"Xperia Z4 modelinde de ısınma sorunları başgösterdi"





Tam da Qualcomm, Snapdragon 810 yongasetindeki ısınma problemlerini başarılı bir şekilde bertaraf etmeyi başardı diye düşünürken, yine benzer bir haber bu sefer Sony cephesinden geldi.

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Xperia Z4 modelinin çok ince kasası Snapdragon 810 yongasetinin ısısını dağıtma konusunda sıkıntılar yaşıyor. Dünyanın en ince amiral gemi modellerinden birisi olacak Xperia Z4 için Sony mühendis arayışına başladı. Özellikle kasanın iç tasarımında ısıyı dağıtmaya yönelik hamleler yapılması planlanıyor.

Sony geçen hafta MWC 2015 fuarında da çok ince Xperia Z4 Tablet modelini tanıtmıştı. Snapdragon 810 yongaseti barındırmasına rağmen büyük boyutları sayesinde ısıyı yayabilen cihaz herhangi bir aşırı ısınma şikayetine de konu olmamıştı. Ancak Xperia Z4 modelinde böyle bir avantajın olmadığı düşünülüyor.

Xperia Z4 modelinin Nisan-Mayıs aylarında tanıtılacağı ve piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Bu bakımdan firmanın elini biraz çabuk tutması şart. Eğer işler yolunda gitmezse firma kasa inceliğinden biraz taviz verecek gibi görünüyor.









http://www.phonearena.com/news/Sony-allegedly-battling-with-Snapdragon-810-heat-dissipation-from-the-thin-Xperia-Z4_id66984