Yahoo, 400 bin kullanıcı hesabının ve şifrenin internete sızdırıldığını doğruladı





Yahoo, 400 bin kullanıcısının hesabının ve şifrelerinin internete sızdırıldığını doğruladı.





TechCrunch'a sızıntı hakkında açıklama yapan şirket, Yahoo Contributor Network'ten eski bir dosya içerisinde yer alan yaklaşık 400 bin şifrenin çalınıp internete sızdırıldığını belirtti. Söz konusu hesapların %5'ten azının şifresinin halen geçerli olduğunu belirten şirket, sorunu düzeltmek için çalışmaya başladıklarını duyurdu. Ancak, bu sızıntıdan sadece 'Yahoo' hesaplarının etkilenmediğini belirtmekte fayda var. Çalınan dosyanın Contributor Network'te yer almasından dolayı bu servise Gmail, Hotmail, AOL ve Facebook aracılığı ile diğer e-posta servislerini kullanarak giriş yapan kullanıcılar da saldırıdan etkilenmiş durumda. Ancak, saldırıdan etkilenen diğer servislerin hesaplarının Yahoo'ya ait hesapların yarısından az olduğu belirtildi.





Kullanıcılarının bu durumdan daha fazla etkilenmemesi için çalışan Yahoo, kullanıcılarının şifrelerini değiştirdiğini belirterek, diğer servisler aracılığı ile Contributor Network'e giriş yapan kullanıcılara da aynı işlemi yapmalarını tavsiye etti.

http://techcrunch.com/2012/07/12/yahoo-confirms-apologizes-for-the-email-hack-says-still-fixing-plus-check-if-you-were-impacted-non-yahoo-accounts-apply/