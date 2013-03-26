Xperia Z, parola kilidini devre dışı bırakan bir güvenlik açığıyla karşı karşıya

Sony'nin Xperia Z modelinde ortaya çıkan yeni bir güvenlik açığı, cihazın parola ile korunan kilit ekranının rahatlıkla aşılabilmesine imkan veriyor.





Söz konusu açık daha önce Apple ve Samsung'un cihazlarında karşılaştığımız üzere, yine acil aramalar menüsü kullanılarak aktive ediliyor. Cihazın acil arama menüsüne geçilmesinin ardında *#*#7378423#*#* kodu tuşlanarak servis menüsüne ulaşılıyor. Buradan ise, NFC bölümü seçilerek Diag Testi başlatıldıktan sonra ana ekran tuşuna basılarak cihazın kilidi aşılmış oluyor.





Sony'nin Xperia Z'nin kilit ekranını devre dışı bırakan bu güvenlik açığını ne zaman kapatacağı ise, şu an için merak konusu. Ancak, şirketin yakın bir zaman içerisinde açığı kapatması bekleniyor.

http://blog.gsmarena.com/the-latest-security-flaw-in-sony-xperia-z-allows-you-to-bypass-its-lock-screen-in-few-simple-steps/