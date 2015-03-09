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"Xperia Z4 modelinde de ısınma sorunları başgösterdi"

4 yıl
3,8b
1
45
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tam da Qualcomm, Snapdragon 810 yongasetindeki ısınma problemlerini başarılı bir şekilde bertaraf etmeyi başardı diye düşünürken, yine benzer bir haber bu sefer Sony cephesinden geldi.
Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Xperia Z4 modelinin çok ince kasası Snapdragon 810 yongasetinin ısısını dağıtma konusunda sıkıntılar yaşıyor. Dünyanın en ince amiral gemi modellerinden birisi olacak Xperia Z4 için Sony mühendis arayışına başladı. Özellikle kasanın iç tasarımında ısıyı dağıtmaya yönelik hamleler yapılması planlanıyor.
Sony geçen hafta MWC 2015 fuarında da çok ince Xperia Z4 Tablet modelini tanıtmıştı. Snapdragon 810 yongaseti barındırmasına rağmen büyük boyutları sayesinde ısıyı yayabilen cihaz herhangi bir aşırı ısınma şikayetine de konu olmamıştı. Ancak Xperia Z4 modelinde böyle bir avantajın olmadığı düşünülüyor.
Xperia Z4 modelinin Nisan-Mayıs aylarında tanıtılacağı ve piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Bu bakımdan firmanın elini biraz çabuk tutması şart. Eğer işler yolunda gitmezse firma kasa inceliğinden biraz taviz verecek gibi görünüyor.



http://www.phonearena.com/news/Sony-allegedly-battling-with-Snapdragon-810-heat-dissipation-from-the-thin-Xperia-Z4_id66984 Yorum Yaz
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karabatak34 4 yıl
z3 kullanıyorum telefonda ısınmı sorunu filan yok hep boş muhabbet. bi telefon için en önemli şeyler internette seri gezinme, resim çekme, oyun oynama artı batarya olabilir. tipi kişiden kişiye değişir. bence z3 süper nette gezinme oyun performansı var bataryada 1,5-2gün gidiyor. gel gelelim resim çekmesi otomatik modda çok dandik note 2 daha güzel. düşün artık ip 6 ve note 4 sam 6 nın sonyye resim çekmede kaça katlıcanı. ama manuel modda z3 süper resim çekiyorda manuelle çekme gibi bişi yok günlük kullanımda imkansız gibi bişi.
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kmlhyt 4 yıl
yaw bu millet harbi çıldırmış valla. herhangi bir 2 modeli test ediyolar arada toplasan %1 fark yok. o farkıda sabaha kadar yazıp yazıp duruyolar. ulan utanmasalar aldıgı ekmekleri bile teste sokacaklar :)
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1BilimAdamı 4 yıl
+ - ler geri gelmiiş
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insom 4 yıl
Dünya da Sony batırmaya çalışan tek yer burası. Habire Sony batıyor yok şu bölümü satıyor yok falan yok filan ellerinden geleni yapıyorlar. Bi site tam bir Sony düşmanı.
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ulabuneya 4 yıl
Telefonun çalışır halini kimse görmemiş , belkide hala tasarım aşamasındaki telefonun , ısınma sorunu olduğuyla ilgili haber yapılıyor. Yahu ekrem sen hayatında çalışır durumdaki z4ü nerede gördünde ısınma sorunuyla ilgili haber yapıyorsun ?

Bu donanımhaberin haber kalitesi git gide düşüyor. Site bindiği dalı kesiyor haberleri yok.
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aliss 4 yıl
yönetim samsungtan falan reklam parası alıyordur : ))
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lagalugadh 4 yıl
"Xperia Z4 için Sony mühendis arayışına başladı"
komikmis ekrem kardes!!!
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Master_Evil 4 yıl
snapdragon 810da bi sıkıntı olabilir
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shadowmexo 4 yıl
Sony Z4 Compact ta Exynos işlemciyi kullansa keşke. 720 p ekran hayal bile edemiyorum.
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darkdiva 4 yıl
Ne kadar çok Qualcomm hayranı varmış. Adamlar resmen başarısız oldular, gelmiş burada savunuyor millet. Samsung yalancı, Lg yalancı, Sony yalancı Qualcomm doğruyu söylüyor değil mi? Sırf Samsung ilk olarak bunu söyledi diye burada karşı cepheye geçiyor millet. Komik valla.
Arkadaşın biri de Sony senelerdir telefon üretiyor, Samsung dünkü firma demiş ya, söyleyecek söz bulamıyorum artık :)
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aycibin 4 yıl
ısınırsa asıl su geçirmez yapmalı.soğuk suya atarız :)

yahu adamlar daha telefonu piyasaya sürmediler elbette kusurları olacak.z3'teki bakır soğutma tasarlayan firma elbet buna da bir çözüm bulur.sıkıntı yapacak bir durum yok.en ince amiral gemisi olmayıversin.hem bataryadan da taviz verilmesi gerekmez.
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lostlast 4 yıl
Yeni bir şey değil, alıştık
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