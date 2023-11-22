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    Vivo Y12 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Vivo, yeni Y serisi akıllı telefonunu sessiz sedasız tanıttı. Çin'de tanıtılan Vivo Y12 4G modeli, 140 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.                  
    Vivo Y12 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    V2317A model numarasıyla TENAA tarafından onaylanan, sonrasında da tüm özellikleri ve görselleri ortaya çıkan Vivo Y12 modeli sonunda resmî olarak çıkış yaptı. Vivo Y12, düz kenarlı bir tasarım ve yeşil ve mor olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Bütçe dostu telefon arayanlar için yeni seçeneklerden biri olacak Vivo Y12 4G, özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Vivo Y12, 6.56 inç, HD+ çözünürlük sunan su damlası çentikli ekrana sahip. MediaTek’in Helio G85 işlemcisinden güç alan telefon, 6GB RAM ve microSD kart ile artırılabilir 128GB depolama alanı ile geliyor. Telefon, çift arka kamera kurulumuyla geliyor; Birincil 13MP kamera f/2.2, 2MP derinlik sensörü f/2.4 diyafram aralığına sahip ve 1080p’ye kadar video kaydı yapılabiliyor. Önde de 2.0 diyafram aralığı sunan 13MP kamera mevcut. Sensörler hakkında bilgi yok. Biyometrik güvenlik açısından, yanda parmak izi okuyucu ve yüz tanıma kilidi sunan telefon, USB-C portu üzerinden 15w şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip. Telefonda 3.5mm kulaklık girişi de mevcut.

    Vivo Y12 4G fiyatı

    Vivo Y12 4G, Android 13 tabanlı Origin OS 3 ile geliyor. 6GB RAM 128GB depolama alanı sunan Vivo Y12’nin fiyatı 140 dolar. Telefon, yakında Çin’de satışa sunulacak ancak küresel pazarda yer alacak mı bilinmiyor.

    Vivo Y12 4G özellikleri

    • Ekran: 6.56 inç, HD+, 60Hz, 1500:1 kontrast oranı, LCD
    • İşlemci: MediaTek Helio G85
    • Bellek: 6 GB LPDDR4x RAM
    • Depolama: 128GB eMMC 5.1, microSD kart yuvası (1TB'a kadar)
    • Arka kamera: 13MP f/2.2 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik sensörü)
    • Ön kamera: 8MP f/2.0
    • Batarya: 5000 mAh, 15W hızlı şarj
    • Yazılım: OriginOS 3.0, Android 13
    • Bağlanabilirlik: Çift SIM, 4G, Bluetooth 5.0, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, USB 2.0
    • Boyut ve ağırlık: 163.74 x 75.43 x 8.09mm, 186 g
    • Renkler: Yeşil ve Mor
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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