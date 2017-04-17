Yandex, Google’a karşı açtığı davayı kazandı [Güncellendi]

Tam Boyutta Gör

Federal Anti Tekel Servisi (FAS) karar verdi. Android telefonlara kendi servislerini yükleyen ve akıllı telefonları kendi arama moturunu kullanmaya teşvik eden yazılımlarla dolduran Google’ın haksız rekabet yaptığını savunan Yandex, şirketin bu gibi eylemlerinin durdurulmasını talep etmişti. Yandex, yaklaşık 2,5 yıl önce Google’a açtığı davayı kazandığını duyurdu. Rusya’da görülen davanın sonucuna ülkenin(FAS) karar verdi. Android telefonlara kendi servislerini yükleyen ve akıllı telefonları kendi arama moturunu kullanmaya teşvik eden yazılımlarla dolduran Google’ınyaptığını savunan Yandex, şirketin bu gibi eylemlerinin durdurulmasını talep etmişti.

Dava sonucuna göre Google’ın Rusya’da Android telefonlara kendi servislerini yüklemesi ve Android kullanıcılarını, önceden yüklediği yazılımlarla Google’ı kullanmaya teşvik etmesi artık yasak. Bunun yanı sıra, Android cihazlarda kullanıcıya hangi arama motorunu kullanmak istediğini soran bir seçeneğin de yer almasına karar verildi. Google bu kararı uygulamak adına üçüncü parti yazılım geliştiricilerine de haklar tanıyacak ve internet kullanımında seçimi kullanıcıya sunacak.

FAS, alınan karar ile herkese aynı hakları tanımayı amaçladıklarını ve sektörün bu şekilde daha adil olacağını aktardı.

Güncelleme:

Google'ın konuya ilişkin olarak tarafımıza iletmiş olduğu açıklama şu şekilde:

"Yandex ile ticari bir anlaşmaya varmış ve Rusya’nın rekabet düzenleyicisi Federal Antitekel Servisi (FAS) ile Android üzerindeki Google uygulamalarına ilişkin rekabet davasını çözüme ulaştıran bir mutabakat sağlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

https://www.engadget.com/2017/04/17/google-yandex-antritrust/