Vivo Y12 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör V2317A model numarasıyla TENAA tarafından onaylanan, sonrasında da tüm özellikleri ve görselleri ortaya çıkan Vivo Y12 modeli sonunda resmî olarak çıkış yaptı. Vivo Y12, düz kenarlı bir tasarım ve yeşil ve mor olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Bütçe dostu telefon arayanlar için yeni seçeneklerden biri olacak Vivo Y12 4G, özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

Vivo Pad 3, MediaTek'in en güçlü işlemcisiyle geliyor 22 sa. önce eklendi

Vivo Y12, 6.56 inç, HD+ çözünürlük sunan su damlası çentikli ekrana sahip. MediaTek’in Helio G85 işlemcisinden güç alan telefon, 6GB RAM ve microSD kart ile artırılabilir 128GB depolama alanı ile geliyor. Telefon, çift arka kamera kurulumuyla geliyor; Birincil 13MP kamera f/2.2, 2MP derinlik sensörü f/2.4 diyafram aralığına sahip ve 1080p’ye kadar video kaydı yapılabiliyor. Önde de 2.0 diyafram aralığı sunan 13MP kamera mevcut. Sensörler hakkında bilgi yok. Biyometrik güvenlik açısından, yanda parmak izi okuyucu ve yüz tanıma kilidi sunan telefon, USB-C portu üzerinden 15w şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip. Telefonda 3.5mm kulaklık girişi de mevcut.

Vivo Y12 4G fiyatı

Vivo Y12 4G, Android 13 tabanlı Origin OS 3 ile geliyor. 6GB RAM 128GB depolama alanı sunan Vivo Y12’nin fiyatı 140 dolar. Telefon, yakında Çin’de satışa sunulacak ancak küresel pazarda yer alacak mı bilinmiyor.

Vivo Y12 4G özellikleri

Ekran : 6.56 inç, HD+, 60Hz, 1500:1 kontrast oranı, LCD

: 6.56 inç, HD+, 60Hz, 1500:1 kontrast oranı, LCD İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 Bellek : 6 GB LPDDR4x RAM

: 6 GB LPDDR4x RAM Depolama : 128GB eMMC 5.1, microSD kart yuvası (1TB'a kadar)

: 128GB eMMC 5.1, microSD kart yuvası (1TB'a kadar) Arka kamera : 13MP f/2.2 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik sensörü)

: 13MP f/2.2 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik sensörü) Ön kamera : 8MP f/2.0

: 8MP f/2.0 Batarya : 5000 mAh, 15W hızlı şarj

: 5000 mAh, 15W hızlı şarj Yazılım : OriginOS 3.0, Android 13

: OriginOS 3.0, Android 13 Bağlanabilirlik : Çift SIM, 4G, Bluetooth 5.0, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, USB 2.0

: Çift SIM, 4G, Bluetooth 5.0, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, USB 2.0 Boyut ve ağırlık : 163.74 x 75.43 x 8.09mm, 186 g

: 163.74 x 75.43 x 8.09mm, 186 g Renkler: Yeşil ve Mor

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Vivo Y12 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı