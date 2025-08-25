Realme, dünyanın ilk klimalı akıllı telefonunu duyurdu

Tam Boyutta Gör Yaklaşan Realme 828 Fan Festivali öncesinde Realme, yenilikçi teknolojilerle donatılmış akıllı telefonlarına dair detayları paylaşmaya başladı. Şirket, 15.000 mAh'lik devasa bataryaya sahip modelinin yanı sıra, yerleşik AC aktif soğutma sistemine sahip yeni Realme Chill Fan Phone'u da duyurdu.

AC soğutmalı ilk telefon: Realme Chill Fan Phone

Çinli markanın 15.000 mAh bataryalı telefonu, tam şarjla 50 saatlik video oynatma vaat eden devasa bir pil ile öne çıkıyordu. Şirketin tanıttığı bir diğer model ise Realme Chill Fan Phone oldu. Bir akıllı telefonda fiziksel fanlı aktif soğutma sistemini ilk kez görmüyoruz. Bu teknolojiye sahip birçok oyun akıllı telefonu mevcut. Ancak Chill Fan Phone'u öne çıkaran şey, AC (Air conditioning) yani klima soğutma sistemi.

Resmi tanıtım videosuna bakıldığında, Realme'nin çekirdek sıcaklığını 6°C'ye kadar düşüren dünyanın ilk AC telefonu üzerinde çalıştığı görülüyor. Şirket ayrıca, bu sistemin istenildiğinde kapatılabildiğini söylüyor. Yayınlanan video tanıtımında telefon, tanıdık bir tasarımla görünürken yan çerçevesinde küçük bir havalandırma deliği göze çarpıyor. Bu havalandırma deliğinin, bir mumu söndürecek ve su dolu bir kapta plastik ördeği ileri itecek kadar güçlü hava üflediği görülüyor. Sistemin teknik detaylarını ve gerçekte ne kadar etkin çalıştığını yakın zamanda görme imkanına kavuşacağız.

Realme'nin yenilikçi teknolojilerini sergileyeceği Realme 828 Fan Festivali, 27 Ağustos'ta Çin saatiyle sabah 11:00’de başlayacak.

