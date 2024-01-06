Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'nın yeni özelliği sızdı: Daha dayanıklı olacak

Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ufukta göründü
Kaçıranlar için günümüzde birçok kullanıcı, dayanıklılık sorunları nedeniyle katlanabilir telefonlara sıcak bakmıyor. Ancak Samsung, bunun özelinde sürpriz bir gelişme ile karşımıza çıkabilir. Aktarıldığı kadarıyla Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi'ne yapılan bir başvuruda "Ironflex" isimli yeni bir teknoloji ortaya çıktı.
Teknolojinin kendisi hakkında henüz detaylı bir açıklama paylaşılmadı. Ancak başvuru listesinde, "katlanabilir OLED ekran panellerine'' vurgu yapılıyor. Dolayısıyla konunun Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ile ilgili olduğunu varsaymak yanlış olmaz. Zira Ironflex ismine bakılırsa, muhtemelen menteşe ve dayanıklılığa işaret ediliyor.
Bildiğiniz gibi daha önceki raporlar, yeni nesil katlanabilir telefonların özellikle tasarıma yoğunlaşacağını bizlere gösterdi. Hatta Samsung'un daha kompakt bir tasarıma yönelebileceğinden sizlere bahsetmiştik. Yeni sızıntı ise bunu doğrular nitelikte. Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Zira mevcut Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, Temmuz ayı tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtıldı ve önümüzde uzun bir zaman var. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.