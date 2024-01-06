Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6'nın yeni özelliği sızdı: Daha dayanıklı olacak

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, geçtiğimiz aylarda vitrine çıkan Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modelleri ile ses getirmeyi başardı. Ancak şimdiden Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 serisinin ayak seslerini duymaya başladık. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, katlanabilir telefonların bir özelliği daha ortaya çıktı.

Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ufukta göründü

Kaçıranlar için günümüzde birçok kullanıcı, dayanıklılık sorunları nedeniyle katlanabilir telefonlara sıcak bakmıyor. Ancak Samsung, bunun özelinde sürpriz bir gelişme ile karşımıza çıkabilir. Aktarıldığı kadarıyla Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi'ne yapılan bir başvuruda "Ironflex" isimli yeni bir teknoloji ortaya çıktı.

Teknolojinin kendisi hakkında henüz detaylı bir açıklama paylaşılmadı. Ancak başvuru listesinde, "katlanabilir OLED ekran panellerine'' vurgu yapılıyor. Dolayısıyla konunun Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ile ilgili olduğunu varsaymak yanlış olmaz. Zira Ironflex ismine bakılırsa, muhtemelen menteşe ve dayanıklılığa işaret ediliyor.

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Bildiğiniz gibi daha önceki raporlar, yeni nesil katlanabilir telefonların özellikle tasarıma yoğunlaşacağını bizlere gösterdi. Hatta Samsung'un daha kompakt bir tasarıma yönelebileceğinden sizlere bahsetmiştik. Yeni sızıntı ise bunu doğrular nitelikte. Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Zira mevcut Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5, Temmuz ayı tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtıldı ve önümüzde uzun bir zaman var. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ufukta göründü: Daha dayanıklı olacak