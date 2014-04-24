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Xiaomi yılın ikinci yarısında Türkiye'de

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi yılın ikinci yarısında Türkiye'de

Çin'in son dönemde akıllı telefon pazarındaki büyük atılımları bu ülkeye olan ilgiyi artırmış ve Çinli süper telefon modelleri dört gözle beklenir olmuştu. Ülkemizde resmi olarak Huawei ve ZTE faaliyet gösterirken; Oppo, Xiaomi, Meizu gibi firmaların ürünleri ancak paralel ithalat ile elde edilebiliyor.

Ancak önemli bir firmanın yılın ikinci yarısı itibariyle ülkemizde resmen faaliyete geçeceği duyuruldu. Çin'in Apple'ı olarak nitelenen ve akıllı telefon pazarında kısa sürede ilk on firma arasına girmeyi başaran Xiaomi, ülkemize geliyor.

Firmanın patronu Lei Jun, hali hazırda Çin, Tayvan, Hong Kong ve Singapur olan faaliyet alanını yıl içerisinde Brezilya, Rusya, Türkiye ve Hindistan'ın yanında Asya ülkelerine ve gelişmekte olan ülkelere yayacağını açıkladı.

MI2, MI3 gibi dönemin iddialı akıllı telefonlarına sahip olan Xiaomi, uluslararası pazarda mi.com alan adıyla hizmet vermeye ve akılda kalmaya çalışacak. Çinli firmalar genelde amiral gemi seviyesindeki donanımı rakiplerinden daha ucuza mal ederek bu konuda iddialı olduklarını gösterdi. Bunlardan birisi olan OnePlus, 350$ gibi muadillerinden neredeyse 200$ daha ucuz amiral gemi modeli One'yi önümüzdeki aylarda satışa sunacak. 

Xiaomi'nin ülkemize hangi model veya modellerle geleceğine dair bir ayrıntı verilmedi ancak özellikle Çinli süper telefonların yolunu gözleyen tüketicileri oldukça heyecanlandıracaktır.  

http://www.bloomberg.com/news/2014-04-23/xiaomi-to-enter-10-new-countries-for-smartphone-sales.html Yorum Yaz
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mcebi001 5 yıl en beğenilen
Sabah sabah müjde gibi oldu ....
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Vengace 5 yıl
Umarim kendileri direk satar huawei,lg gibi elden satip kar koydurmazsa cok ses getirecek
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einlied 5 yıl
Ortalık fena karışacak
Xiaomi çoğu markayı sarsacak ülkemizde.
1 Yanıt Yanıtla +21
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TickTok 4 yıl
Vestel : Ne oluyor a..
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vuslat06 4 yıl
İphone killer
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inexo 4 yıl
yalan oldu.
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Guest-DFE3C8F4-B 5 yıl
Neredesın ay yuzlum
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Guest-0924579C4 5 yıl
Dh uyuyor mu??

hurriyet.com.tr/...


Yaklaşık üç yıl önce ilk akıllı telefon modelini satışa sunan ve şu anda satış adetleriyle akıllı telefon devlerini korkutmaya başlatan Çinli üretici Xiaomi, Türkiye’ye resmen merhaba dedi.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Çinli dev ofisini İstanbul Maslak’ta açıyor.
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Spoiler_ 5 yıl
Güzel haber
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Arda 88 5 yıl
Bende önemli bir gelişme var sandım
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darkest earth 5 yıl
Warez dolu marketlerini ne yapacaklar diye sormuştum bir ara. Xiaomi'nin marketinde çünkü paralı uygulamalar falan hep bedavadır. Google Play'de çıkmaz bu telefonlardan. Çinde bir yaptırımı yok bu marketin fakat avrupa'da olacağı aşikar.
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cosette 5 yıl
öyle bişey yok uyduymayın.
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DH Misafiri 5 yıl
Beyler Xiaomi sayfasında "Where in the world are we going to next?" şeklinde bir paylaşım yapmış. Yorumlarımızla destek olalım...
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h_k_yavuz 5 yıl
Konuyu yeni gordum . Ve bu telefonlar hakkinda hicbir bilgiye sahip degilim. Telefonu digerlerinden ayiran ozellik nedir acaba. Su anda ace 2 kullaniyorum. Ve samsung mu tovbe diyorum . 2 sene once 860 tl ye almistim.
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brokolee 5 yıl h_k_yavuz
Diğer firmalarla farkı yüksek donanımlı ürünlerini fabrikadan satışını gerçekleştiriyorlar ve de kar marjlarını düşük tutuyorlar. Doğal olarak fiyatları da uygun oluyor. 22 temmuzda tanıttıkları yeni amiral gemisi Mi4 320 $ dan satışa çıkıcak. Türkiye'de de diğer ülkelerdeki politikalarını koruyabilirlerse piyasayı silip süpürür.
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Guaire 5 yıl h_k_yavuz
Fiyatı. Moto G fiyatına Mi3 satıyor.
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Elsa 5 yıl
1050TL'den bir girse görürsünüz 900'ü
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interwap 5 yıl
Hele bi geellll bütün dertler biti verir.
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