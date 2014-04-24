Xiaomi yılın ikinci yarısında Türkiye'de





Çin'in son dönemde akıllı telefon pazarındaki büyük atılımları bu ülkeye olan ilgiyi artırmış ve Çinli süper telefon modelleri dört gözle beklenir olmuştu. Ülkemizde resmi olarak Huawei ve ZTE faaliyet gösterirken; Oppo, Xiaomi, Meizu gibi firmaların ürünleri ancak paralel ithalat ile elde edilebiliyor.





Ancak önemli bir firmanın yılın ikinci yarısı itibariyle ülkemizde resmen faaliyete geçeceği duyuruldu. Çin'in Apple'ı olarak nitelenen ve akıllı telefon pazarında kısa sürede ilk on firma arasına girmeyi başaran Xiaomi, ülkemize geliyor.





Firmanın patronu Lei Jun, hali hazırda Çin, Tayvan, Hong Kong ve Singapur olan faaliyet alanını yıl içerisinde Brezilya, Rusya, Türkiye ve Hindistan'ın yanında Asya ülkelerine ve gelişmekte olan ülkelere yayacağını açıkladı.





MI2, MI3 gibi dönemin iddialı akıllı telefonlarına sahip olan Xiaomi, uluslararası pazarda mi.com alan adıyla hizmet vermeye ve akılda kalmaya çalışacak. Çinli firmalar genelde amiral gemi seviyesindeki donanımı rakiplerinden daha ucuza mal ederek bu konuda iddialı olduklarını gösterdi. Bunlardan birisi olan OnePlus, 350$ gibi muadillerinden neredeyse 200$ daha ucuz amiral gemi modeli One'yi önümüzdeki aylarda satışa sunacak.





Xiaomi'nin ülkemize hangi model veya modellerle geleceğine dair bir ayrıntı verilmedi ancak özellikle Çinli süper telefonların yolunu gözleyen tüketicileri oldukça heyecanlandıracaktır.

http://www.bloomberg.com/news/2014-04-23/xiaomi-to-enter-10-new-countries-for-smartphone-sales.html