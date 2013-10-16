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Xiaomi, yüksek talebe cevap verebilmek için üretimlerini arttırıyor

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Xiaomi, yüksek talebe cevap verebilmek için üretimlerini arttırıyor
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Sadece 86 saniyede 100,000 adet Mi-3 akıllı telefon satışı gerçekleştirerek Çin'in yükselen yıldızı olduğunu kanıtlayan Xiaomi, tüketicilerin gösterdiği olağanüstü talep karşısında 2013'ün 4.çeyreğine çok daha güçlü bitirme hazırlığı içerisinde

Digitimes'ın firmanın tedarik zinciri içerisindeki firmalardan edindiği bilgilere göre Xiaomi, tüketicilerin gösterdiği talebe cevap verebilmek için akıllı telefon üretim hacmini %30'a yakın arttıracak. Aralarında ünlü panel üreticisi AU Optronics'in de yer aldığı iş ortaklarına daha fazlasına hazır olun dediği öürenilen Xiaomi, yükselen talebe cevap vererek 2013 hedefi olarak koyduğu 20 milyonluk akıllı telefon satışının altını da imza atmayı planlıyor.

Dün 100,000 adet Mi-3 satışını sadece 86 saniyede gerçekleştirdiğini açıklayarak tüm dikkatleri çeken Xiaomi, bileşen maliyeti sadece 85 dolar olan ve satış fiyatı 130 dolar olarak belirlenen 4,7 inçlik Red Rice ile de sektörde iddialı olduğunun mesajını vermişti.


http://www.digitimes.com/news/a20131015PD221.html Yorum Yaz
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alaz1903 5 yıl en beğenilen
"bileşen maliyeti sadece 85 dolar olan ve satış fiyatı 130 dolar olarak belirlenen" ifadesi her şeyi açıklıyor.
bu tür firmaların güçlenmesini ve çoğalmasını o kadar çok istiyorum ki 200 dolar bileşen maliyetine rağmen fahiş fiyata telefon satan apple, samsung gibi firmalar kendine çeki düzen versin.
"bileşen maliyeti sadece 85 dolar olan ve satış fiyatı 130 dolar olarak belirlenen" ifadesi her şeyi açıklıyor.bu tür firmaların güçlenmesini ve çoğalması...
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Public_Enemy 5 yıl
umutaltdag
Artık türkiyeye gelmeli..!

Nasıl gelsin ki, Çin'de 86 saniyede nesi var nesi yok satılıyor , o pazarı doyuracak, sonra Amerika, Avrupa diğer büyük zengin pazarları doyuracak ve daha da fazlasını üretmeyi başarıp yeni pazarlar arayacak ki, Türkiye'nin aralarında bulunduğu ülkelere yönelsin.
umutaltdagArtık türkiyeye gelmeli..!Nasıl gelsin ki, Çin'de 86 saniyede nesi var nesi yok satılıyor , o pazarı doyuracak, sonra Ameri...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
allahını seven şu telefonu getirsin ya özel miui sbil arayüz 5' shap full HD ekran, sony cmos f2 13mp kamera, snapdragon s800 ,64 GB 400$
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ziper_gazi_ 5 yıl
Cruzer1998
Hocam bu xiaomi nasil okunuyor ? :D

şayomi
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John Stark 5 yıl
Hocam bu xiaomi nasil okunuyor ? :D
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DH Misafiri 5 yıl
Rekabet güzeldir tüketiciye olumlu yansır özellikle şu ara tekelleşme surecine giren samsunga karşı iyi bir rakip olacaktır özellikle bizim ülkemiz gibi her elektronik ürünü Avrupa ve Amerika'nın 2 katı fiyatına satılan ülkeler için olumlu görüyorum umarım Türkiye pazarındada kısa zamanda görebiliriz
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magicboyguccino 5 yıl
85$ bileşen maliyeti dedikleri red rice modeli. bu giriş seviyesi bir cihaz
mi3 ise en üst modeli ve fiyatı 300 kusur dolar.
iphone 5 ile red rice modeli karşılaştırmak hiç doğru olmaz.
iphone 5 ile mi3 modeli karşılaştırmak doğru olur.
xiaomi nin farklı bir satış politikası var. bu nedenle uygun fiyatlı ürün verebiliyor. ürünlerini internet üzerinden satıyor. mağazası yok. reklam verdiği yerler belli. operasyon kalitesini arttırıp ürün fiyatını düşük tutmayı sağlıyorlar. bu nedenle yüksek fiyata satılması gereken ürünleri daha uygun fiyat ile satabiliyorlar ve bu işten kar edip hızlı büyüyebiliyorlar.
bu sene sonunda da akıllık saatini duyuracakları dedikosu var. umarım güzel bir saat ortaya çıkar
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Jacobıan 5 yıl
Buraya da bi el at yav
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Krauser ll 5 yıl Jacobıan
Talk2MyHand

Buraya da bi el at yav


adam gibi telefon görelim diyorsun anladığım kadarıyla
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Krauser ll 5 yıl
türkiyeyede bekleriz
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tamtamam 5 yıl
gun
Orijinalden alıntı: Gökhan Mmc Demek ki neymiş tüketiciye kaliteli ürün sunarsan Apple mepple dinlemezmiş!
Kaliteli mi ? iPhone 5s nin maliyeti 199$ bu 85$ arada kalite farkı dağlar gibi. Ama firmanın fiyat/performans ürünlerine ağırlık verdiğini görmek güzel. He bu arada bunlar sadece parça fiyatları. Birde işçilik var. Orada da iPhone 5s, Samsung Galaxy 4ün iki katı üretim bantında kalıyormuş. Yani en azından iki kat fazla işçilik gerektiriyor bunuda düşünmek gerek suçlamadan önce.

aradaki kalite farkını anladığına göre hem 5s hem daha çıkmamış red rice tecrüben olmuş.
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depeche35 5 yıl
Bir kere de okusam ki "Türkiyede satışa sunulacak"
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DraGonS 5 yıl
bu satılmış olan 300$ lık olan telefonu arkadaşlar
Chinese phone maker sells 100,000 pieces in just 86 seconds following the launch of its latest Tegra 4 smartphone, which is priced at US$327.
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