iOS 17, değiştirilemeyen yeni özellikle geliyor: Kullanıcılar tepkili!

Uygulama bildirim sesleri düşük ve değiştirilemiyor!
iOS 17, 18 Eylül’de desteklenen iPhone modelleri için indirilmeye açıldı. iOS 17’deki bazı değişiklikler kullanıcılar tarafından hoş karşılanmadı; Yeni uygulama sesleri gibi.
Pek çok kullanıcı, sosyal medya platformundan Apple’ın rebound olarak adlandırdığı yeni sesin çok sessiz olduğunu dile getirdi. Üç ton nispeten yüksek seviyede çınlama yaratırken, Rebound kulağa çok daha sessiz gelen yankılı versiyonu gibi. Telefon cepte veya çantada iken bu sesin duyulması üç tonluya göre daha zor. Kullanıcılar, bu nedenle gelen bildirimleri kaçırdıklarını söylüyor. Titreşimli geri bildirim de daha zayıf ve hissedilmesi daha zor.
Apple, şu an için uygulamalar için farklı bir bildirim uyarı sesi seçme veya ses düzeyini değiştirmenin bir yolunu sunmuyor. Ayarlar - Sesler bölümünde e-posta ve takvim uyarıları gibi sistem uygulamaları için zil ses, ton, uyarı sesi seçilebiliyor. Ancak, bu seçenekler Apple’ın kendi uygulamalarıyla sınırlı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.