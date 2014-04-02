Xiaomi'den kulaklık girişine uyumlu mobil cihaz kontrol aksesuarı





Bu yıla rekor seviyede akıllı telefon satışı ile başlayan Çinli Xiaomi, bununla birlikte depolama birimleri ve aksesuar çeşitleri ile de Çin'in en başarılı firmalarından birisi arasında yer alıyor. Firmanın son aksesuarı ile Kickstarter'dan esinlenmiş.





Geçen yıl 700 000 dolar bağış ile gerçekleşme imkanı bulan Pressy adlı aksesuar, benzer bir tasarım ile Xiaomi envanterine de girmiş durumda. Xiaomi aksesuara MiKey adını takmış.





MiKey, 3.5mm kulakık girişine takılıyor ve üzerindeki butona tıklandığında farklı görevler yerine getirebiliyor. MiKey toplamda 10 farklı göreve izin verebiliyor. Bunlar arasında fotoğraf çekme, bir kişiyi arama gibi fonksiyonlar yer alıyor.





Xiaomi MiKey yaklaşık 80 cent fiyat etiketine sahip ve bu ay itibariyle Çin ve komşu ülkelerde satışa çıkacak. ABD pazarı için aksesuara farklı bir isim belirlenecek ve ilerleyen dönemde piyasaya sürülecek. Pressy aksesuarı ise 27$ fiyat etiketine sahip bulunuyor.

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