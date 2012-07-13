Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yahoo, 400 bin kullanıcı hesabının ve şifrenin internete sızdırıldığını doğruladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,7b
1
33
Güvenlik
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 Yahoo, 400 bin kullanıcısının hesabının ve şifrelerinin internete sızdırıldığını doğruladı.

TechCrunch'a sızıntı hakkında açıklama yapan şirket, Yahoo Contributor Network'ten eski bir dosya içerisinde yer alan yaklaşık 400 bin şifrenin çalınıp internete sızdırıldığını belirtti. Söz konusu hesapların %5'ten azının şifresinin halen geçerli olduğunu belirten şirket, sorunu düzeltmek için çalışmaya başladıklarını duyurdu. Ancak, bu sızıntıdan sadece 'Yahoo' hesaplarının etkilenmediğini belirtmekte fayda var. Çalınan dosyanın Contributor Network'te yer almasından dolayı bu servise Gmail, Hotmail, AOL ve Facebook aracılığı ile diğer e-posta servislerini kullanarak giriş yapan kullanıcılar da saldırıdan etkilenmiş durumda. Ancak, saldırıdan etkilenen diğer servislerin hesaplarının Yahoo'ya ait hesapların yarısından az olduğu belirtildi.

Kullanıcılarının bu durumdan daha fazla etkilenmemesi için çalışan Yahoo, kullanıcılarının şifrelerini değiştirdiğini belirterek, diğer servisler aracılığı ile Contributor Network'e giriş yapan kullanıcılara da aynı işlemi yapmalarını tavsiye etti.

http://techcrunch.com/2012/07/12/yahoo-confirms-apologizes-for-the-email-hack-says-still-fixing-plus-check-if-you-were-impacted-non-yahoo-accounts-apply/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
津波 7 yıl en beğenilen
İnsan bi tabelayı sildirir. Bu ne güvercin mi pislemiş nedir
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 7 yıl
Lanet olasi yahoo benim de bilgilerimi sizdirmis gecenlerde kendime erotik mail atmisim baktim gonderen ben alan ben dedim ne oluyor ya sonra arastirdim ve anladim benim bilgilerimide yaymislar Allah sizlar. Bende hemen girip account imi kapattim. Bu kadar buyuk bir sirketin yaptigi ayip asla unutulmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
programmer_onur 7 yıl
Bu arada Apple Store'da hacklendi. Hayırlı uğurlu olsun:

shiftdelete.net/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackemre 7 yıl
13 yıldır internet kullanıyorum yahoo bana hep itici gelmiştir nedense.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 7 yıl
Onay maili atarak mi dogrulamis ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrc 7 yıl
bende olmamış birşey allahtan 12 senelik mailimdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okan DEMİR 7 yıl
Sirasi ile hepsi patlayacak facebook dahil hepsinin bir omru var. Kullanici heves aldiktan sonra yapcak birsey yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl
Bir taraftan NVIDIA forumu, bir taraftan yahoo. Ne oluyo ya.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
programmer_onur 7 yıl bocekgrafik
bocekgrafik
Bir taraftan NVIDIA forumu, bir taraftan yahoo. Ne oluyo ya.

LinkedIn ve Formspring'i de unutmayalım. Sıra Facebook ve Hotmail'de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 7 yıl
çok eskiden hep yahoo mail kullanmıştık özledim ama ondan dağa iyileri var artık
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YGA 7 yıl Amedra
Amedra
çok eskiden hep yahoo mail kullanmıştık özledim ama ondan dağa iyileri var artık

Ondan daha iyisi ne var? Hotmail , Google disinda.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 7 yıl
sanırım birkaçıda benim mail adreslerim..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pergamonist 7 yıl
Zaten hiç isinamamistim bu firmaya. Kullanıcı sayılarında düşüş olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mq1n 7 yıl
Sıra hotmail'de.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
programmer_onur 7 yıl
İşte bu yüzden hesap bağlama, farklı hesaplarla farklı servislere bağlanma olayına hiç bulaşmadım, bugün haklı olduğumu anladım. Umarım Yahoo Mail etkilenmemiştir, geçen aylarda hesabıma yetkisiz giriş yapılmıştı, değiştirdim şifreyi lakin yeni SKANDAL geldi!

Yahoo artık tamamen güvenilmez bir deliktir benim gözümde. Yazık ettiler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-gg- 7 yıl
Google Mail akar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 7 yıl
Yahoo bitti bitmek üzere,tabelayı sildirse ne olacak,cilalatsa ne olacak...90,2000 arası zaten banka hesaplarını doldurdular,Dünyalıklarını kurtardılar...
yalnız bu haberle tazminatlar baya bir uğraşabilirler...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +177 Galatas4ray +104 Domatore +104 Tugrul_512bit +86 astegon +79 Mutlak.Sıfır +78 deoks +77 madmahmutd +76 Fenomenon +75 sistemli adam +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2704 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güvenlik, Yahoo ve
3 etiket daha facebook gmail hotmail
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC One X bataryalı kılıf video inceleme "Ek pil mi? Yoksa Kılıf mı iyi?" Galaxy S3, One X'e karşı! 7 yıl 99$'lık oyun konsolu Ouya'nın tüm detayları! 7 yıl Nokia'nın 41MP kameralı telefonu 808 PureView nasıl üretildi ? İşte cevabı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim