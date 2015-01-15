Xiaomi'den dünyanın en küçük set üstü televizyon kutusu





Mi Note ve Mi Note Pro modelleri ile güne damgasını vurmayı başaran Xiaomi'nin televizyon segmentinde de söyleyecek şeyleri var. Tam boy televizyon ve 4K yayın yapan set üstü televizyon kutusundan sonra bu kez de dünyanın en küçük set üstü televizyon kutusu karşımızda.





Bir şarj adaptörü büyüklüğünde olan Mi Box mini; Apple TV veya Roku gibi benzer cihazlara rakip olacak. Android 4.4.2 işletim sistemi üzerinde çalışan modelin özellikleri orta halli bir akıllı telefon ile aynı.





4 adet Cortex-A7 çekirdeği taşıyan MT8685A yongasetinden gücünü alan modelde altı çekirdekli Mali-T450 grafik birimi kullanılmış. 1GB RAM barındıran cihazda 4GB kapasite, Dolby ses teknolojisi, DTS, çift bant WiFi, BLuetooth 4.0 ve H.265 desteği yer alıyor.





Cihaz kayıpsız bir şekilde ve bant genişliğini yüzde 50 daha az meşgul ederek Full HD video aktarımı yapabiliyor. HDMI 1.4a standardı ile harici ekranlara görüntü aktaran cihaz dahili bataryası ile belirli bir süre prize bağlı olmadan da kullanılabiliyor.





Çin'de pek çok video platformu ile el sıkışan Xiaomi, kullanıcılara zengin bir içerik sunmayı amaçlıyor. Cihazın ayrıca Bluetooth kumandası mevcut ve bu kumanda evinizdeki diğer kablosuz cihazları da kontrol edebiliyor. Mi Box mini modeli 32$ fiyat etiketi ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.