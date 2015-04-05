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Xperia Z4 bu kez çalışırken görüntülendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
11,3b
1
68
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xperia Z4 bu kez çalışırken görüntülendi

Sony son dönemde gündemde kendine sıkça yer bulmayı başarırken, son olarak Xperia Z3'ün yeni reklam kampanyası yeni modelin gecikeceği şeklinde yorumlanmıştı. Bununla beraber Xperia Z4 modeline ait olduğu iddia edilen görseller de bir süredir sızdırılıyordu. Bu kez yine bir Xperia Z4 sızıntısı gelirken cihaz ilk kez çalışır vaziyette fotoğraflanmış gözüküyor.
Sızdırılan fotoğraflardan birisinde model numarası E6553 olarak gözüküyor, yine aynı fotoğrafta modelin Snapdragon 810 işlemcisine sahip olduğunun görülmesi cihazın Xperia Z4 olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Sızdırılan bir diğer görselde ise arka kamera öne çıkıyor. Sensörün hemen kenarında değerler yer alırken 20.7 MP çözünürlüğe sahip olduğu görülen kameranın sensör boyutu 1/2.3 olarak belirtilmiş.
Xperia Z4 bu kez çalışırken görüntülendi


Bu fotoğraflar dışında bir de telefonun ana ekranının görüldüğü bir fotoğraf daha sızdırılmış durumda. Bu fotoğrafta da Android 5.0 yüklü olarak gelecek modelin hazır durumda olduğu görülüyor. Daha önce sertifikalarda Micro SD kart slotu barındıracağı ortaya çıkan modelin bu kez su geçirmezlik konusunda IP68 sertifikasına sahip olacağı da iddialar arasında. IP68 sertifikası cihazın 1.5 metre derinlikteki suda 30 dakikaya kadar su geçirmeyeceği anlamına geliyor.

Bunun dışında diğer beklenen teknik detaylara göz atacak olursak ekran konusunda 5.1 inç ekran ve FHD çözünürlük öne çıkıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi Snapdragon 810 ile gelmesi muhtemel modele 3 GB sistem belleği ve 32 GB depolama alanının da eşlik etmesi bekleniyor. 20.7MP ana kamera dışında ön tarafta 5 MP özçekim kamerası ve 3400 mAh pil kapasitesi beklenen diğer özellikler.
Xperia Z4 bu kez çalışırken görüntülendi


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cansev07 4 yıl
3400 mah batarya ile bu telefon ölümsüz olur :)
2 Yanıt Yanıtla +11
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ratch 4 yıl en beğenilen
Xperia Z tasarımlarına bitiyorum
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emre4335 4 yıl
çok uzun telefon malesef.Hala kısaltamadılar.Xperia Z den itibaren 4 jenerasyon geçti 5.telefon Z4 olacak.Ben anlamıoyurum bu işi sony gibi teknolojiye yön veren marka.Fırıncı küreği gibi
çok uzun telefon malesef.Hala kısaltamadılar.Xperia Z den itibaren 4 jenerasyon geçti 5.telefon Z4 olacak.Ben anlamıoyurum bu işi sony gibi teknolojiye yön vere...
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kratos_03 4 yıl
Arkadaşlar z4 ü bilmem ama Z2 Türkiye güncellemesi geldi
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conrado 4 yıl
beni yanıltmadı sony ve yine kalın çerçeveyle z4 çıkacak
z4 çıkar 5-6 aya kadar da sony mobili kapattığını duyurur.
kimse almaz z4 ü.
millet ne yenilikler yaptı bunlar hala aynı kalın çerçevede devam.
eski bir sony sever olarak bir daha sony asla.
zaten z4 son modelleri olacak.
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doctor_bey 4 yıl
810 koyup üstüne Full HD ekran + 3400 Mah pil mi?


Toprak atın üstüme, müthiş olacak ısınma da olmazsa
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inexo 4 yıl
geldi...
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mtsf 4 yıl
sony varken samsung alınmaz.
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spyman 4 yıl
Yazık teleon değil boşluklara para veriyor insanlar.
samsung dan öğren.
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sayitusta 4 yıl
Sony mi samsung mu dersen sabaha kadar Sony..pil i bitmez bi kere takılmaz ekran canavar daha ne olsun...Sony az daha yüklensin bu telefon işine samsung geçmiş ola
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Elsa 4 yıl
Tasarım samsung terk
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Das Boot 4 yıl
Snapdragon 810 daha 1 2 cihazda gorulmesine rağmen hiç hoş karşılanmiyor. Cok buyuk bir antipati topladi uzerine. Bu yıl Samsung un yılı.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
tasarım çok iyi
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IznickX 4 yıl
3400 mah batarya

oha :D
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