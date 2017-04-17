Yandex, Google’a karşı açtığı davayı kazandı [Güncellendi]

Yandex, yaklaşık 2,5 yıl önce Google’a açtığı davayı kazandığını duyurdu. Rusya’da görülen davanın sonucuna ülkenin Federal Anti Tekel Servisi (FAS) karar verdi. Android telefonlara kendi servislerini yükleyen ve akıllı telefonları kendi arama moturunu kullanmaya teşvik eden yazılımlarla dolduran Google’ın haksız rekabet yaptığını savunan Yandex, şirketin bu gibi eylemlerinin durdurulmasını talep etmişti.
Dava sonucuna göre Google’ın Rusya’da Android telefonlara kendi servislerini yüklemesi ve Android kullanıcılarını, önceden yüklediği yazılımlarla Google’ı kullanmaya teşvik etmesi artık yasak. Bunun yanı sıra, Android cihazlarda kullanıcıya hangi arama motorunu kullanmak istediğini soran bir seçeneğin de yer almasına karar verildi. Google bu kararı uygulamak adına üçüncü parti yazılım geliştiricilerine de haklar tanıyacak ve internet kullanımında seçimi kullanıcıya sunacak.
FAS, alınan karar ile herkese aynı hakları tanımayı amaçladıklarını ve sektörün bu şekilde daha adil olacağını aktardı.
Güncelleme:
Google'ın konuya ilişkin olarak tarafımıza iletmiş olduğu açıklama şu şekilde:
"Yandex ile ticari bir anlaşmaya varmış ve Rusya’nın rekabet düzenleyicisi Federal Antitekel Servisi (FAS) ile Android üzerindeki Google uygulamalarına ilişkin rekabet davasını çözüme ulaştıran bir mutabakat sağlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."
https://www.engadget.com/2017/04/17/google-yandex-antritrust/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberi yine kafadan sıkmışsınız sadece Google varsayılan arama motoru değil de başta hangisini seçeyim şeklinde olacak. Öyle kendi servislerini kaldıracak falan yok o önyüklü uygulamaların hepsi yine aynı şekilde gelecek.
Tamam güzel düşünce ama ortada bir anlamda ücretsiz verilen bir işletim sistemi ve firmaların iş ortaklığı var. Yani Google kendi cihazında uygulayabilir Nexus Pixel gibi ama diğer firmalarda da uygulama hakkı olabilmeli. Kalkıp LG ile yaptığı anlaşma bunu şart koşuyor da olabilir.
Cidden seçenek sunma özelliği hoş ama tamamen kaldırmaya yöneltmesi de hakkı olan bir şey değil bence. Neyse adamların sonuçta Yandex gibi bir devi olduğundan da böyle bir şeye kalkışabiliyorlar. İşletim sistemi de oluştursalar tam olacak.
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