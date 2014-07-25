Xperia Z3'den yeni görseller internete sızdırıldı

Sony'nin yılın ikinci altı ayı için hazırladığı Xperia Z3 amiral gemi modelinin muhtemel tanıtımına doğru geri sayım devam ederken, cihazın görselleri ve bilgileri de internete sızmaya başladı.





Evleaks tarafından sızdırılan görseller ve bilgiler gerek tasarım gerekse de donanım olarak Xperia Z3'ün aslında Xperia Z2'den pek farkı olmadığını ortaya koyuyor. Farklı olarak ekran boyutu 5.15 inçe indirgenmiş ve kasa biraz daha incelmiş.





Modelin iddia edilen özellikleri arasında 2.4GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.4.4 işletim sistemi sayılıyor. Model 7mm kalınlığa sahip.





Genelde Evleaks sızıntıları doğru olduğu için birbirinden pek de farkı olmayan Xperia Z2 ve Xperia Z3 modellerinin aynı yıl amiral gemi modeli olarak piyasaya sürüldüğüne şahit olacağız. Sony'nin bu strateji ile ne amaçladığı bilinmiyor ancak tüketici tarafında eleştiri alacağı ortada.





http://www.phonearena.com/news/New-photos-of-Sony-Xperia-Z3-leak-revealing-thin-7mm-profile_id58589