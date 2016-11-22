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Yapay Zeka dudak okumayı bizden iyi biliyor

Yapay zeka insanlara göre daha yüksek doğrulukta dudak okuyabiliyor. Yıllarca deneyimi olan dudak okuyuculardan çok daha iyi ve hızlı anlayabiliyor. DeepMind AI hakkında yeni bilgiler...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Geliştirilen yeni yapay zeka(AI) sistemi artık dudak okumayı insanlardan çok daha iyi yapabiliyor.  İnsanlar için oldukça zor olan bu işi %93 doğrulukla daha az ve/veya düşük kalitede içeriğe rağmen dudak okuyabiliyor.

Google DeepMind ve Oxford Üniversitesi

Google'ın DeepMind araştırmacıları ve Oxford Üniversitesi'nin mühendislik bölümü ile birlikte yürütülen çalışmalar  sonucunda geliştirilen ağ, önceki sistemlere göre kelimeleri sadece görüntüden yararlanarak algılama yeteneğine sahip olmasıyla bir adım öne çıkıyor.
Sese ihtiyaç duymayan ancak ses olması durumunda kalitesiz, gürültülü veya görüntü ile tam örtüşmemiş olsa dahi daha da iyi sonuçlar sunabilen ağda şu anda 100.000 üzerinde cümle ve 17.500'den fazla kelime tanımlı durumda.
Profesyonel dudak okuyuculara kıyasla çok daha iyi ve hızlı sonuç veren sistem sayılarla konuşmak gerekirse 10 yıl tecrübesi olan profesyonel dudak okuyucular gördükleri kelimelerin %12'sini algılayabilirken AI sistemi ile bu oran %50'ye oldukça yakın. Yine insanlar tarafından çözülen dudak okuma oranı %52 iken AI sistemi ile %93 oranında algılanabiliyor. 

http://mentalfloss.com/article/88965/artificial-intelligence-can-read-lips-more-accurately-people Yorum Yaz
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lapatid 3 yıl
yapay zekanin guclenmesi hosuma gidiyor
bu deep learning sistemi buyuk yeniliklerin baslangici olacak gibi
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yoksulseytan22 3 yıl
Aklıma HAL 9000 geldi nedense.
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sniper23 3 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22

Aklıma HAL 9000 geldi nedense.

"I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that"
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MustafaC53 3 yıl
Devlet ve özel kurumlarda, hizmet veren, gişe vs yerlerde, personelin uzman olmasına gerek olmadan engelli insanların hayatını büyük oranda kolaylaştıracak bi uygulama. Müthiş.
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AKTeknisyen 3 yıl MustafaC53
MustafaC53

Devlet ve özel kurumlarda, hizmet veren, gişe vs yerlerde, personelin uzman olmasına gerek olmadan engelli insanların hayatını büyük oranda kolaylaştıracak bi uygulama. Müthiş.

İlk kullanılacak yer istihbarat toplamak olacaktır muhtemelen.
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