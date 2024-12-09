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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin elektrikli SUV modelinden ilk görüntüler geldi!

    Çinli Xiaomi, ikinci elektrikli otomobil modeli olacak SUV'un ismini YU7 olarak açıkladı. Yeni Xiaomi YU7, önümüzdeki yılın ortasında resmi olarak tanıtılacak.   
    Xiaomi'nin elektrikli SUV modelinden ilk görüntüler geldi! Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, hızlı başladığı elektrikli araç sektöründe SUV modeliyle vites yükseltmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen modelin ismi ve ilk resmi görüntüleri ortaya çıktı. Xiaomi YU7 olarak adlandırılan modelin Haziran-Temmuz 2025 gibi resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

    Xiaomi YU7 ile ilgili teknik veriler şimdilik kısıtlı olsa da 4999 mm uzunluğa, 1996 mm genişliğe, 1600 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip olduğunu biliyoruz. Yükseklik hariç boyutları büyük oranda SU7 ile aynı. 2405 kg kuru ağırlığa sahip olan modelin 253 km/s son hıza çıkabileceği belirtiliyor.

    YU7'nin şimdilik çift motorlu versiyonu detaylandı. Bu versiyonda ön aks üzerinde 220 kW, arka aks üzerinde ise 288 kW maksimum güç üreten motorlar bulunacak. Bu sayede toplam 700 beygire yakın bir güç sunacak olan modelde CATL kaynaklı nikel manganez kobalt batarya paketi görev yapacak ancak kapasite konusunda henüz bir bilgi yok.

    Markanın ilk modeli Xİaomi SU7, Çin'de Standart, Pro ve Max olmak üzere üç farklı versiyona ve 215.900 Yuan (1.034.000 TL) başlangıç fiyatına sahip. Şirket 18 Kasım itibarıyla 100 bin adet teslimat hedefini aştı ve 2024 sonuna kadar kendisine 130 bin teslimat hedefi koydu. Xiaomi YU7 ile birlikte önümüzdeki yıl şirketin satışları yeni bir ivme kazanabilir.

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