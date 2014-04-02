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Xiaomi'den kulaklık girişine uyumlu mobil cihaz kontrol aksesuarı

5 yıl
782
1
18
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'den kulaklık girişine uyumlu mobil cihaz kontrol aksesuarı

Bu yıla rekor seviyede akıllı telefon satışı ile başlayan Çinli Xiaomi, bununla birlikte depolama birimleri ve aksesuar çeşitleri ile de Çin'in en başarılı firmalarından birisi arasında yer alıyor. Firmanın son aksesuarı ile Kickstarter'dan esinlenmiş. 

Geçen yıl 700 000 dolar bağış ile gerçekleşme imkanı bulan Pressy adlı aksesuar, benzer bir tasarım ile Xiaomi envanterine de girmiş durumda. Xiaomi aksesuara MiKey adını takmış. 

MiKey, 3.5mm kulakık girişine takılıyor ve üzerindeki butona tıklandığında farklı görevler yerine getirebiliyor. MiKey toplamda 10 farklı göreve izin verebiliyor. Bunlar arasında fotoğraf çekme, bir kişiyi arama gibi fonksiyonlar yer alıyor. 

Xiaomi MiKey yaklaşık 80 cent fiyat etiketine sahip ve bu ay itibariyle Çin ve komşu ülkelerde satışa çıkacak. ABD pazarı için aksesuara farklı bir isim belirlenecek ve ilerleyen dönemde piyasaya sürülecek. Pressy aksesuarı ise 27$ fiyat etiketine sahip bulunuyor.  

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kemalboran 5 yıl en beğenilen
Her zaman ki gibi Xiaomi yapar Türk bakar.
Hele o mobil cihazlar için geliştirdikleri powerbank yok mu sudan ucuz satılıyor Çin'de.
Aşağıdaki 10400mAh gücündeki Xiaomi şarj istasyonu sadece 11 Dolar. Forumdaki haber linki de aşağıda.
donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Her zaman ki gibi Xiaomi yapar Türk bakar.Hele o mobil cihazlar için geliştirdikleri powerbank yok mu sudan ucuz satılıyor Çin'de.Aşağıdaki 1...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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orgey 4 yıl
Arkadaşlar her yerde sadece 4 ülkede satışı var deniyor fakat www.banggood.com 'da satışı yapılıyor ve güvenilir bi site sizce sahte olma ihtimali var mı?
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magicboyguccino 4 yıl orgey
bende orjinali var.
dx.com da da benzer bir ürünü 3 tanesi 5 $ yakın bir fiyata siparişini verdim.
gelince aralarındaki farkı yazarım.
basit bir mantık ile çalıştığı için çok fazla birşeyin fark etmeyeceğini düşünüyorum.
burada yazılım biraz ön plana çıkıyor. yazılımı iyi ise orjinal olması farketmez. çok pahalı bir ürün değil çünkü.
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cntrl 5 yıl
kulaklık girişleri bence çok geniş 40 senedir aynı ölçü telefonlar inceldi hala 3,5 mm standartlar degişmeli artık
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swat882 5 yıl
Ucuz teknoloji hepimizin hakkı, tebrikler Çinli üreticiler
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DH Misafiri 5 yıl
Bu alet sadece bir butondan ibaret, gerisini yazılım yapıyor, o yüzden fiyatı olması gerektiği gibi. Pressy milleti kazıklıyor resmen.
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Guaire 5 yıl
Şu Hongmi kılıfına bakın. Herkes metal veya cam telefonu plastik kılıfa sokar, adamlar plastik Hongmi'ye cam ve metal kılıf tasarlamış. 20$'a satıyorlar.

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http://www.xiaomiworld.com/xiaocase-x22-iphone-style-tempered-glass-back-cover-for-xiaomi-hongmi.html
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atheet 5 yıl
buradan Pressy nin ne kadar büyük bir kazık olduğunu çıkaıyoruz.
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shadowtr 5 yıl
33 pressy gücünde...
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Guest-1A72C1774 5 yıl
80 cent abi küfür eder gibi amerikalılara ah gelse türkiyeye bu ürünler
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rorschach_ 5 yıl
pressy ymiş. 80 cent tokat gibi inmiştir suratlarına.
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wolf silver 5 yıl
Yakında EBay a düşer.
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
Abi çok iyi yaa
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Ömersgs 5 yıl
Xiaomi mi3 kullanan biri olarak diyorumki..;

Bu adamlar işi biliyor aga..
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matmuhendisi 5 yıl
Xiaomi :(
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kemalboran 5 yıl
Her zaman ki gibi Xiaomi yapar Türk bakar.
Hele o mobil cihazlar için geliştirdikleri powerbank yok mu sudan ucuz satılıyor Çin'de.
Aşağıdaki 10400mAh gücündeki Xiaomi şarj istasyonu sadece 11 Dolar. Forumdaki haber linki de aşağıda.
donanimhaber.com/...
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