Xiaomi'den 11 dolarlık 10400mAh gücünde şarj istasyonu





Çin'in en başarılı akıllı telefon üreticilerinden olan Xiaomi, akıllı telefon modellerinin yanında akıllı TV ve set üstü TV kutusu ürünleri ile de beğeni topluyor. Firmanın son ürünü olan şarj istasyonu ise fiyatıyla oldukça konuşulacağa benziyor.





Xiaomi'nin Power Bank adlı şarj istasyonu LG ve Samsung tarafından üretilen bataryalardan gücünü alıyor ve alüminyum bir kasaya sahip. Batarya korumaları ise Texas Instruments tarafından üretilmiş.





Ürün bir USB çıkışı ve bir de microUSB çıkışına sahip. Sunduğu 10400mAh güç ile mobil cihazlarınızı hareket halindeyken çok uzun sürelerde kullanmanız mümkün hale geliyor. Ürün avuçiçine sığacak boyutlarda.





Ürünün en dikkat çekici tarafı ise yaklaşık 11$ olan fiyatı. Rakip firmaların benzer ürünleri 100$-130$ arasında seyrederken, Xiaomi'nin neredeyse 10'da 1 fiyatına satıyor oluşu ürüne olan talebi de artırıyor.





Xiaomi Power Bank 10 Aralık itibariyle Çin genelinde satışa sunulacak. Ancak global satış konusunda şimdilik herhangi bir bilgi yok.

http://vr-zone.com/articles/xiaomis-10400-mah-battery-charger-costs-just-11/65860.html