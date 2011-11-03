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Xoom 2 ve Xoom 2 Media Edition tanıtıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,7b
1
42
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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İletişim dünyasının önemli isimlerinden Motorola, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu tableti Xoom’un haleflerini; Xoom 2 ve Xoom 2 Media edition’ın lansmanını gerçekleştirdi. 
Hem Xoom 2 hem de Xoom 2 Media Edition gücünü 1.2 GHz’lik çift çekirdekli işlemcilerinden alıyor ve 1GB’lık sistem belleğiyle birlikte geliyor. 16GB’lık depolama alanı sunan her iki model de üzerinde 1.3 MP ön kameraya ve otomatik netlemeli, LED flaşla güçlendirilen, 5 MP’lik kameraya ev sahipliği yaparken; HD ekrana sahip olan her iki tabletin de temel farklılık noktası olan ekran boyutları Xoom 2'de 10.1 inç; Xoom 2 Media Edition'da ise 8.2 inç. 
10.1 inçlik Xoom 2, 8.8 mm inceliğinde, 599 gramf ağırlığında olup 10 saati aşkın pil ömrü sunarken; 8.99 mm inceliğinde ve 386 gramf ağırlığındaki Xoom 2 Media Edition ise 6 saati aşkın pil ömrü sunuyor. 
Diğer taraftan Xoom 2, bu özelliklere ek olarak Motorola’nın Splash-guard korumasına sahip iken her iki cihazın ekranında ise Gorilla Glass ile dış etkenlere karşı güçlendirildiği belirtelim.
Motorola’nın açıklamalarına göre donanımsal iyileştirmeler sayesinde 1.Nesil Xoom'a göre %20 daha iyi grafik performansı sunan tabletler, ilk olarak İngiltere ve İrlanda’da bu ayın ortasından itibaren satışa sunulacak.


 

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zengier 8 yıl en beğenilen
Pritz21

Yine android yine donanim yukseltilmesi. Baska ne var yenilik :) ...

ne olmasini bekliyordunuz ? darbeli matkap ozelligi mi ekliceklerdi?
Pritz21Yine android yine donanim yukseltilmesi. Baska ne var yenilik :) ...ne olmasini bekliyordunuz ? darbeli matkap ...
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2 Yanıt Yanıtla +39
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Erasmus78 8 yıl
@Pritz21 sonuna kadar haklı!

Cihazda inovasyon yok! Şimdi piyasada bir ton Android 4.0 işletim sistemli ve daha önemlisi hemen hemena aynı donanımlı tablet olacak. Farkı ne bu Xoom'un? Samanlıkta iğne arar gibi fark mı arayacağız? Koyarsın şöyle güzel bir yenilik, İlginç bir fikir vs. Fark yaratırsın! Onlarca benzer cihazın arasından basit bir fark ile öne çıkarsın! Ne olabilir bu? Misalen iPhone 4 ile hayatımıza iyice giren jiroskop sensörü olabilir. Ya da başka bir şey.

Önemli olan seni rakiplerinin önüne geçirebilecek bir farkı ortaya koymandır. Bunu koyamazsan bir Samsung'çuya Motorola satamazsın! Ya da bir HTC'ciye. Çünkü aynı cihaz benzer donanım özellikleri ile orada da var! Neden adam sempati duyduğu markanın ürünü dururken senin Xoom'unu alsın?
@Pritz21 sonuna kadar haklı!Cihazda inovasyon yok! Şimdi piyasada bir ton Android 4.0 işletim sistemli ve daha önemlisi hemen hemena aynı donanımlı ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar samsung hangi tabletleri için 4.0 güncellemesi yayınlayacağını kesinleştirdi.Motorola xoom 2,android 3.2 ile gelecek diyor bu ürünü ttnet,hızlıal.com vs. garantili bir tedarikçiden alsak sonra çıkacak olan 4.0 resm i güncelleme işlemini Türkiye'den de yapabilir miyiz?Yoksa motorolanın Türkiye için ayrı bir güncelleme çıkarmasını mı gerekir?Türkçe sitesi bile yokken sizce motorola dünyayla aynı anda Türkiye'ye destek verir mi?Şimdiden teşekkürler.
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terto112 8 yıl
Nokia'mız kalmamıştı bir tek oda oldu...

Xoom 1 den farkı yok hatta görüntüsü ve işletimi daha kötü diyebilirim.Şu kenarlar şahsen hiç yakışmamış biz daha yeni xoom almışken adamlar hemen xoom2 yi çıkarıyor bize daha 3.2 gelmemişken adamlar 4.0 a geçiyor.Tebrikler TürkTelekom..
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OBA INC 8 yıl
Apple iPad de 9 kat grafik performansı arttırıyor Xoomda ise sadece %20 artmış. Daha çok koşarlar iPadin ardından...
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catastrop 8 yıl
Evet, yeni bir android şöyle kötüdür böyle iyidir başlığı daha.
Ya Allah aşkına, tabletin başlığında tabletten bahsedin biraz ya.
Yazılanların yarısı alakasız.
Ben tabletin kenarlarını beğendim. Elde tutması çok rahat olur.
Transformer var bende, kenarları keşke biraz daha yuvarlak olsa dediğim zamanlar olmuyor değil.
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OtoTurk 8 yıl
Tasarım olarak en çarpıcı yenilik katlanıp cebe konulabilen, eğilip bükülebilen bir tablet olabilirdi mesela. Hani şu plastik klavyeler gibi. Bir tablet daha nereye gidebilir tasarım olarak? Yada ne olmalıydı sizce? Hani eleştirmek kolayda bunun yerine XZoom2 şöyle çıksaydı beni daha tatmin ederdi şeklinde yorumlar bence daha sağlıklı olacaktır. Ülke olarak ileri gidememizin nedeni de bu. Eleştirmeyi biliyoruz ancak çözüm üretemiyoruz.

Tasarımda yenilik neler olabilirdi?

- Daha ince olabilirdi.
- Bir değil iki ve fazla USB olabilirdi.
- 13.3 inch ekranlı ve DVD ROM konulabilirdi. Ağırlığı dengelemek için karbon fiber kullanılabilirdi.

Bu ve benzeri şeyleri konuşmak lazım.
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DarthLuca 8 yıl
Pritz21
Motorola hazirlar diye bisey yazdim mi ben? Arkadaslar oludugunuzu aamiyosunuz galiba. Yine android yine donanim yukseltmesi yazdim. Androidi elestirdim, hep gordugumuz seyler. 1 ghz, 1.2 ghz simdi 4 ay sonra 1.5 ghz eeee nerde yenilik nerde? Android cihaz kullanmadiginizdan eminim, isterse 5 ghz olsun, kilitlenme, batarya sorunlari cunku android sorunlu. Niye motorola yenileme gerigi duyuyor? Droid telefon serisi var bide verizonda, normal android telden farkini gostersinler? Ustelik media dedigi modelin ekrani daha ufak, satislarda oyle boyle gider ...

Bu forumda zaten hiç kimse Android cihaz kullanmıyor, eski tip tetris oyunlarına android yükleyip kullanmaya çalışıyoruz hepimiz.
Neden acaba benim telefonum şimdiye kadar hiç kitlenmedi, sorunlu olan bataryam OC programları ile gerekmediğinde işlemci hızı düşürülerek 1 gün gidiyor. Hayatında ya hiç android kullanmamış yada işletim sistemini zar zor çalıştırabilen dandik bir telde android kullananlar böyle saçma yorumlar yazıp kötülemeye çalışıyorlar ya... Android arkasında çok büyük bir geliştirici kitlesi bulunduran ve telefonlar için devrim sayılacak açık kaynak kodlu işletim sistemidir...
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gamefry 8 yıl DarthLuca
DarthLuca

Pritz21

Motorola hazirlar diye bisey yazdim mi ben? Arkadaslar oludugunuzu aamiyosunuz galiba. Yine android yine donanim yukseltmesi yazdim. Androidi elestirdim, hep gordugumuz seyler. 1 ghz, 1.2 ghz simdi 4 ay sonra 1.5 ghz eeee nerde yenilik nerde? Android cihaz kullanmadiginizdan eminim, isterse 5 ghz olsun, kilitlenme, batarya sorunlari cunku android sorunlu. Niye motorola yenileme gerigi duyuyor? Droid telefon serisi var bide verizonda, normal android telden farkini gostersinler? Ustelik media dedigi modelin ekrani daha ufak, satislarda oyle boyle gider ...


Bu forumda zaten hiç kimse Android cihaz kullanmıyor, eski tip tetris oyunlarına android yükleyip kullanmaya çalışıyoruz hepimiz.

Neden acaba benim telefonum şimdiye kadar hiç kitlenmedi, sorunlu olan bataryam OC programları ile gerekmediğinde işlemci hızı düşürülerek 1 gün gidiyor. Hayatında ya hiç android kullanmamış yada işletim sistemini zar zor çalıştırabilen dandik bir telde android kullananlar böyle saçma yorumlar yazıp kötülemeye çalışıyorlar ya... Android arkasında çok büyük bir geliştirici kitlesi bulunduran ve telefonlar için devrim sayılacak açık kaynak kodlu işletim sistemidir...

Istersen kol saatine yukle android banene, ben kendi yorumu yazdim. Telefonlarin krali dediginiz galax s ve galaxy s II kullandim, ve eminim ilk kullananlardan biriyim. Ben apple hastasi deili, yarin daha kaliteli bisey cikar alir onu kullanirim. Sadece pitasada onlarca ayni ozellikde urun var. fark yaratmak gerekir biraz. Xoom'un ilk versiyonun farki neler? Daha oncede dedigim gibi verizon'da "Droid" telefon serileri var, sanki diger android telefonlarla ayni seyler yapilmiyormus gibi tanitiyorlar. Ustte model ne demek aziik islemciyi arttirip...
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ismailkayi91 8 yıl
Hakkında net kararı vermek için ilk incelemelerini görmek gerekli diye düşünüyorum. Tegra 3 platformunu kullanmaması bie eksi gibi duruyor. Bakalım testler neler söyleyecek.
pucle.blogspot.com/...
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haymatloshan 8 yıl
mozanlar
ya sizin galiba sonyericsson xtab 10 den haberiniz yok.yenilikmi dediniz? bi bakın o zaman..http://tablet-news.com/2011/02/03/xperia-x-tab-10-tablet-packs-10-inch-display-16mp-camera/

Altında concept yazıyor,herhalde orayı çakırdınız : ) Motorolanın google ile birlikte çıkartacağı daha iyi ürünler olacaktır,bu da sınıfta kalmış.Donanım haberden ricam Archos firması üzerinde biraz araştırma yapabilirler mi?Archos 80 G9 gibi bir modelleri var archos.com/...
övgüyü hak ediyor gibi
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mozanlar 8 yıl
ya sizin galiba sonyericsson xtab 10'' den haberiniz yok.yenilikmi dediniz? bi bakın o zaman..http://tablet-news.com/2011/02/03/xperia-x-tab-10-tablet-packs-10-inch-display-16mp-camera/
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BÖCCÜK ♂ 8 yıl mozanlar
mozanlar

ya sizin galiba sonyericsson xtab 10'' den haberiniz yok.yenilikmi dediniz? bi bakın o zaman..http://tablet-news.com/2011/02/03/xperia-x-tab-10-tablet-packs-10-inch-display-16mp-camera/

Sony Ericsson her zaman favorimdi.Bu tablet de gayet hoş.
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DH Misafiri 8 yıl
Bu kadar saçma bir alet olamaz. Önceki xoom modelleri 2 mp ön kamera ile geliyordu, bu cihazda kamera özelliklerinden kırpmışlar.
Önceki xoom 1 ghz çift çekirdek tegra işlemciliydi. 1.2 ghz işlemci ne kadar hızlı olacak ki? Tabletlerde O kadar ağır uygulamalar çalıştırıyoruz da 1 ghz ile yapamadığımızı 1.2 ghz ile yapıcaz sanki.
Öncelikle android ve yazılım optimizasyonu yapsalardı. 1 sene sonra da xoom 2' yi 2 ghz gibi fark yaratabilecek bir hızdaki işlemci ile çıkarsalardı.
Xoom varken, Xoom 2 çok gereksiz bir model olmuş.
Tek artısı önceki xoom modelleri bu sayede biraz daha ucuzlayabilir.
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Erasmus78 8 yıl
@Pritz21 sonuna kadar haklı!

Cihazda inovasyon yok! Şimdi piyasada bir ton Android 4.0 işletim sistemli ve daha önemlisi hemen hemena aynı donanımlı tablet olacak. Farkı ne bu Xoom'un? Samanlıkta iğne arar gibi fark mı arayacağız? Koyarsın şöyle güzel bir yenilik, İlginç bir fikir vs. Fark yaratırsın! Onlarca benzer cihazın arasından basit bir fark ile öne çıkarsın! Ne olabilir bu? Misalen iPhone 4 ile hayatımıza iyice giren jiroskop sensörü olabilir. Ya da başka bir şey.

Önemli olan seni rakiplerinin önüne geçirebilecek bir farkı ortaya koymandır. Bunu koyamazsan bir Samsung'çuya Motorola satamazsın! Ya da bir HTC'ciye. Çünkü aynı cihaz benzer donanım özellikleri ile orada da var! Neden adam sempati duyduğu markanın ürünü dururken senin Xoom'unu alsın?
1 Yanıt Yanıtla +7
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gamefry 8 yıl Erasmus78
Erasmus78
@Pritz21 sonuna kadar haklı!
Cihazda inovasyon yok! Şimdi piyasada bir ton Android 4.0 işletim sistemli ve daha önemlisi hemen hemena aynı donanımlı tablet olacak. Farkı ne bu Xoom'un? Samanlıkta iğne arar gibi fark mı arayacağız? Koyarsın şöyle güzel bir yenilik, İlginç bir fikir vs. Fark yaratırsın! Onlarca benzer cihazın arasından basit bir fark ile öne çıkarsın! Ne olabilir bu? Misalen iPhone 4 ile hayatımıza iyice giren jiroskop sensörü olabilir. Ya da başka bir şey.
Önemli olan seni rakiplerinin önüne geçirebilecek bir farkı ortaya koymandır. Bunu koyamazsan bir Samsung'çuya Motorola satamazsın! Ya da bir HTC'ciye. Çünkü aynı cihaz benzer donanım özellikleri ile orada da var! Neden adam sempati duyduğunu markanın ürünü dururken senin Xoom'unu alsın?

Sonunda ne demek istedigimi anlayan oldu, eve gelip aynilarini yazacaktim. 199 dolardan 599 dolara kadar android cihaz neredeyse ayni. Ilk versiyon xoom tabletden farki ne? Surekli ust uste urun cikaracigana, adam akilli uzun vadeli urunler cikarsinlar...
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OverClocK1ng 8 yıl
Orijinalden alıntı: zengier
ne olmasini bekliyordunuz ? darbeli matkap ozelligi mi ekliceklerdi?

Yok. Android ya bu. Günah keçisi. (Hem Darbeli Matkap'a ithafen hem de reel anlamda)
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