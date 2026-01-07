Motorola, ilk kitap tarzı katlanabilir telefonunu tanıttı: Motorola Razr Fold neler sunuyor?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Motorola, CES 2026 kapsamında katlanabilir telefon ailesine yeni bir model eklediğini duyurdu. Razr Fold isimli cihaz, markanın bugüne kadar odaklandığı kapaklı tasarımların dışına çıkarak daha büyük ve üretkenliğe yönelik bir form faktörüne geçiş yaptığını gösteriyor. Henüz tüm teknik detaylar açıklanmasa da Motorola, cihazın tasarımı, ekran boyutları, kamera donanımı ve kalem desteği hakkında önemli bilgileri paylaştı.

Motorola Razr Fold özellikleri

Razr Fold, Motorola’nın ilk kitap tarzı katlanabilir telefonu olma özelliğini taşıyor. Cihaz, dikey yerine yatay şekilde açılarak küçük bir tablet deneyimi sunuyor. Telefon katlı haldeyken 6,6 inç büyüklüğünde bir dış ekrana sahip. İç kısımda ise 8,1 inçlik LTPO OLED katlanabilir ekran yer alıyor.

Tam Boyutta Gör İşlemci tarafında,Qualcomm'un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'in bir alt kademesinde yer alan Snapdragon 8 Gen 5 yer alıyor. Cihaz gücünü 5200 mAh kapasiteli silikon karbon bataryadan alıyor ve 90W hızlı şarj destekleniyor.

Kamera tarafında Razr Fold, tamamı 50 megapiksel çözünürlüğe sahip üçlü bir arka kamera sistemine sahip. Kurulum, Sony LYTIA ana sensör, makro destekli ultra geniş açılı kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan periskop telefoto lensten oluşuyor. Ön tarafta ise dış ekranda 32 megapiksel, iç ekranda 20 megapiksel olmak üzere iki ayrı selfie kamerası bulunuyor.

Apple, 200 MP kameraya geçiyor: İlk iPhone için tarih netleşti 12 sa. önce eklendi

Razr Fold, katlanabilir ekranlara özel optimize edilmiş arayüz özellikleriyle geliyor. Uyarlanabilir pencere düzenleri, esnek uygulama kullanımı ve gelişmiş çoklu görev yetenekleri öne çıkıyor. Cihaz ayrıca Moto Pen Ultra kalem desteğiyle üretkenlik tarafına da hitap ediyor. Renk seçenekleri arasında Pantone Blackened Blue ve Pantone Lily White bulunuyor.

Motorola henüz resmi satış fiyatını açıklamadı. Ancak sızıntılara ve sektör kaynaklarına göre Razr Fold’un yaklaşık 1.500 dolar başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor. ABD dahil olmak üzere farklı pazarlar için net fiyatlandırma ve satış tarihleri, 2026 yazında gerçekleşmesi planlanan global lansmana daha yakın bir zamanda duyurulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Motorola, kitap tarzı katlanabilir Razr Fold modelini tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: