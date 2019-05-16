Yapay Zeka araç kiralıyor

Google'ın yapay zeka çalışmaları tam gaz devam ediyor. Geçen sene insansı ses sahip Duplex teknolojisi ile restoran ve kuaför rezervasyonu gerçekleştiren şirket, şimdi de araç kiralamaya el attı.

Google geçtiğimiz sene çok ses getiren Duplex teknolojisini bu defa internet ortamına getirdi. Google Asistan ve makine öğrenme gibi platformların bir arada kullanılmasıyla, sistem örneğin seyahat planınızı anlayarak sizin için araç kiralayabiliyor.