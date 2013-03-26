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Xperia Z, parola kilidini devre dışı bırakan bir güvenlik açığıyla karşı karşıya

6 yıl
67,2b
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48
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Xperia Z, parola kilidini devre dışı bırakan bir güvenlik açığıyla karşı karşıya
Sony'nin Xperia Z modelinde ortaya çıkan yeni bir güvenlik açığı, cihazın parola ile korunan kilit ekranının rahatlıkla aşılabilmesine imkan veriyor.

Söz konusu açık daha önce Apple ve Samsung'un cihazlarında karşılaştığımız üzere, yine acil aramalar menüsü kullanılarak aktive ediliyor. Cihazın acil arama menüsüne geçilmesinin ardında *#*#7378423#*#* kodu tuşlanarak servis menüsüne ulaşılıyor. Buradan ise, NFC bölümü seçilerek Diag Testi başlatıldıktan sonra ana ekran tuşuna basılarak cihazın kilidi aşılmış oluyor.

Sony'nin Xperia Z'nin kilit ekranını devre dışı bırakan bu güvenlik açığını ne zaman kapatacağı ise, şu an için merak konusu. Ancak, şirketin yakın bir zaman içerisinde açığı kapatması bekleniyor.

http://blog.gsmarena.com/the-latest-security-flaw-in-sony-xperia-z-allows-you-to-bypass-its-lock-screen-in-few-simple-steps/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Sony ile ilgili merak edilen şeyleri farklı sitelerden takip etmenizi tavsiye ederim.Donanım haber malesef bu konuda taraflı bir tutum içerisinde.Basit bir örnek vereyim;Xperia Z ile ilgili kapanma kilitlenme haberi anında haber olarak geçildi sitede fakat haber içeriğinde sorunun sadece root yapılan bootloader kilidi kaldırılan cihazlarda olduğu bilgisi eksikti.Sony buna takiben 3 gün sonra Xperia Z için güncelleme yayınlayarak hatayı giderdiği haberi düştü teknositelere...tabi DH o haberi yayınlamadı.bunların unutulduğunu değil kasten yapıldığını düşünüyorum,çünki teknoloji ile ilgili en ufak detayın haber olduğu bir sitenin bunları atlamasına pek ihtimal vermiyorum.Bu haberin alındığı kaynakta Sonynin bu sorun ve rootlu cihazlardaki kapanma sorunun çözüldüğü yazımştı.Tabiki o haberi burada göremiyoruz...
Sony ile ilgili merak edilen şeyleri farklı sitelerden takip etmenizi tavsiye ederim.Donanım haber malesef bu konuda taraflı bir tutum içerisinde.Basit bir örne...
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1 Yanıt Yanıtla +67
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Ufukkrgl 6 yıl
Bu xperia z ile alakalı bir sorun değil tamamen jb ile alakalı. Bende xperia t var jb yüklü aynı işlemi yaptım bendede kilit açıldı.
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General. 6 yıl
Sony ye ve Xperia Z ye olan aşkımı hiç kimse bozamaz
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DH Misafiri 2 yıl
Sony xperia m4 aqua kullanıyorum *#*#7378326#*#* kodu işe yaramadı arama tuşuna basıyorum acil durum çağrısı değil diyor lütfen yardım edin
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba acil yardm edermisinz. Xperia T2 ultra kullaniyorm ekran desenini unuttum ne yapmam gerekiyo . tus ile format atilmiyor ne etmem gerekiyor bilgisi olan yazabilirmi
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DH Misafiri 3 yıl
Benim telefonun xperia z1 dün akşam şifre koymuştum ama bir türlü hatirlayamiyorum *#*#7378324#*#* kodunu denedim bişey olmadı napmam lazım lütfen yardım edin
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ferrux55 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Benim telefonun xperia z1 dün akşam şifre koymuştum ama bir türlü hatirlayamiyorum *#*#7378324#*#* kodunu denedim bişey olmadı napmam lazım lütfen yardım edin

kardes ben de senin kimi unudum lan patliyom az kala sen nasil yapdin ?
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DH Misafiri 3 yıl
Başka bir telefondan Gmail ile yeni oturum acma işleminden telefonunuza bulun ondan sonra altta caldir kilitle ve sil mebusu geliyor sil dediğimiz zaman telefondaki kayıtlı gmail siliniyor ve telefon kendi kendine format atıyor bunu yapmak için epey bir zaman uğraştım ve sonunda başardım dizede kolay gelsin
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DH Misafiri 3 yıl
merhaba, sony experia z2 telefonumun ekran desenini unuttum ve açamıyorum bunun bir kolayı çözümü var mı? ekran kilidi açılmadan hiç bir işlem yapılmıyor :(
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DH Misafiri 4 yıl
Telefonumu bi ay önce servise gönderdim dün geldi ama desen kilidini unuttum. Açmak için ne yapmam gerekiyor ? Ayarlara giremiyorum, ses açma ve kilit tuşusa işe yaramıyor. *#*#7378423#*#* koduda işe yaramadı. Ne yapmalıyım ?
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DH Misafiri 5 yıl
acaba bu kodu xperia sp için olanı varmı ?
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Apple Specialist 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
acaba bu kodu xperia sp için olanı varmı ?

Misafirimiz geldi.
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DH Misafiri 6 yıl
nedir bu Xperia Z düşmalığı anlam vermiş değilim.on numara telefon kötülemeye çalışıyorlar.arkadaşın dediği gibi DH xperianın kapanma sorununu söylüyor 2 gün sonra çözümünü sitesinde yayınlamıyor zaten telefonu htc one karsısındada kötülemişlerdi belli htc 'ci oldukları.haberlerin cogu xperia kötüleme ve htc one türkiyele konuştuk yok efenim htc one türkiyeye ne zaman gelcekmiş hep böle,tarafsız olalım.hem htc kim Sony kim?kaç senenin Sony'si.
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DH Misafiri 6 yıl
Aynen sony karşı Dh biraz taraf tutuyormuş gibi, el altından samsung'dan para mı alıyorsunuz :D
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timescape 6 yıl
2 haftadır kullanıyorum fıstık gibi telefon ,eğer birisi benim telefonumla o kadar uğraşıp telefonun şifresini bulup açıp kurcalayacaksa helal olsun, açsın oynasın.
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sercitekin66 6 yıl
mavit bundan sonra haber yapmaz inşallah..heralde samsung çalışanı felan olması lazım veya burs alıyordur samsung tan ama şunu unutmayın ki siz ne kadar kötülerseniz kötüleyin telefonu bilen biliyor şuanda s3 kullanıyorum ve mecburen kullanıyorum ki bu kadar lanet bi telefon görmedim hayatımda..
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