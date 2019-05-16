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Yapay Zeka araç kiralıyor

3 hf.
2b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın yapay zeka çalışmaları tam gaz devam ediyor. Geçen sene insansı ses sahip Duplex teknolojisi ile restoran ve kuaför rezervasyonu gerçekleştiren şirket, şimdi de araç kiralamaya el attı.
Google geçtiğimiz sene çok ses getiren Duplex teknolojisini bu defa internet ortamına getirdi. Google Asistan ve makine öğrenme gibi platformların bir arada kullanılmasıyla, sistem örneğin seyahat planınızı anlayarak sizin için araç kiralayabiliyor. 

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pop-up 3 hf.
İnsan canını yapay zekaya emanet etmek çok doğru bir hareket değil.
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SEO-Uzmanı 3 hf.
bizim burada da emlakçı dükkanı açmış şerafettin zeka !
nerede para var iyi biliyor bu şerafettin zeka :)
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Tugrul_512bit 3 hf.
Araç kiralarken mafyasına/dolandırıcısına denk gelmezse iyi.
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kojiro 3 hf.
Nereye gidecek acaba?
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