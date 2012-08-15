Yandex’ten iPad'inizin havasını değiştirecek bir uygulama: Yandex.Weather

Ülkemizde oldukça aktif olarak faaliyetlerini sürdüren ve sunduğu hizmetler ile büyük ilgi çeken Rusya'nın lider arama motoru Yandex, ''Yandex.Weather'' adlı uygulaması ile iPad kullanıcılarına farklı bir hava durumu uygulama deneyimi sunmayı planlıyor.





Hava durumunu özet ve ayrıntılı bir şekilde görüntüleme imkanı sunan uygulama, özet bilgi de sadece hali hazırdaki hava durumunu gösterirken, bir dokunuşla ulaşılabilen ayrıntılı görünümde; rüzgarın hızı ve yönü, nem oranı, basınç değerleri, gündüz, akşam ve gece sıcaklık değerlerinin yanı sıra gelecek birkaç güne ait sıcaklıklara da erişilebiliyor. İngilizce ve Rusça dil desteğinin yanı sıra Türkçe dil desteği de sunan uygulamada servisin menüsüne dünyanın farklı ülkelerinden şehir isimleri eklemek de mümkün.





Mevsimlere göre çeşitli hava durumlarını hareketli resimlerle temsil edilebildiği uygulama ayrıca, çalar saat özelliğiyle zamanında uyanmasına yardımcı olduğu kullanıcılara hava durumunu bildirmekle kalmayıp, günlerine ekrandaki güzel resimlerle başlama fırsatı da sunuyor. Ücretsiz olarak iPad kullanıcılarına sunulan ''Yandex.Weather'' uygulamasına Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

http://itunes.apple.com/tr/app/yandex.weather/id474242019?l=ru&ls=1&mt=8