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    Anlık Bildirim

    iOS 17, değiştirilemeyen yeni özellikle geliyor: Kullanıcılar tepkili!

    Apple, 18 Eylül'de iPhone'lar için yeni iOS sürümünü yayınladı. iOS 17, onlarca yeni bildirim ve zil sesi içeriyor ancak bazı yeni sesler beğenilmedi.           
    ios 17 uygulama bildirim sesi değiştirilemiyor Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni sunduğu iOS 17 güncellemesi, iPhone’lara yeni zil sesleri ve uyarı sesleri getiriyor. Sesler menüsü altından seçilebilecek gelen uyarılar, mesaj bildirimleri ve fazlası için çok sayıda yeni ton bulunuyor. Bununla birlikte varsayılan uygulama bildirim sesleri de değişti. Klasik üç tonlunun yerini ribaund aldı. Ancak, yeni bildirim sesi çoğu kullanıcı tarafından beğenilmedi.

    Uygulama bildirim sesleri düşük ve değiştirilemiyor!

    iOS 17, 18 Eylül’de desteklenen iPhone modelleri için indirilmeye açıldı. iOS 17’deki bazı değişiklikler kullanıcılar tarafından hoş karşılanmadı; Yeni uygulama sesleri gibi.

    Pek çok kullanıcı, sosyal medya platformundan Apple’ın rebound olarak adlandırdığı yeni sesin çok sessiz olduğunu dile getirdi. Üç ton nispeten yüksek seviyede çınlama yaratırken, Rebound kulağa çok daha sessiz gelen yankılı versiyonu gibi. Telefon cepte veya çantada iken bu sesin duyulması üç tonluya göre daha zor. Kullanıcılar, bu nedenle gelen bildirimleri kaçırdıklarını söylüyor. Titreşimli geri bildirim de daha zayıf ve hissedilmesi daha zor.

    Apple, şu an için uygulamalar için farklı bir bildirim uyarı sesi seçme veya ses düzeyini değiştirmenin bir yolunu sunmuyor. Ayarlar - Sesler bölümünde e-posta ve takvim uyarıları gibi sistem uygulamaları için zil ses, ton, uyarı sesi seçilebiliyor. Ancak, bu seçenekler Apple’ın kendi uygulamalarıyla sınırlı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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