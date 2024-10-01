Shenzen'de 10.197 drone'dan oluşan hava gösterisiyle dünya rekoru kırıldı

Eşzamanlı olarak hareket drone sürüsü, izleyenleri hayrete düşüren karmaşık desenler oluşturdu. Gösterinin en önemli noktası, binlerce drone'un hassas bir koordinasyonla hareket ettiği görkemli "Gökyüzü Şehri" sahnesiydi. Drone gösterisinin ardından gökyüzü, organizatörlerin "siber havai fişekler" olarak adlandırdığı sanal havai fişekler ile aydınlatıldı.
Bu olağanüstü performans, Shenzhen'de bir haftalık kutlamanın sadece başlangıcıydı. 7 gün boyunca, 10.000'den fazla drone şehrin 5 bölgesinde gökyüzünü aydınlatacak.
Çin, drone teknolojilerinde öncü konumda
Sanat ve teknolojinin bu birleşimi olan bu gösteri, Çin'in drone teknolojilerinde geldiği yeri göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Bu drone gösterileri öncelikle eğlence için tasarlanmış olsa da, altta yatan teknolojinin çok geniş kapsamlı etkileri var. Binlerce küçük, ucuz ve çevik drone'u aynı anda tek bir bilgisayardan kontrol etme yeteneği, askeri alanda da çok önemli etkileri olan bir beceri.
Modern savaşlarda, koordineli hareket edebilen drone sürülerinin oldukça etkili olduğu biliniyor. Bu küçük insansız hava araçları (İHA'lar), yerleşik sistemler ve uzaktan sürü yapay zekasının bir kombinasyonu tarafından kontrol ediliyor ve 200 km/s üzerindeki hızlarda manevra yapabiliyor.
Çin'in çok pervaneli drone alanındaki hakimiyeti bilinen bir gerçek. Ülke, tüketici dronelarından endüstriyel sınıf makinelere kadar her şeyi üreten en büyük drone üretim tesislerine ev sahipliği yapıyor.
Bu son etkinlik, ayın başlarında gerçekleşen bir başka rekor kıran drone gösterisinin ardından gerçekleşti. 3 Eylül'de, 7.598 drone'un yer aldığı ışık gösterisi, Yanbian Kore Özerk Bölgesi'nin 72. yıl dönümünü kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Bu gösteri drone'lar tarafından oluşturulan en büyük hava görüntüsü ile Guinness Dünya Rekoru'nu kırmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.