Yapay Zeka dudak okumayı bizden iyi biliyor

Geliştirilen yeni yapay zeka(AI) sistemi artık dudak okumayı insanlardan çok daha iyi yapabiliyor. İnsanlar için oldukça zor olan bu işi %93 doğrulukla daha az ve/veya düşük kalitede içeriğe rağmen dudak okuyabiliyor.

Google DeepMind ve Oxford Üniversitesi

Google'ın DeepMind araştırmacıları ve Oxford Üniversitesi'nin mühendislik bölümü ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda geliştirilen ağ, önceki sistemlere göre kelimeleri sadece görüntüden yararlanarak algılama yeteneğine sahip olmasıyla bir adım öne çıkıyor.

Sese ihtiyaç duymayan ancak ses olması durumunda kalitesiz, gürültülü veya görüntü ile tam örtüşmemiş olsa dahi daha da iyi sonuçlar sunabilen ağda şu anda 100.000 üzerinde cümle ve 17.500'den fazla kelime tanımlı durumda.

Profesyonel dudak okuyuculara kıyasla çok daha iyi ve hızlı sonuç veren sistem sayılarla konuşmak gerekirse 10 yıl tecrübesi olan profesyonel dudak okuyucular gördükleri kelimelerin %12'sini algılayabilirken AI sistemi ile bu oran %50'ye oldukça yakın. Yine insanlar tarafından çözülen dudak okuma oranı %52 iken AI sistemi ile %93 oranında algılanabiliyor.

http://mentalfloss.com/article/88965/artificial-intelligence-can-read-lips-more-accurately-people