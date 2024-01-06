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    Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'nın yeni özelliği sızdı: Daha dayanıklı olacak

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerinin yeni bir özelliği ortaya çıktı. Katlanabilir telefonlar, Ironflex teknolojisine sahip olabilir.
    Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ufukta göründü: Daha dayanıklı olacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, geçtiğimiz aylarda vitrine çıkan Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modelleri ile ses getirmeyi başardı. Ancak şimdiden Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 serisinin ayak seslerini duymaya başladık. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, katlanabilir telefonların bir özelliği daha ortaya çıktı. 

    Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ufukta göründü

    Kaçıranlar için günümüzde birçok kullanıcı, dayanıklılık sorunları nedeniyle katlanabilir telefonlara sıcak bakmıyor. Ancak Samsung, bunun özelinde sürpriz bir gelişme ile karşımıza çıkabilir. Aktarıldığı kadarıyla Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi'ne yapılan bir başvuruda "Ironflex" isimli yeni bir teknoloji ortaya çıktı.

    Teknolojinin kendisi hakkında henüz detaylı bir açıklama paylaşılmadı. Ancak başvuru listesinde, "katlanabilir OLED ekran panellerine'' vurgu yapılıyor. Dolayısıyla konunun Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ile ilgili olduğunu varsaymak yanlış olmaz. Zira Ironflex ismine bakılırsa, muhtemelen menteşe ve dayanıklılığa işaret ediliyor.

    Bildiğiniz gibi daha önceki raporlar, yeni nesil katlanabilir telefonların özellikle tasarıma yoğunlaşacağını bizlere gösterdi. Hatta Samsung'un daha kompakt bir tasarıma yönelebileceğinden sizlere bahsetmiştik. Yeni sızıntı ise bunu doğrular nitelikte. Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Zira mevcut Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, Temmuz ayı tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtıldı ve önümüzde uzun bir zaman var. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    braun mu philips mi yeni yapılan motor yağ eksiltir mi kitapyurdu sipariş iptali opel insignia hangi modeli alınır duolingo bitince hangi seviye

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