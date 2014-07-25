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Xperia Z3'den yeni görseller internete sızdırıldı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z3'den yeni görseller internete sızdırıldı
Sony'nin yılın ikinci altı ayı için hazırladığı Xperia Z3 amiral gemi modelinin muhtemel tanıtımına doğru geri sayım devam ederken, cihazın görselleri ve bilgileri de internete sızmaya başladı. 

Evleaks tarafından sızdırılan görseller ve bilgiler gerek tasarım gerekse de donanım olarak Xperia Z3'ün aslında Xperia Z2'den pek farkı olmadığını ortaya koyuyor. Farklı olarak ekran boyutu 5.15 inçe indirgenmiş ve kasa biraz daha incelmiş.

Modelin iddia edilen özellikleri arasında 2.4GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.4.4 işletim sistemi sayılıyor. Model 7mm kalınlığa sahip. 

Genelde Evleaks sızıntıları doğru olduğu için birbirinden pek de farkı olmayan Xperia Z2 ve Xperia Z3 modellerinin aynı yıl amiral gemi modeli olarak piyasaya sürüldüğüne şahit olacağız. Sony'nin bu strateji ile ne amaçladığı bilinmiyor ancak tüketici tarafında eleştiri alacağı ortada.  
Xperia Z3'den yeni görseller internete sızdırıldı


http://www.phonearena.com/news/New-photos-of-Sony-Xperia-Z3-leak-revealing-thin-7mm-profile_id58589 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
atp96 4 yıl en beğenilen
Z2 ile z3 incelemesini yan yana yaparsınız artık
Yanıtla +102
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Elefue 4 yıl
Z3 S805 ile çıkarsa S5 ve G3 yolunda gitmesi çok normal. Aynı isimde satmaması da önemli bir detay bence.
S5 ile G3 ün bile S805 versiyonu çıkmışken Z3 801 ile gelmesi neredeyse imkansız.
Z3 S805 ile çıkarsa S5 ve G3 yolunda gitmesi çok normal. Aynı isimde satmaması da önemli bir detay bence.S5 ile G3 ün bile S805 versiyonu çıkmışken Z3 801 ...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Xtrud 4 yıl Batuist
Batuist

şu z serisini bir türlü sevemedim. ekranın kasaya oranı %30 napıyım öyle telefonu... isterse içinde corei7 işlemci olsun..

Fena sallamışsın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Batuistşu z serisini bir türlü sevemedim. ekranın kasaya oranı %30 napıyım öyle telefonu... isterse içinde corei7 işlemci olsun..
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2 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
JessieJ 4 yıl
Lg g3 ve samsung s5 ayni donemde amiral gemilerinin snapdragon 805 li versiyonunu cikartirken Sony 801 Ac li yeni amiral gemi z3 cikartiyor... Sony z2 den hicbir farki olmayan hatta onemli rakiplerinin eski modellerinden (g3 s5 in ilk versiyonlari) bile geride bir modele amiral gemi diyor... Bari z2 x bilmemne diye surseydinde z3 e herkesle beraber 2015 in ortasinda iyi ozelliklerle geceydin....


Sony kullanicilari resmen kazik yiyor, telefonlarinin degeri 4-5 ayda hic olup yeni amiral cikartiyorlar, en azinda 1 yil bekle insanlar elindeki telefonlardan biraz sikilsin...
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ardarda45 4 yıl
Böyle özelliklerle geleceğini düşünen var mı cidden...
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blackzeros 4 yıl
z3 compact hakkındada bazı bilgiler geldi, ekran 4,56 inch olacak , z1c'den daha ince daha dar daha kısa olacak ,10 gram daha hafif olacak.
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DH Misafiri 4 yıl
Çinliler Türkiye pazarına girerse bunlar ancak nal toplar.. dizayn harikası telefonlar var..
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Captain_Ivy 4 yıl
Hacı kim bu eveleaks ya? Ulan benim firmamın telefonlarını böyle sızdıracak internete, ben dava açarım..
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MuStafA.A 4 yıl
Z13ü bekliyorum
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okan_cehapelioglu 4 yıl
bana tasarım farklı gibi geldi
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huseyincarnege 4 yıl
sony bi z2 kulanaydık
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emre_fan_club 4 yıl
6 ayda bir çıkaracaklar mı böyle ? z2cilere yazık o kadar verip alıyosun birkaç ay sonra bu geliyor
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DH Misafiri 4 yıl
Saka bir yana su g2 den bu yana gonul rahatligiyla alinacak telefon cikmadi
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haktan77 4 yıl
Bence Bu tekefonun ismi Xperia Z2 (premium,plus,...,)olması gerekir.Çıkarılmasının tek nedeni pazarda üstünlük kurmak.Sony,yavaştan anlıyorum da bunu yapıcak bir marka değil.Sony senede bir kere Amiral gemi model çıkartan bir firma.Bence talibi çok olmaz.Gerçekten Sony'i anlamıyorum.
Lütfen Sony için ölü doğmuş demeyin!
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TearsForFears 4 yıl haktan77
haktan77

Bence Bu tekefonun ismi Xperia Z2 (premium,plus,...,)olması gerekir.Çıkarılmasının tek nedeni pazarda üstünlük kurmak.Sony,yavaştan anlıyorum da bunu yapıcak bir marka değil.Sony senede bir kere Amiral gemi model çıkartan bir firma.Bence talibi çok olmaz.Gerçekten Sony'i anlamıyorum.

Lütfen Sony için ölü doğmuş demeyin!

Sony kendi dedi 6 ayda bir amiral gemi çıkaracağız diye herkes taşladı sonra baktılar Samsung ve LG , Sony'den önce çıkardılar yeni amiral gemilerini.Samsung'un yeni amiral gemisi satışa çıkmadı ama G3'ün snapdragon 805'lisi korede satışa çıkmış.

Z3'te bence 2k ekran snapdragon 805 daha iyileştirilmiş arayüz , uygulamalar , tasarım kamera gibi şeyler olacaktır.
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Boldrex 4 yıl
Şu dahili hafızayı 32gb yapsanız ölürsünüz
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