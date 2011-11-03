Xoom 2 ve Xoom 2 Media Edition tanıtıldı

Haber Editörü
İletişim dünyasının önemli isimlerinden Motorola, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu tableti Xoom’un haleflerini; Xoom 2 ve Xoom 2 Media edition’ın lansmanını gerçekleştirdi.
Hem Xoom 2 hem de Xoom 2 Media Edition gücünü 1.2 GHz’lik çift çekirdekli işlemcilerinden alıyor ve 1GB’lık sistem belleğiyle birlikte geliyor. 16GB’lık depolama alanı sunan her iki model de üzerinde 1.3 MP ön kameraya ve otomatik netlemeli, LED flaşla güçlendirilen, 5 MP’lik kameraya ev sahipliği yaparken; HD ekrana sahip olan her iki tabletin de temel farklılık noktası olan ekran boyutları Xoom 2'de 10.1 inç; Xoom 2 Media Edition'da ise 8.2 inç.
10.1 inçlik Xoom 2, 8.8 mm inceliğinde, 599 gramf ağırlığında olup 10 saati aşkın pil ömrü sunarken; 8.99 mm inceliğinde ve 386 gramf ağırlığındaki Xoom 2 Media Edition ise 6 saati aşkın pil ömrü sunuyor.
Diğer taraftan Xoom 2, bu özelliklere ek olarak Motorola’nın Splash-guard korumasına sahip iken her iki cihazın ekranında ise Gorilla Glass ile dış etkenlere karşı güçlendirildiği belirtelim.
Motorola’nın açıklamalarına göre donanımsal iyileştirmeler sayesinde 1.Nesil Xoom'a göre %20 daha iyi grafik performansı sunan tabletler, ilk olarak İngiltere ve İrlanda’da bu ayın ortasından itibaren satışa sunulacak.
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ne olmasini bekliyordunuz ? darbeli matkap ozelligi mi ekliceklerdi?
Cihazda inovasyon yok! Şimdi piyasada bir ton Android 4.0 işletim sistemli ve daha önemlisi hemen hemena aynı donanımlı tablet olacak. Farkı ne bu Xoom'un? Samanlıkta iğne arar gibi fark mı arayacağız? Koyarsın şöyle güzel bir yenilik, İlginç bir fikir vs. Fark yaratırsın! Onlarca benzer cihazın arasından basit bir fark ile öne çıkarsın! Ne olabilir bu? Misalen iPhone 4 ile hayatımıza iyice giren jiroskop sensörü olabilir. Ya da başka bir şey.
Önemli olan seni rakiplerinin önüne geçirebilecek bir farkı ortaya koymandır. Bunu koyamazsan bir Samsung'çuya Motorola satamazsın! Ya da bir HTC'ciye. Çünkü aynı cihaz benzer donanım özellikleri ile orada da var! Neden adam sempati duyduğu markanın ürünü dururken senin Xoom'unu alsın?