Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme, dünyanın ilk klimalı akıllı telefonunu duyurdu

    Realme, yerleşik AC aktif soğutma sistemine sahip Realme Chill Fan Phone'u duyurdu. Telefon, klima benzeri soğutma sistemiyle dünyada ilk olacak.                  

    Realme, dünyanın ilk klimalı akıllı telefonunu duyurdu Tam Boyutta Gör
    Yaklaşan Realme 828 Fan Festivali öncesinde Realme, yenilikçi teknolojilerle donatılmış akıllı telefonlarına dair detayları paylaşmaya başladı. Şirket, 15.000 mAh'lik devasa bataryaya sahip modelinin yanı sıra, yerleşik AC aktif soğutma sistemine sahip yeni Realme Chill Fan Phone'u da duyurdu.

    AC soğutmalı ilk telefon: Realme Chill Fan Phone

    Çinli markanın 15.000 mAh bataryalı telefonu, tam şarjla 50 saatlik video oynatma vaat eden devasa bir pil ile öne çıkıyordu. Şirketin tanıttığı bir diğer model ise Realme Chill Fan Phone oldu. Bir akıllı telefonda fiziksel fanlı aktif soğutma sistemini ilk kez görmüyoruz. Bu teknolojiye sahip birçok oyun akıllı telefonu mevcut. Ancak Chill Fan Phone'u öne çıkaran şey, AC (Air conditioning) yani klima soğutma sistemi.

    Resmi tanıtım videosuna bakıldığında, Realme'nin çekirdek sıcaklığını 6°C'ye kadar düşüren dünyanın ilk AC telefonu üzerinde çalıştığı görülüyor. Şirket ayrıca, bu sistemin istenildiğinde kapatılabildiğini söylüyor. Yayınlanan video tanıtımında telefon, tanıdık bir tasarımla görünürken yan çerçevesinde küçük bir havalandırma deliği göze çarpıyor. Bu havalandırma deliğinin, bir mumu söndürecek ve su dolu bir kapta plastik ördeği ileri itecek kadar güçlü hava üflediği görülüyor. Sistemin teknik detaylarını ve gerçekte ne kadar etkin çalıştığını yakın zamanda görme imkanına kavuşacağız.

    Realme'nin yenilikçi teknolojilerini sergileyeceği Realme 828 Fan Festivali, 27 Ağustos'ta Çin saatiyle sabah 11:00’de başlayacak. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nh35a mekanizma renault clio 1.5 dci extreme yorum 4 evre kanser hastası yüzde kaç rapor alabilir metroya nasıl binilir balıkesir'in yaşanacak ilçeleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM Era 50
    General Mobile GM Era 50
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum