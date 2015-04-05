Xperia Z4 bu kez çalışırken görüntülendi

Sony son dönemde gündemde kendine sıkça yer bulmayı başarırken, son olarak Xperia Z3'ün yeni reklam kampanyası yeni modelin gecikeceği şeklinde yorumlanmıştı. Bununla beraber Xperia Z4 modeline ait olduğu iddia edilen görseller de bir süredir sızdırılıyordu. Bu kez yine bir Xperia Z4 sızıntısı gelirken cihaz ilk kez çalışır vaziyette fotoğraflanmış gözüküyor.

Sızdırılan fotoğraflardan birisinde model numarası E6553 olarak gözüküyor, yine aynı fotoğrafta modelin Snapdragon 810 işlemcisine sahip olduğunun görülmesi cihazın Xperia Z4 olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Sızdırılan bir diğer görselde ise arka kamera öne çıkıyor. Sensörün hemen kenarında değerler yer alırken 20.7 MP çözünürlüğe sahip olduğu görülen kameranın sensör boyutu 1/2.3 olarak belirtilmiş.

Bunun dışında diğer beklenen teknik detaylara göz atacak olursak ekran konusunda 5.1 inç ekran ve FHD çözünürlük öne çıkıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi Snapdragon 810 ile gelmesi muhtemel modele 3 GB sistem belleği ve 32 GB depolama alanının da eşlik etmesi bekleniyor. 20.7MP ana kamera dışında ön tarafta 5 MP özçekim kamerası ve 3400 mAh pil kapasitesi beklenen diğer özellikler.

Bu fotoğraflar dışında bir de telefonun ana ekranının görüldüğü bir fotoğraf daha sızdırılmış durumda. Bu fotoğrafta da Android 5.0 yüklü olarak gelecek modelin hazır durumda olduğu görülüyor. Daha önce sertifikalarda Micro SD kart slotu barındıracağı ortaya çıkan modelin bu kez su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına sahip olacağı da iddialar arasında. IP68 sertifikası cihazın 1.5 metre derinlikteki suda 30 dakikaya kadar su geçirmeyeceği anlamına geliyor.