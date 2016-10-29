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Yandex, 2016 yılında büyümeye devam ediyor

2016'nın üçüncü çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine nazaran yüzde 25 büyüme gösteren Yandex, 19.3 milyar ruble gelir elde ederek artan ivmeli yükselişini sürdürdü.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2016 yılının üçüncü çeyreğinde toplam 19,3 milyar ruble gelir elde eden Yandex, 2015'in üçüncü çeyreğine göre yüzde 25'lik büyüme oranına ulaştı. Üstelik net kârını yüzde 8 oranında arttırmayı başaran teknoloji devinin aynı dönemdeki tespit edilen kârı ise 3.8 milyar ruble olarak açıklandı.
Geride bıraktığımız ilk iki çeyrek dönemde de büyümesini sürdüren ve ilk 9 ayda toplam 10.8 milyar ruble kâra ulaşan Yandex’in net kârı, geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 27 artış gösterdi.
Şirket adına açıklamalarda bulunan CEO Arkady Volozh, üçüncü çeyrek gelirlerindeki artışın reklam platformundaki inovasyon sayesinde olduğunu, ilerleyen dönemlerde harita ve navigasyon servislerinde gelir elde edebilecekleri büyük fırsatlar gördüklerini ve bunları değerlendireceklerini belirtti.

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Symbianist 2 yıl en beğenilen
Elde ettiği kârı dolar bazında açıklarsanız daha iyi olur. Ruble pek açıklayıcı olmuyor.
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adresmedikal 2 yıl
İngiliz şirketi mi bu ?
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AL3ATROS 2 yıl
Diğerleri ile kullanım oran yüzdeleri nedir acaba.
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WB 2 yıl
Navigasyonu ilk ciktigi gunden itibaren kullaniyorum memnunum, nette arama icin google dan vaz gecmek simdilik zor, mail hizmetindeyse en guvenilir icloud gibi gorunuyor..
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ozbey08 2 yıl
yandex güzel ben yandex kullanıyorum. Amerikan emperyalizmine karşı alternatiflerin olması güzel tek kutuplu dünyaya HAYIR
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cipro06 2 yıl
konuyla alakalı değil ama yandex le alakalı birşeyler yazacağım.biz uçaklarını düşürdük her yerde yandex ürünü kullanmayın propagandası yapılıyordu.bende navigasyonları yüklüyfü telefonumda sildim ve yorum yazdım sebebinide 1 puan verdim google playde...gün döndü millet döndü ses soluk kesildi yapayın madem bu boş işleri az tutatlı olun.bu bir örnektir yandex meselesi değil.yahudi malı kullanmayın yok şunu kullanmayın...duyarlı insan gibi konuşupta sonra döneklik yapanlara çok kızıyorum kendilerini bilir olnlar tek tek isim vermeyim
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muratcool 2 yıl
Ben çok seviyorum çocuk filtresi falan var. Aile güvenliği yüksek. tandem iyidir
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fatihcanery 2 yıl
yandexxxx yandexxx gooogle amerekiya nasıl bilgi veriyorsa sende rusyaya veriyorsuN,hak ediyor musunuZ ediyorsuNUZ şu anda istanbulda senden iyi navigasyon yok,anlık trafiği gösteren.bazıları ücretsiz neden diyor nedeni şu ,sen navigasyonu telefonuna indirdiğin zaman senin a dan zye bütün izinlerini topluYorlar bunU katrilyon harcasalar yapamazlardı sanırım,bütün özel fotolarınız özel mesajlarınız eşinizle dahi hersey şu an google yandex vb. proğram geliştiricilerin elinde bizde acaba bunları yapabilir miyiz bu gidişle zor sanırım...
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Symbianist 2 yıl en beğenilen
Elde ettiği kârı dolar bazında açıklarsanız daha iyi olur. Ruble pek açıklayıcı olmuyor.
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crazy585858 2 yıl Symbianist
Symbianist

Elde ettiği kârı dolar bazında açıklarsanız daha iyi olur. Ruble pek açıklayıcı olmuyor.

ruble kuruna bakıp hesaplamak zor olmasa gerek

306 milyon dolar
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interwap 2 yıl
Uçak krizinden sonra ürünlerini kullanmayı bırakmıştım.
Türkiye'deki şu anki durum nedir?
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Ters Adam 2 yıl
Fenere kac para verdiler onu soyle
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