Xoom 2 ve Xoom 2 Media Edition tanıtıldı

İletişim dünyasının önemli isimlerinden Motorola, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu tableti Xoom’un haleflerini; Xoom 2 ve Xoom 2 Media edition’ın lansmanını gerçekleştirdi.

Hem Xoom 2 hem de Xoom 2 Media Edition gücünü 1.2 GHz’lik çift çekirdekli işlemcilerinden alıyor ve 1GB’lık sistem belleğiyle birlikte geliyor. 16GB’lık depolama alanı sunan her iki model de üzerinde 1.3 MP ön kameraya ve otomatik netlemeli, LED flaşla güçlendirilen, 5 MP’lik kameraya ev sahipliği yaparken; HD ekrana sahip olan her iki tabletin de temel farklılık noktası olan ekran boyutları Xoom 2'de 10.1 inç; Xoom 2 Media Edition'da ise 8.2 inç.

10.1 inçlik Xoom 2, 8.8 mm inceliğinde, 599 gramf ağırlığında olup 10 saati aşkın pil ömrü sunarken; 8.99 mm inceliğinde ve 386 gramf ağırlığındaki Xoom 2 Media Edition ise 6 saati aşkın pil ömrü sunuyor.

Diğer taraftan Xoom 2, bu özelliklere ek olarak Motorola’nın Splash-guard korumasına sahip iken her iki cihazın ekranında ise Gorilla Glass ile dış etkenlere karşı güçlendirildiği belirtelim.

Motorola’nın açıklamalarına göre donanımsal iyileştirmeler sayesinde 1.Nesil Xoom'a göre %20 daha iyi grafik performansı sunan tabletler, ilk olarak İngiltere ve İrlanda’da bu ayın ortasından itibaren satışa sunulacak.





