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Xperia Z4'e ait olduğu iddia edilen görüntülerde materyal tasarım ve çift hat desteği görülüyor

4 yıl
9,3b
1
26
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xperia Z4'e ait olduğu iddia edilen görüntülerde materyal tasarım ve çift hat desteği görülüyor
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Xperia Z4 modeline ait olduğu iddia edilen ekran görüntüleri sızdırıldı. Sızıntılarda Xperia'nin geçen yıl son dönemlerinde piyasaya sürdüğü çift hat destekleyen Z3 modeli gibi yeni modelin de çift hat desteği barındırdığı görülüyor. Ancak sızıntıların Z3 modeline ait olmadığı ise işlemci modelinden rahatça anlaşılabiliyor. 

Qualcomm MSM8994 koduyla geçen Snapdragon 810 işlemcinin kullanıldığı görülen ekran görüntülerinde Android sürümü olarak 5.0.2 görülürken Çekirdek Sürümünün 3.10 ile başladığı ve Derleme Numarasının da 28 ile başladığı görülüyor.Ayrıca ayarlar menüsünden bir ekran görüntüsü de paylaşılırken "Çift hat ayarları" şeklinde bir bölümde ve ekranın sağ üst köşesindeki şebeke kısmında cihazın çift hattı desteklediği açıkça görülüyor. Ayrıca sızdırılan görsellerde Sony'nin Lollipop sürümü ile materyal tasarım anlayışına uyum sağlayacağı da görülüyor.

Cihazın ana modelinde çift sim desteği sunulması beklenmiyor ancak görüntüsü sızdırılan modelin Xperia Z4 Dual modeli olacağı iddia ediliyor.
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doctor_bey 4 yıl
Z4'ün compactını bekliyorum
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talib kweli 4 yıl
Biz hala Z
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tacticalsavageX 4 yıl
Z4 yüzünden geçen ağustostan beri telefon yenileyemedim...Bi cıksın da, görmeden kıyaslamadan gözü kapalı almak elbette yanlış olur...ama şunu belirteyim kıyaslamada 1-0 önde başlatırım sony z4u, sebebi de 90lı yıllardan beri kullandığımız walkmanlerden doğan sempati ve sanırım z4te audio cıkısında özel bir amplifikatör kullanılacak...ek olarak 1k ve 2k seçeneği olması da diğer olumlu yönü, 1kdan yana tercih kullanırım. bunlar söylenti tabii, görcez artık.

edit: bu kadar beklemiş olmamın diğer sebebi de x64 işlemciler, oslar...ne sabır varmış bende de, halbuki çok sabırsız biri olarak tanımlarım kendimi...
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aspirin_00 4 yıl
sony kamerası çok süper sırf kasa yüzünden o telefona yaklaşmıyorum...
tuğla mı tutuyorsun cam mı belli değil..
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DH Misafiri 4 yıl
xperia z4 compact cıkar mı acaba
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conrado 4 yıl
bir sony sever olarak samsung s6 piayasa sürülecek ama sony daha z4 ü ne zaman çıkaracak belli değil

pastadan payını samsung ve lg alacak sony yine müşteri bulamayacak

z4 ün çıkacağına olan inancım bile kayboluyor.

bende yavaş yavaş metal kasa yaparsa samsunga geçmeyi düşünüyorum

üzülsemde sony maceram kısa sürdü z1c ile
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musa_unsal2005 4 yıl
Çıkar şu z4 ü de Z2 alalım arkadarkadaş :) sony de samsung gibi seri üretime geçtiğinden beri kullanıcılara yarafı bu iş.iş. Z2 1300 yl cibarında alınabiliuor 3 gb ramli sd 800 şü cihaz için iyi fiyat
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musa_unsal2005 4 yıl
Çıkar şu z4 ü de Z2 alalım arkadaş :) sony de samsung gibi seri üretime geçtiğinden beri kullanıcılara yaradı bu iş. Z2 1300 tl civarında alınabiliyor 3 gb ramli sd 800 şu cihaz için iyi fiyat
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mtsf 4 yıl
arayüz baya değişecek gibi duruyor,xperia serisinin kendine has bir arayüzü vardı inşallah yeni arayüzü samsunga benzetmez
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Fenomenon 4 yıl mtsf
mtsf
arayüz baya değişecek gibi duruyor,xperia serisinin kendine has bir arayüzü vardı inşallah yeni arayüzü samsunga benzetmez

Samsung'dan ziyade stock androide doğru gidiyor. İyidir veya değildir bilemem, kişiye göre değişir sonuçta. Ama bence Z2 hem tasarım hem de arayüz olarak en iyisiydi.
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TnesQuare 4 yıl
Arkadaş belki troll gibi olacağım ama Xperia Serisinin Tasarımı Xperia Z'dedir. Yeni çıkan telefonlarla karşılaştırıyorum ama hala bana göre onlardan daha iyi.
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apokhan 4 yıl
Sony sen yasiyon mu hala
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