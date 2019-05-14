Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yapay zekâ kontrollü drone’lar, yakında AB sınırlarında devriye gezebilir

AB, sınırlarında yaşadığı illegal göç sorununa çözüm üretmek için yapay zeka kontrollü drone'lardan faydalanmaya hazırlanıyor. Farklı kaygıları da beraberinde getiren konu detayları haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
1,9b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yapay zekâ kontrollü drone’lar, yakında AB sınırlarında devriye gezebilir
Tam Boyutta Gör
 

Avrupa birliği, bilim kurgu filmi senaryolarını aratmayan bir proje üzerinde çalışıyor. Roborder adlı şirketin önderliğinde sürdürülen proje kapsamında, yapay zekâ kontrolünde yönetilen İHA’ların sürü otonom bir biçimde sınırlarda devriye gezmesi planlanıyor. Sürü halinde uçması planlanan drone’lar, sahip oldukları yapay zekâ sayesinde eğer bir suç unsuruna rastlarlarsa, sınır polisine haber verebilecek. Şirketin yaptığı açıklamaya göre İHA’lar insanları diğer canlılardan ayırt edip, tespit edilen kişilerin tehdit unsuru oluşturup oluşturmadığına bağımsız olarak karar verecek.

Optik, kızılötesi, termal kamera, radar ve radyo dalgası sensörleri gibi ekipmanlarla donatılacak drone’lar bu sayede potansiyel tehditleri daha kolay tespit edebilecekler. Roborder’da teknik müdür olarak görev yapan Kostas Ioannidis, “Hedefimiz, İHA’lara mümkün olduğunca fazla sensör koyarak sınır devriyesi personelinin işini kolaylaştırmaya çalışmak.” ifadelerini kullanmış.

Nihai ürünün Portekiz, Macaristan ve Yunanistan gibi izinsiz göç problemleriyle uğraşan AB ülkeleri tarafından test edileceğini belirten şirket yetkilileri, söz konusu projeye özel sektörün de yoğun ilgi gösterdiğini ifade ediyor. Şirketin proje müdürü olan Stefanos Vrochidis The Intercept’e verdiği röportajda, “Ürünümüzü ticari anlamda pazarlamak isteyen şirketler de yok değil. Eğer proje özel şirketlere aktarılırsa, teknolojinin tümü ya da bir kısmı kullanılabilir. Bu tür bir aktarım, Avrupa içinde ya da Avrupa dışında da olabilir.” sözlerini kullanmış.

Proje kapsamında drone kameralarına yüz tanıma sistemi özellikleri kazandırılmayacağını ifade eden Ioannidis, bu teknolojinin ileriki bir dönemde sisteme entegre edilebilmesi durumunu ise “teknolojik anlamda mümkün” sözleriyle açıklıyor. İHA’ların silahlı hale getirilerek insanlara karşı kullanılabileceği endişelerinin hatırlatıldığı yönetici net bir şekilde “Hayır.” cevabını vermiş. Ioannidis “Drone'ların insanlara karşı harekete geçme gibi bir özelliği bulunmayacak. Buradaki amaç, sadece izleme ve gerektiğinde ilgili makamları harekete geçirmek olacak.” diyor.

Drone'lar silahlandırılmaya karar verilirse ne olacak? 

Sheffield Üniversitesi robotik ve yapay zekâ alanında Fahri profesörlük unvanı bulunan ve Uluslararası Robotik Silahlanma Kontrolü Komitesi kurucularından olan Noel Sharkey, Roborder yöneticilerine katılmıyor. Bu tür sistemlerin geliştirilmesini, “ahlaki tehlikeleri bulunan bir bölgeye izinsiz girmek gibi” olarak algılayan Sharkey’e göre bir drone’u silahlandırmak çok kolay.

Yapay zekâ kontrollü drone’lar, yakında AB sınırlarında devriye gezebilir
 

Bilim insanı, bir İHA’yı sınır devriyesinde kullanmak ile İHA’ya sınır emniyetini sağlatmak arasında çok ince bir çizgi olduğunu ifade ederken; 2015 yılında ABD vatandaşı bir gencin, bir drone’u tabanca ve alev makinası kullanarak silahlandırması örneğini vermiş. Sharkey, “Karşı karşıya kaldığımız durum bizi hangi yöne savuruyor? Mevcut proje İHA’ların silahlandırılmayacağını ön görüyor. Peki, izinsiz göç sorunlarıyla uğraşan ülkeler ya da farklı amaçları olan şirketler için bardağı taşıran son damla hadisesi gerçekleşirse ne olacak? O zaman da bu İHA’lar silahlandırılmayacak mı” sorularını da ilgililere yöneltmekten geri kalmamış.

Projeyle ilgili olmayan ancak teknolojinin barındırdığı etik kaygılar da insanları endişelendiriyor. Roborder’a bu kapsamda yöneltilen eleştirilerin başında ise mevcut teknolojinin suç örgütleri ya da bireysel suçlular tarafından manipüle edilebileceği hususları geliyor. Bu endişeleri kabul eden şirket, sahip olunan teknolojinin kumu kurumları ve özel girişimlerden oluşan bir şirketler birliği tarafından sıkı sıkıya korunduğunu belirtiyor. Ancak yetkililer yukarıda da belirtilen teknoloji transferi konusunda ortaya çıkabilecek sıkıntılara değinmekten kaçınıyorlar.

İngiltere kaynaklı insan hakları kuruluşu Liberty’de görev yapan Hannah Couchman The intercept’e yaptığı açıklamada, “Bahsi geçen teknolojiye yönelik olarak ciddi endişeler taşıyoruz. Proje hayata geçirildiğinde, görevin düşük maliyetle ve etkin bir biçimde yerine getirileceği düşünülüyor. Ancak kanuni inceleme ve danışmanlık konusunda yeteri kadar hassas davranılmadığını görüyoruz." ifadelerini kullanmış.


https://theintercept.com/2019/05/11/drones-artificial-intelligence-europe-roborder/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virtual Reality 3 hf.
Tünellere nasıl çözüm bulacaklar? Kaçakçılığın ve kaçak insan girişinin çoğu yer altından yapılıyor. ABD içinde aynısı geçerli Türkiye içinde aynısı geçerli. Sınır duvarları yeterince işe yaramıyor. Çünkü, altları tünellerle dolu. Toprağın altınada belli bir derinliğe kadar duvar örülmeli ve duvarın içinden sensörlü iletkenler geçmeli. Duvar hasar aldığında (delme, kırma teşebbüsü gibi) iletken kopacak ve kaçıncı metrede hasar aldığı merkezden görülüp o noktaya süratle müdahale edilecek bir yer altı duvarı inşası yapılmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 hf.
bunlar sınırlarını tamamen güvene almadan bizim bu suriyelilerin avrupaya kaçışına göz yumup, gönderebildiğimiz kadarını göndermemiz lazım. Zaten söz verdikleri 3 milyar euro'yu da vermediler, yan çizdiler. Edirne sınırındaki güvenliği çaktırmadan gevşetip, suriyelilerin dışarı çıkmasına göz yummak gerek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nebulabado 3 hf.
Bakınız: Babil M.S.(2008)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 3 hf.
Bizim acilen PKK'yı köşeye kıstırmak için her şehirde 24 saat 10larca drone hatta 1er tane de Anka benzeri insansız hava aracı uçurmamız lazım, teröristlere göz açtırtmamalıyız. Saldırdıkları anda bulabilmeliyiz. Göçmenleri zaten kontrol edemiyoruz milyonlarca var, anca olaylar olduktan sonra cezaları kesiliyor veya kesilemiyor ama en azından PKK'lılara göz açtırmama şansımız var. Sadece gereksiz yatırımları (saray, makam aracı, hortum vb) bırakıp bunlara da biraz parayı ayırmamız gerek. PKK aktif değilken de trafik kazalarını ve benzeri acil durum olaylarını görmede de işe yarar. Bence her şehir için en az 100-200 dron ve 1-2 insansız hava aracı gerek. Pahalı olabilir ama insan hayatından değerli mi?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Coinbase, Türkiye’de hizmet vermeye başladı 3 hf. 2019 Audi A4 ailesi tanıtıldı: Yeni motorlar ve hibrit desteği 3 hf. Macera tutkunları için tasarlanan Mitsubishi L200 Crawler Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 hf. Realme X tanıtıldı: Amiral gemisi özellikler, şaşırtıcı fiyat 3 hf. Yeni iPhone modellerine yüzde 14 zam geliyor 3 hf. Türkiye’de ilk kez İstanbulkart ve Money kart entegrasyonu sağlandı 3 hf. Sony Xperia 2 görselleri karşınızda 3 hf. Google, kullanıcıları adeta reklama boğacak 3 hf. 22 Euro sınırı kaldırıldı, tüm yurt dışı alışverişlerden vergi alınacak! 3 hf. OnePlus Bullets Wireless 2 kulaklıklar duyuruldu 3 hf. Yurtdışından telefon getirme süresi üç yılda bire çıkarıldı 3 hf. Efsanevi F1 pilotu Michael Schumacher'in belgeseli geliyor 3 hf. Hyundai ve Rimac, birlikte spor otomobil geliştirecek 3 hf. Lenovo'nun yatak odası için tasarladığı akıllı saat yakında piyasaya sürülecek 3 hf. Bağımlılık beyin implantları ile tedavi edilecek 3 hf. SpaceX’in Starlink uyduları, uzayı bir mayın tarlasına çevirebilir 3 hf. Dünyanın ilk teleskopik kontak lensi geliştirildi 3 hf. Grindr’ın Çinli sahibi, Amerika’nın isteği üzerine uygulamayı 1 yıl içinde satmak zorunda 3 hf. Xperia 1 İskandinavya’da ön siparişe açıldı: Sony WH-1000XM3 ile birlikte 1000 Euro 3 hf. Qualcomm ve HMD Global arasında 5G patent lisans sözleşmesi imzalandı 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yapay zekâ kontrollü drone’lar, yakında AB sınırlarında devriye gezebilir Sonraki Samsung'un iddialı olduğu özellik | TV için Ambient modu 3 hf. Milyarder Warren Buffett, elindeki IBM hisselerini satıp Apple’a daha fazla yatırım yaptığını açıkladı 3 hf. GTA 5 ve RDR 2'nin satış rakamları açıklandı 3 hf. Apple’dan App Store tekeli iddialarına cevap 3 hf. Alexa Guard ile Echo akıllı hoparlörler ev güvenlik sistemine dönüşüyor 3 hf. Redmi K20 ismi amiral gemisi model için resmiyet kazandı 3 hf. TP-Link yeni örgü ağı sistemini duyurdu 3 hf. OnePlus 7 Pro kamerası DxOMark listesinde zirveye oynuyor 3 hf. Ferrari'nin yeni hibrit modeli yaklaşık 1000 beygir güçle gelecek 3 hf. Türkiye, hidroelektriğe eklediği kapasite ile dördüncü sırada 3 hf. Renault Kangoo logo değiştirdi, Nissan NV250 oldu 3 hf. Yeni Mortal Kombat filmi için hazırlıklar başladı 3 hf. OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. BTCTurk ve Paribu borsalarından günlük hacimde rekor yükseliş 3 hf. Redmi’den RedmiBook notebook geliyor 3 hf. ABD, Ay'a geri dönüyor: Yeni projenin ismi 'Artemis' oldu 3 hf. 280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar 3 hf. AMD, RX 640 hazırlığında olabilir 3 hf. 2019 Skoda Superb, LED Matrix farlara sahip ilk Skoda modeli olacak 3 hf. Apple TV uygulaması ve AirPlay 2, Samsung televizyonlara geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Journey to the Savage Planet için Yeni
Bölüm Sonu Canavarı
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim