Vivo Y12 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo Y12, 6.56 inç, HD+ çözünürlük sunan su damlası çentikli ekrana sahip. MediaTek’in Helio G85 işlemcisinden güç alan telefon, 6GB RAM ve microSD kart ile artırılabilir 128GB depolama alanı ile geliyor. Telefon, çift arka kamera kurulumuyla geliyor; Birincil 13MP kamera f/2.2, 2MP derinlik sensörü f/2.4 diyafram aralığına sahip ve 1080p’ye kadar video kaydı yapılabiliyor. Önde de 2.0 diyafram aralığı sunan 13MP kamera mevcut. Sensörler hakkında bilgi yok. Biyometrik güvenlik açısından, yanda parmak izi okuyucu ve yüz tanıma kilidi sunan telefon, USB-C portu üzerinden 15w şarjı destekleyen 5000 mAh bataryaya sahip. Telefonda 3.5mm kulaklık girişi de mevcut.
Vivo Y12 4G fiyatı
Vivo Y12 4G, Android 13 tabanlı Origin OS 3 ile geliyor. 6GB RAM 128GB depolama alanı sunan Vivo Y12’nin fiyatı 140 dolar. Telefon, yakında Çin’de satışa sunulacak ancak küresel pazarda yer alacak mı bilinmiyor.
Vivo Y12 4G özellikleri
- Ekran: 6.56 inç, HD+, 60Hz, 1500:1 kontrast oranı, LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- Bellek: 6 GB LPDDR4x RAM
- Depolama: 128GB eMMC 5.1, microSD kart yuvası (1TB'a kadar)
- Arka kamera: 13MP f/2.2 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik sensörü)
- Ön kamera: 8MP f/2.0
- Batarya: 5000 mAh, 15W hızlı şarj
- Yazılım: OriginOS 3.0, Android 13
- Bağlanabilirlik: Çift SIM, 4G, Bluetooth 5.0, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, USB 2.0
- Boyut ve ağırlık: 163.74 x 75.43 x 8.09mm, 186 g
- Renkler: Yeşil ve Mor
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.