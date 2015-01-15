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Xiaomi'den dünyanın en küçük set üstü televizyon kutusu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,5b
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'den dünyanın en küçük set üstü televizyon kutusu

Mi Note ve Mi Note Pro modelleri ile güne damgasını vurmayı başaran Xiaomi'nin televizyon segmentinde de söyleyecek şeyleri var. Tam boy televizyon ve 4K yayın yapan set üstü televizyon kutusundan sonra bu kez de dünyanın en küçük set üstü televizyon kutusu karşımızda. 

Bir şarj adaptörü büyüklüğünde olan Mi Box mini; Apple TV veya Roku gibi benzer cihazlara rakip olacak. Android 4.4.2 işletim sistemi üzerinde çalışan modelin özellikleri orta halli bir akıllı telefon ile aynı. 

4 adet Cortex-A7 çekirdeği taşıyan MT8685A yongasetinden gücünü alan modelde altı çekirdekli Mali-T450 grafik birimi kullanılmış. 1GB RAM barındıran cihazda 4GB kapasite, Dolby ses teknolojisi, DTS, çift bant WiFi, BLuetooth 4.0 ve H.265 desteği yer alıyor. 

Cihaz kayıpsız bir şekilde ve bant genişliğini yüzde 50 daha az meşgul ederek Full HD video aktarımı yapabiliyor. HDMI 1.4a standardı ile harici ekranlara görüntü aktaran cihaz dahili bataryası ile belirli bir süre prize bağlı olmadan da kullanılabiliyor. 

Çin'de pek çok video platformu ile el sıkışan Xiaomi, kullanıcılara zengin bir içerik sunmayı amaçlıyor. Cihazın ayrıca Bluetooth kumandası mevcut ve bu kumanda evinizdeki diğer kablosuz cihazları da kontrol edebiliyor. Mi Box mini modeli 32$ fiyat etiketi ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.  

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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
17 saniyede 9000 adet sattılar.Ürün kara borsada 60 dolar
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onur_bee 4 yıl
Harbi iyiymiş ürün..
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Gece772 4 yıl
Güzel....
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OverClocK1ng 4 yıl
Her taşın altından Mediatek çıkıyor ya. Helal olsun adamlara.
En tercih edilen firma oldular...
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umut_baris 4 yıl
DTS Multi-CH mi? 2.0 sa ümitlenmeyin.
Optik üzerinden veya hdmi ile raw olarak gönderebilirse iyi.

Onun dışında web deneyimi nasıl acaba kumanda ile?

Gümrüğe takılır mu bu ürün?




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arel.gr 4 yıl
fiş ülkelere uyarli olsun !
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Ayrica İçinde pil olması iyi de görüntü alan tvnin elektrigi yoksa kendi kendine çalışır :)
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caglet 4 yıl
Şu xioami'nin 4 senede yaptığını , Türkiyede uygulasak tutmaz. Kimse kendi malını almaz. Kimse destek vermez , ama adamlar dünyanın 2. telefon firması. Anca imreniriz malesef
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simbolmina 4 yıl
mobil cihazlardan cast özelliği olduğunu göremedim. sitelerine de henüz eklememişler aleti. bu konuda bilgi var mıdır? chromecast alternatifi midir bu cihaz?
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doctor_bey 4 yıl
32$, fiyata gel, çok iyi be!
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