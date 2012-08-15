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Yandex’ten iPad'inizin havasını değiştirecek bir uygulama: Yandex.Weather

6 yıl
5,7b
1
27
iPad
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Ülkemizde oldukça aktif olarak faaliyetlerini sürdüren ve sunduğu hizmetler ile büyük ilgi çeken Rusya'nın lider arama motoru Yandex, ''Yandex.Weather'' adlı uygulaması ile iPad kullanıcılarına farklı bir hava durumu uygulama deneyimi sunmayı planlıyor.

Hava durumunu özet ve ayrıntılı bir şekilde görüntüleme imkanı sunan uygulama, özet bilgi de sadece hali hazırdaki hava durumunu gösterirken, bir dokunuşla ulaşılabilen ayrıntılı görünümde; rüzgarın hızı ve yönü, nem oranı, basınç değerleri, gündüz, akşam ve gece sıcaklık değerlerinin yanı sıra gelecek birkaç güne ait sıcaklıklara da erişilebiliyor. İngilizce ve Rusça dil desteğinin yanı sıra Türkçe dil desteği de sunan uygulamada servisin menüsüne dünyanın farklı ülkelerinden şehir isimleri eklemek de mümkün. 

Mevsimlere göre çeşitli hava durumlarını hareketli resimlerle temsil edilebildiği uygulama ayrıca, çalar saat özelliğiyle zamanında uyanmasına yardımcı olduğu kullanıcılara hava durumunu bildirmekle kalmayıp, günlerine ekrandaki güzel resimlerle başlama fırsatı da sunuyor. Ücretsiz olarak iPad kullanıcılarına sunulan ''Yandex.Weather'' uygulamasına Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

http://itunes.apple.com/tr/app/yandex.weather/id474242019?l=ru&ls=1&mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
baris_55 6 yıl
Konudaki kullanıcılarına bakıyorum da ya yaş seviyeleri düşük ya da ahlak seviyeleri...

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crazyceyo34 6 yıl baris_55
baris_55

Apple kullanıcılarına bakıyorum da ( daha doğrusu bu habere yorum yazan kullanıcılara) ya yaş seviyeleri düşük ya da ahlak seviyeleri...



Apple kullanıcıları demeyelim hocam lütfen genelleme yapmayın sizin için söylüyorum çünkü seviyesiz cevaplar gelebilir, yaş ortalamasını bilmem ama bazen ortamın çok cıvıdığı kesin birşey gerçi bu tüm donanımhaber için böyle oldu artık her yer konudışı gibi olabiliyor bir anda.
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römercan 6 yıl
Yeni iPadde 257 MB uygulama
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kochanchu1994 6 yıl
Yanlış bilmiyorsam iOS cihazlarında widget yok. Lakin widget haberi gibi gözükmedi öyle olsa belirtilirdi diye düşünüyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Registered 6 yıl
uygulama yan dönmüyor, ayrıca sadece hava programının 250mb a yakın yer kaplaması şık olmamış. yükledim ve sildim.
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yüksel69 6 yıl
O boyuta daha guzel birsey bekliyordum sonuc husran
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BekirTemel 6 yıl
257 mb hava durumu programı için çok fazla eğer bi iyileştirme olmazsa ileride boyutta büyük ihtimal bende ömrü kısa olur,program harika tabiki
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omerhakanbilici 6 yıl
Twilight Darkness
şaka falan mı yoksa gerçekten bu widget için haber mi yapıyorsunuz

Eğer widget haberi ise önemli bir haber. Yanlış bilmiyorsam iOS cihazlarında widget yok. Lakin widget haberi gibi gözükmedi öyle olsa belirtilirdi diye düşünüyorum.
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-gg- 6 yıl
Yandex candır. Uygulamaya birşey diyemem tabi
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JoeyBane 6 yıl
Yandex adamsın ha.
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SoldaTr 6 yıl
Angelica
saat başı apple reklamı arkadas..

Bence Yandex reklamı bu :)
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Stansflower 6 yıl
Güzel uygulama.
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sinless34 6 yıl
bir uygulama ile nasıl bir hava değişiyor
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Electi 6 yıl
ben kullanıyorum havası çok değişti
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