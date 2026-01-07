Giriş
    Motorola, ilk kitap tarzı katlanabilir telefonunu tanıttı: Motorola Razr Fold neler sunuyor?

    Motorola, CES 2026'da ilk kitap tarzı katlanabilir telefonu Razr Fold'u tanıttı. Kalem desteğiyle dikkatleri çeken telefonun özellikleri neler?                 

    Motorola, kitap tarzı katlanabilir Razr Fold modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Motorola, CES 2026 kapsamında katlanabilir telefon ailesine yeni bir model eklediğini duyurdu. Razr Fold isimli cihaz, markanın bugüne kadar odaklandığı kapaklı tasarımların dışına çıkarak daha büyük ve üretkenliğe yönelik bir form faktörüne geçiş yaptığını gösteriyor. Henüz tüm teknik detaylar açıklanmasa da Motorola, cihazın tasarımı, ekran boyutları, kamera donanımı ve kalem desteği hakkında önemli bilgileri paylaştı.

    Motorola Razr Fold özellikleri

    Razr Fold, Motorola’nın ilk kitap tarzı katlanabilir telefonu olma özelliğini taşıyor. Cihaz, dikey yerine yatay şekilde açılarak küçük bir tablet deneyimi sunuyor.  Telefon katlı haldeyken 6,6 inç büyüklüğünde bir dış ekrana sahip. İç kısımda ise 8,1 inçlik LTPO OLED katlanabilir ekran yer alıyor.

    Motorola, kitap tarzı katlanabilir Razr Fold modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    İşlemci tarafında,Qualcomm'un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'in bir alt kademesinde yer alan Snapdragon 8 Gen 5 yer alıyor. Cihaz gücünü 5200 mAh kapasiteli silikon karbon bataryadan alıyor ve 90W hızlı şarj destekleniyor.

    Kamera tarafında Razr Fold, tamamı 50 megapiksel çözünürlüğe sahip üçlü bir arka kamera sistemine sahip. Kurulum, Sony LYTIA ana sensör, makro destekli ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan periskop telefoto lensten oluşuyor. Ön tarafta ise dış ekranda 32 megapiksel, iç ekranda 20 megapiksel olmak üzere iki ayrı selfie kamerası bulunuyor. 

    Razr Fold, katlanabilir ekranlara özel optimize edilmiş arayüz özellikleriyle geliyor. Uyarlanabilir pencere düzenleri, esnek uygulama kullanımı ve gelişmiş çoklu görev yetenekleri öne çıkıyor. Cihaz ayrıca Moto Pen Ultra kalem desteğiyle üretkenlik tarafına da hitap ediyor. Renk seçenekleri arasında Pantone Blackened Blue ve Pantone Lily White bulunuyor.

    Motorola henüz resmi satış fiyatını açıklamadı. Ancak sızıntılara ve sektör kaynaklarına göre Razr Fold’un yaklaşık 1.500 dolar başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. ABD dahil olmak üzere farklı pazarlar için net fiyatlandırma ve satış tarihleri, 2026 yazında gerçekleşmesi planlanan global lansmana daha yakın bir zamanda duyurulacak.

