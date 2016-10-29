Yandex, 2016 yılında büyümeye devam ediyor

2016 yılının üçüncü çeyreğinde toplam 19,3 milyar ruble gelir elde eden Yandex, 2015'in üçüncü çeyreğine göre yüzde 25'lik büyüme oranına ulaştı. Üstelik net kârını yüzde 8 oranında arttırmayı başaran teknoloji devinin aynı dönemdeki tespit edilen kârı ise 3.8 milyar ruble olarak açıklandı.

Geride bıraktığımız ilk iki çeyrek dönemde de büyümesini sürdüren ve ilk 9 ayda toplam 10.8 milyar ruble kâra ulaşan Yandex’in net kârı, geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 27 artış gösterdi.

Şirket adına açıklamalarda bulunan CEO Arkady Volozh, üçüncü çeyrek gelirlerindeki artışın reklam platformundaki inovasyon sayesinde olduğunu, ilerleyen dönemlerde harita ve navigasyon servislerinde gelir elde edebilecekleri büyük fırsatlar gördüklerini ve bunları değerlendireceklerini belirtti.