Xperia Z4'e ait olduğu iddia edilen görüntülerde materyal tasarım ve çift hat desteği görülüyor

Xperia Z4 modeline ait olduğu iddia edilen ekran görüntüleri sızdırıldı. Sızıntılarda Xperia'nin geçen yıl son dönemlerinde piyasaya sürdüğü çift hat destekleyen Z3 modeli gibi yeni modelin de çift hat desteği barındırdığı görülüyor. Ancak sızıntıların Z3 modeline ait olmadığı ise işlemci modelinden rahatça anlaşılabiliyor.
Qualcomm MSM8994 koduyla geçen Snapdragon 810 işlemcinin kullanıldığı görülen ekran görüntülerinde Android sürümü olarak 5.0.2 görülürken Çekirdek Sürümünün 3.10 ile başladığı ve Derleme Numarasının da 28 ile başladığı görülüyor.Ayrıca ayarlar menüsünden bir ekran görüntüsü de paylaşılırken "Çift hat ayarları" şeklinde bir bölümde ve ekranın sağ üst köşesindeki şebeke kısmında cihazın çift hattı desteklediği açıkça görülüyor. Ayrıca sızdırılan görsellerde Sony'nin Lollipop sürümü ile materyal tasarım anlayışına uyum sağlayacağı da görülüyor.
Cihazın ana modelinde çift sim desteği sunulması beklenmiyor ancak görüntüsü sızdırılan modelin Xperia Z4 Dual modeli olacağı iddia ediliyor.
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edit: bu kadar beklemiş olmamın diğer sebebi de x64 işlemciler, oslar...ne sabır varmış bende de, halbuki çok sabırsız biri olarak tanımlarım kendimi...
tuğla mı tutuyorsun cam mı belli değil..
pastadan payını samsung ve lg alacak sony yine müşteri bulamayacak
z4 ün çıkacağına olan inancım bile kayboluyor.
bende yavaş yavaş metal kasa yaparsa samsunga geçmeyi düşünüyorum
üzülsemde sony maceram kısa sürdü z1c ile
Samsung'dan ziyade stock androide doğru gidiyor. İyidir veya değildir bilemem, kişiye göre değişir sonuçta. Ama bence Z2 hem tasarım hem de arayüz olarak en iyisiydi.