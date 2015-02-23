Xperia Z4'e ait olduğu iddia edilen görüntülerde materyal tasarım ve çift hat desteği görülüyor

Xperia Z4 modeline ait olduğu iddia edilen ekran görüntüleri sızdırıldı. Sızıntılarda Xperia'nin geçen yıl son dönemlerinde piyasaya sürdüğü çift hat destekleyen Z3 modeli gibi yeni modelin de çift hat desteği barındırdığı görülüyor. Ancak sızıntıların Z3 modeline ait olmadığı ise işlemci modelinden rahatça anlaşılabiliyor.

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Qualcomm MSM8994 koduyla geçen Snapdragon 810 işlemcinin kullanıldığı görülen ekran görüntülerinde Android sürümü olarak 5.0.2 görülürken Çekirdek Sürümünün 3.10 ile başladığı ve Derleme Numarasının da 28 ile başladığı görülüyor.Ayrıca ayarlar menüsünden bir ekran görüntüsü de paylaşılırken "Çift hat ayarları" şeklinde bir bölümde ve ekranın sağ üst köşesindeki şebeke kısmında cihazın çift hattı desteklediği açıkça görülüyor. Ayrıca sızdırılan görsellerde Sony'nin Lollipop sürümü ile materyal tasarım anlayışına uyum sağlayacağı da görülüyor.Cihazın ana modelinde çift sim desteği sunulması beklenmiyor ancak görüntüsü sızdırılan modelin Xperia Z4 Dual modeli olacağı iddia ediliyor.