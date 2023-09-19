iOS 17, değiştirilemeyen yeni özellikle geliyor: Kullanıcılar tepkili!

Tam Boyutta Gör Apple, yeni sunduğu iOS 17 güncellemesi, iPhone’lara yeni zil sesleri ve uyarı sesleri getiriyor. Sesler menüsü altından seçilebilecek gelen uyarılar, mesaj bildirimleri ve fazlası için çok sayıda yeni ton bulunuyor. Bununla birlikte varsayılan uygulama bildirim sesleri de değişti. Klasik üç tonlunun yerini ribaund aldı. Ancak, yeni bildirim sesi çoğu kullanıcı tarafından beğenilmedi.

iOS 17 güncellemesi ile 20’den fazla yeni zil sesi geliyor 5 gün önce eklendi

Uygulama bildirim sesleri düşük ve değiştirilemiyor!

iOS 17, 18 Eylül’de desteklenen iPhone modelleri için indirilmeye açıldı. iOS 17’deki bazı değişiklikler kullanıcılar tarafından hoş karşılanmadı; Yeni uygulama sesleri gibi.

Pek çok kullanıcı, sosyal medya platformundan Apple’ın rebound olarak adlandırdığı yeni sesin çok sessiz olduğunu dile getirdi. Üç ton nispeten yüksek seviyede çınlama yaratırken, Rebound kulağa çok daha sessiz gelen yankılı versiyonu gibi. Telefon cepte veya çantada iken bu sesin duyulması üç tonluya göre daha zor. Kullanıcılar, bu nedenle gelen bildirimleri kaçırdıklarını söylüyor. Titreşimli geri bildirim de daha zayıf ve hissedilmesi daha zor.

Apple, şu an için uygulamalar için farklı bir bildirim uyarı sesi seçme veya ses düzeyini değiştirmenin bir yolunu sunmuyor. Ayarlar - Sesler bölümünde e-posta ve takvim uyarıları gibi sistem uygulamaları için zil ses, ton, uyarı sesi seçilebiliyor. Ancak, bu seçenekler Apple’ın kendi uygulamalarıyla sınırlı.

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iOS 17, değiştirilemeyen yeni özellikle geliyor: Tepki büyük!