"Xperia Z4 modelinde de ısınma sorunları başgösterdi"

Haber Editörü
Tam da Qualcomm, Snapdragon 810 yongasetindeki ısınma problemlerini başarılı bir şekilde bertaraf etmeyi başardı diye düşünürken, yine benzer bir haber bu sefer Sony cephesinden geldi.
Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Xperia Z4 modelinin çok ince kasası Snapdragon 810 yongasetinin ısısını dağıtma konusunda sıkıntılar yaşıyor. Dünyanın en ince amiral gemi modellerinden birisi olacak Xperia Z4 için Sony mühendis arayışına başladı. Özellikle kasanın iç tasarımında ısıyı dağıtmaya yönelik hamleler yapılması planlanıyor.
Sony geçen hafta MWC 2015 fuarında da çok ince Xperia Z4 Tablet modelini tanıtmıştı. Snapdragon 810 yongaseti barındırmasına rağmen büyük boyutları sayesinde ısıyı yayabilen cihaz herhangi bir aşırı ısınma şikayetine de konu olmamıştı. Ancak Xperia Z4 modelinde böyle bir avantajın olmadığı düşünülüyor.
Xperia Z4 modelinin Nisan-Mayıs aylarında tanıtılacağı ve piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Bu bakımdan firmanın elini biraz çabuk tutması şart. Eğer işler yolunda gitmezse firma kasa inceliğinden biraz taviz verecek gibi görünüyor.
http://www.phonearena.com/news/Sony-allegedly-battling-with-Snapdragon-810-heat-dissipation-from-the-thin-Xperia-Z4_id66984 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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komikmis ekrem kardes!!!
Arkadaşın biri de Sony senelerdir telefon üretiyor, Samsung dünkü firma demiş ya, söyleyecek söz bulamıyorum artık :)
yahu adamlar daha telefonu piyasaya sürmediler elbette kusurları olacak.z3'teki bakır soğutma tasarlayan firma elbet buna da bir çözüm bulur.sıkıntı yapacak bir durum yok.en ince amiral gemisi olmayıversin.hem bataryadan da taviz verilmesi gerekmez.