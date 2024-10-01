Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Shenzen'de 10.197 drone'dan oluşan hava gösterisiyle dünya rekoru kırıldı

    Çin'de Shenzhen Körfezi Parkı'nda Ulusal Gün kutlamalarının başlangıcında 10.197 adet drone'dan oluşan muhteşem bir drone gösterisi gerçekleştirildi ve iki dünya rekoru kırıldı.
    Shenzen'de 10.197 adet drone ile dünya rekoru kırıldı Tam Boyutta Gör
    26 Eylül'de, Çin'deki Shenzhen Körfezi Parkı'nda Ulusal Gün kutlamalarının başlangıcında muhteşem bir drone gösterisi gerçekleştirildi. 1 Ekim'deki bayrama kadar süren bu etkinlikte, 10.197 adet drone'dan oluşan gösteri iki dünya rekoru kırdı. Bu rekorlar arasında, tek bir bilgisayardan aynı anda havada uçan en fazla drone ve drone'lar tarafından oluşturulan en büyük hava görüntüsü yer alıyor.

    Eşzamanlı olarak hareket drone sürüsü, izleyenleri hayrete düşüren karmaşık desenler oluşturdu. Gösterinin en önemli noktası, binlerce drone'un hassas bir koordinasyonla hareket ettiği görkemli "Gökyüzü Şehri" sahnesiydi. Drone gösterisinin ardından gökyüzü, organizatörlerin "siber havai fişekler" olarak adlandırdığı sanal havai fişekler ile aydınlatıldı.

    Bu olağanüstü performans, Shenzhen'de bir haftalık kutlamanın sadece başlangıcıydı. 7 gün boyunca, 10.000'den fazla drone şehrin 5 bölgesinde gökyüzünü aydınlatacak.

    Çin, drone teknolojilerinde öncü konumda

    Sanat ve teknolojinin bu birleşimi olan bu gösteri, Çin'in drone teknolojilerinde geldiği yeri göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Bu drone gösterileri öncelikle eğlence için tasarlanmış olsa da, altta yatan teknolojinin çok geniş kapsamlı etkileri var. Binlerce küçük, ucuz ve çevik drone'u aynı anda tek bir bilgisayardan kontrol etme yeteneği, askeri alanda da çok önemli etkileri olan bir beceri.

    Modern savaşlarda, koordineli hareket edebilen drone sürülerinin oldukça etkili olduğu biliniyor. Bu küçük insansız hava araçları (İHA'lar), yerleşik sistemler ve uzaktan sürü yapay zekasının bir kombinasyonu tarafından kontrol ediliyor ve 200 km/s üzerindeki hızlarda manevra yapabiliyor.

    Çin'in çok pervaneli drone alanındaki hakimiyeti bilinen bir gerçek. Ülke, tüketici dronelarından endüstriyel sınıf makinelere kadar her şeyi üreten en büyük drone üretim tesislerine ev sahipliği yapıyor.

    Bu son etkinlik, ayın başlarında gerçekleşen bir başka rekor kıran drone gösterisinin ardından gerçekleşti. 3 Eylül'de, 7.598 drone'un yer aldığı ışık gösterisi, Yanbian Kore Özerk Bölgesi'nin 72. yıl dönümünü kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Bu gösteri drone'lar tarafından oluşturulan en büyük hava görüntüsü ile Guinness Dünya Rekoru'nu kırmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    laptop fan temizleme 3 uzun bip sesi 25 yaşında mezun olmak cadence multimedya yorumları nasıl hastalanırım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y16
    Vivo Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M2 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız