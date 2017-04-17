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Yandex, Google’a karşı açtığı davayı kazandı [Güncellendi]

Google’ı haksız rekabetle suçlayarak dava eden Yandex, davayı kazandı. Davanın sonucu olarak Google’ın akıllı telefonlara uygulamalarını yüklemesi Rusya’da artık yasak.
2 yıl
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Emre Karakullukçu
Yazar
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Yandex, Google’a karşı açtığı davayı kazandı [Güncellendi]
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Yandex, yaklaşık 2,5 yıl önce Google’a açtığı davayı kazandığını duyurdu. Rusya’da görülen davanın sonucuna ülkenin Federal Anti Tekel Servisi (FAS) karar verdi. Android telefonlara kendi servislerini yükleyen ve akıllı telefonları kendi arama moturunu kullanmaya teşvik eden yazılımlarla dolduran Google’ın haksız rekabet yaptığını savunan Yandex, şirketin bu gibi eylemlerinin durdurulmasını talep etmişti.

Dava sonucuna göre Google’ın Rusya’da Android telefonlara kendi servislerini yüklemesi ve Android kullanıcılarını, önceden yüklediği yazılımlarla Google’ı kullanmaya teşvik etmesi artık yasak. Bunun yanı sıra, Android cihazlarda kullanıcıya hangi arama motorunu kullanmak istediğini soran bir seçeneğin de yer almasına karar verildi. Google bu kararı uygulamak adına üçüncü parti yazılım geliştiricilerine de haklar tanıyacak ve internet kullanımında seçimi kullanıcıya sunacak.

FAS, alınan karar ile herkese aynı hakları tanımayı amaçladıklarını ve sektörün bu şekilde daha adil olacağını aktardı.

Güncelleme:
Google'ın konuya ilişkin olarak tarafımıza iletmiş olduğu açıklama şu şekilde:
"Yandex ile ticari bir anlaşmaya varmış ve Rusya’nın rekabet düzenleyicisi Federal Antitekel Servisi (FAS) ile Android üzerindeki Google uygulamalarına ilişkin rekabet davasını çözüme ulaştıran bir mutabakat sağlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz." 

https://www.engadget.com/2017/04/17/google-yandex-antritrust/ Yorum Yaz
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fuujitsu 2 yıl en beğenilen
Ulan envai çeşit program yüklenirken çaktırmadan yandex yüklensin mi ana tarayıcı olsun mu gibisinden seçenekleri işaretlettiren yandex değil mi bu ne utanmazlık.
Ulan envai çeşit program yüklenirken çaktırmadan yandex yüklensin mi ana tarayıcı olsun mu gibisinden seçenekleri işaretlettiren yandex değil mi bu ne utanmazl...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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GetSomeRest 2 yıl
Google kendi telefonlarında(nexus, pixel) varsayılan olabilir ama diğer cihazlarda kullanıcıyı özgür bırakmalı. Sonradan isteyen istediği servisi yüklesin telefonda kullanılmayan uygulama gereksiz yer kaplamasın. Ben bu kararı doğru buluyorum.EVET
Google kendi telefonlarında(nexus, pixel) varsayılan olabilir ama diğer cihazlarda kullanıcıyı özgür bırakmalı. Sonradan isteyen istediği servisi yüklesin telef...
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Public_Enemy 2 yıl
yandex kadar yüzsüz bir uygulama yok, sormadan etmeden bin tane uygulama kurar, virüs gibi sistemi ele geçirir. Asla ne bilgisayarıma ne telefonuma yüklemem hiç bir uygulamasını.
yandex kadar yüzsüz bir uygulama yok, sormadan etmeden bin tane uygulama kurar, virüs gibi sistemi ele geçirir. Asla ne bilgisayarıma ne telefonuma yüklemem hiç...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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demireli60 2 yıl
bana göre androidi android yapan bu günlere getiren google ve uygulamalarıdır. adamlar androide milyonlarca dolar yatırım yapsın, geliştirsin, bugünlere getirsin elin rusu da gelip haksız rekabet desin... googleye bu konuda hak veriyorum.
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Türkçesever 2 yıl
Yandex de bilgisayarlara izinsiz girmiyor muydu ya? Google da telefonlarda bir değişiğini yapıyor işte.
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Public_Enemy 2 yıl
yandex kadar yüzsüz bir uygulama yok, sormadan etmeden bin tane uygulama kurar, virüs gibi sistemi ele geçirir. Asla ne bilgisayarıma ne telefonuma yüklemem hiç bir uygulamasını.
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TimurGökmen 2 yıl Public_Enemy
onu yandex yapmıyor. ah bi bilseniz. kurduğun programı okumayıp next next diye program kurarsan öyle olur.
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mehmedaltair 2 yıl
phonearena.com/...
Dava sonucuna göre Google’ın Rusya’da Android telefonlara kendi servislerini yüklemesi ve Android kullanıcılarını, önceden yüklediği yazılımlarla Google’ı kullanmaya teşvik etmesi artık yasak.

Haberi yine kafadan sıkmışsınız sadece Google varsayılan arama motoru değil de başta hangisini seçeyim şeklinde olacak. Öyle kendi servislerini kaldıracak falan yok o önyüklü uygulamaların hepsi yine aynı şekilde gelecek.
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Great.Wave 2 yıl
Google kendi sistemine kendi uygulamalarını yükler ona birşey demem de daha geçen gün Windows 10 mağazasından otomatik olarak Google uygulaması yüklendi bilgisayara
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ULU HAKANDAN istimdat 2 yıl
Para almamış mı hiç
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St Batuhan 2 yıl
"kullanıcıya hangi arama motorunu kullanmak istediğini soran bir seçeneğin "
Tamam güzel düşünce ama ortada bir anlamda ücretsiz verilen bir işletim sistemi ve firmaların iş ortaklığı var. Yani Google kendi cihazında uygulayabilir Nexus Pixel gibi ama diğer firmalarda da uygulama hakkı olabilmeli. Kalkıp LG ile yaptığı anlaşma bunu şart koşuyor da olabilir.
Cidden seçenek sunma özelliği hoş ama tamamen kaldırmaya yöneltmesi de hakkı olan bir şey değil bence. Neyse adamların sonuçta Yandex gibi bir devi olduğundan da böyle bir şeye kalkışabiliyorlar. İşletim sistemi de oluştursalar tam olacak.
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Hasegawa 2 yıl
Gapps download lari patlar Rusya'da.
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Giresunlufuk 2 yıl
Android zaten Google'ın. Bunu yapmak Google'ın hakkıdır bana göre.
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GetSomeRest 2 yıl
Google kendi telefonlarında(nexus, pixel) varsayılan olabilir ama diğer cihazlarda kullanıcıyı özgür bırakmalı. Sonradan isteyen istediği servisi yüklesin telefonda kullanılmayan uygulama gereksiz yer kaplamasın. Ben bu kararı doğru buluyorum.EVET
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