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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi'den 11 dolarlık 10400mAh gücünde şarj istasyonu

5 yıl
4,5b
1
101
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'den 11 dolarlık 10400mAh gücünde şarj istasyonu

Çin'in en başarılı akıllı telefon üreticilerinden olan Xiaomi, akıllı telefon modellerinin yanında akıllı TV ve set üstü TV kutusu ürünleri ile de beğeni topluyor. Firmanın son ürünü olan şarj istasyonu ise fiyatıyla oldukça konuşulacağa benziyor.

Xiaomi'nin Power Bank adlı şarj istasyonu LG ve Samsung tarafından üretilen bataryalardan gücünü alıyor ve alüminyum bir kasaya sahip. Batarya korumaları ise Texas Instruments tarafından üretilmiş.

Ürün bir USB çıkışı ve bir de microUSB çıkışına sahip. Sunduğu 10400mAh güç ile mobil cihazlarınızı hareket halindeyken çok uzun sürelerde kullanmanız mümkün hale geliyor. Ürün avuçiçine sığacak boyutlarda.

Ürünün en dikkat çekici tarafı ise yaklaşık 11$ olan fiyatı. Rakip firmaların benzer ürünleri 100$-130$ arasında seyrederken, Xiaomi'nin neredeyse 10'da 1 fiyatına satıyor oluşu ürüne olan talebi de artırıyor.

Xiaomi Power Bank 10 Aralık itibariyle Çin genelinde satışa sunulacak. Ancak global satış konusunda şimdilik herhangi bir bilgi yok.

http://vr-zone.com/articles/xiaomis-10400-mah-battery-charger-costs-just-11/65860.html Yorum Yaz
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umtkrhn 5 yıl en beğenilen
yok artık,11 dolara şarj aletini alamıyorsun piyasadaki domine markaların, şarj aletini bırak, apple'ın şarj kablosu varya, sadece kablo yarım metrelik, hah işte onu alamıyorsun 11 dolara.. sömürüye bak be..
yok artık,11 dolara şarj aletini alamıyorsun piyasadaki domine markaların, şarj aletini bırak, apple'ın şarj kablosu varya, sadece kablo yarım metrelik, hah iş...
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Alp Er Timur 5 yıl
Ihtiyacım yok ama sırf destek olsun diye alacağım. Diğer büyük firmaları protesto etmek için alacağım. Onların o insanları nasıl enayi yerine koyduklarını anlamaları için bir değil iki tane alacağım. Ihtiyacı olan bir dostuma hediye edeceğim.
Ihtiyacım yok ama sırf destek olsun diye alacağım. Diğer büyük firmaları protesto etmek için alacağım. Onların o insanları nasıl enayi yerine koyduklarını anla...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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BaranGunduz 5 yıl
bu kadar ucuz olunca şüpheleniyor insan. tek kullanımlık mı acaba
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Alp 3 yıl
Arkadaslar yazacak baska bir yer bulamadim. Anneme 10400luk xiaomi aldim, bildiginiz gibi yarısı dolu geldi. Yaklasik 3 saattir iphoneun sarj aletiyle sarj ediyorum fakat, hala 3. isik yanıp sonuyor, normal mi bu?
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BekirTemel 4 yıl
Bu marka bu fiyatlarla insanların nasıl sömürüldüklerini belgeliyor sanki,iki yıl önce 2300 Mah Sony şarj istasyonunu! 90 liraya almıştım.
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mali198534 4 yıl
Arkadaşlar ne dersiniz xiaomiworld.com sitesinden almamız daha mı mantıklı orjinallik konusunda? Bir arkadaş pandawill den gelen cihazın sahte oldugunu falan yazmıs ne dersiniz?
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mali198534 4 yıl
Arkadaşlar ne dersiniz xiaomiworld.com sitesinden almamız daha mı mantıklı orjinallik konusunda? Bir arkadaş pandawill den gelen cihazın sahte oldugunu falan yazmıs ne dersiniz?
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TickTok 4 yıl
Bedava resmen.
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emiLL 4 yıl
Nereye gitsem cebimde götürüyorum. Çok büyük faydalarını gördüm. Montta ağırlığını hissetmiyorum bile
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Mr xXx 4 yıl
Oha harbi oha 40 tl den veya 50 den tr getir o dükkanı yıkarlar
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaslar urun hepsiburada da 19 tl den satista
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bozkan23 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaslar urun hepsiburada da 19 tl den satista

Ne 19 tl si 99 tl yaziyor ama
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaslar urun hepsiburada da 19 tl den satista
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anakondapower 4 yıl DH Misafiri
19lira olan kılıfı, kendisi 99liradan satışta
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shelby500 4 yıl



mükemmel gençler 13$ a aldım bir tane daha sipariş ettim mükemmel ötesi
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bosunaokuma21karakter 4 yıl shelby500
Kendi sitesinde OUT OF syock anlamadım nasıl iş ya kendi sitesinde nasıl biter bir ürün diğer her yerde 21 dolar :)
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Veterankolumb 4 yıl
çinde yaşayası geliyo insanın
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Cihanuz123456789 5 yıl
Arkadaslar pandawillden verdigim siparisten gelen urun sahte geldi dikkate.
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Dr. Hannibal Lecter 5 yıl Cihanuz123456789
Cihanuz123456789

Arkadaslar pandawillden verdigim siparisten gelen urun sahte geldi dikkate.

Hocam sahte derken? Satıcının referanslarına bakmadınız mı?
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