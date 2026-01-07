Motorola, ilk kitap tarzı katlanabilir telefonunu tanıttı: Motorola Razr Fold neler sunuyor?

Motorola Razr Fold özellikleri
Razr Fold, Motorola’nın ilk kitap tarzı katlanabilir telefonu olma özelliğini taşıyor. Cihaz, dikey yerine yatay şekilde açılarak küçük bir tablet deneyimi sunuyor. Telefon katlı haldeyken 6,6 inç büyüklüğünde bir dış ekrana sahip. İç kısımda ise 8,1 inçlik LTPO OLED katlanabilir ekran yer alıyor.
Kamera tarafında Razr Fold, tamamı 50 megapiksel çözünürlüğe sahip üçlü bir arka kamera sistemine sahip. Kurulum, Sony LYTIA ana sensör, makro destekli ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan periskop telefoto lensten oluşuyor. Ön tarafta ise dış ekranda 32 megapiksel, iç ekranda 20 megapiksel olmak üzere iki ayrı selfie kamerası bulunuyor.
Razr Fold, katlanabilir ekranlara özel optimize edilmiş arayüz özellikleriyle geliyor. Uyarlanabilir pencere düzenleri, esnek uygulama kullanımı ve gelişmiş çoklu görev yetenekleri öne çıkıyor. Cihaz ayrıca Moto Pen Ultra kalem desteğiyle üretkenlik tarafına da hitap ediyor. Renk seçenekleri arasında Pantone Blackened Blue ve Pantone Lily White bulunuyor.
Motorola henüz resmi satış fiyatını açıklamadı. Ancak sızıntılara ve sektör kaynaklarına göre Razr Fold'un yaklaşık 1.500 dolar başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. ABD dahil olmak üzere farklı pazarlar için net fiyatlandırma ve satış tarihleri, 2026 yazında gerçekleşmesi planlanan global lansmana daha yakın bir zamanda duyurulacak.