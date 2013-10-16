Xiaomi, yüksek talebe cevap verebilmek için üretimlerini arttırıyor

Sadece 86 saniyede 100,000 adet Mi-3 akıllı telefon satışı gerçekleştirerek Çin'in yükselen yıldızı olduğunu kanıtlayan Xiaomi, tüketicilerin gösterdiği olağanüstü talep karşısında 2013'ün 4.çeyreğine çok daha güçlü bitirme hazırlığı içerisinde

Digitimes'ın firmanın tedarik zinciri içerisindeki firmalardan edindiği bilgilere göre Xiaomi, tüketicilerin gösterdiği talebe cevap verebilmek için akıllı telefon üretim hacmini %30'a yakın arttıracak. Aralarında ünlü panel üreticisi AU Optronics'in de yer aldığı iş ortaklarına daha fazlasına hazır olun dediği öürenilen Xiaomi, yükselen talebe cevap vererek 2013 hedefi olarak koyduğu 20 milyonluk akıllı telefon satışının altını da imza atmayı planlıyor.

Dün 100,000 adet Mi-3 satışını sadece 86 saniyede gerçekleştirdiğini açıklayarak tüm dikkatleri çeken Xiaomi, bileşen maliyeti sadece 85 dolar olan ve satış fiyatı 130 dolar olarak belirlenen 4,7 inçlik Red Rice ile de sektörde iddialı olduğunun mesajını vermişti.

http://www.digitimes.com/news/a20131015PD221.html