Shenzen'de 10.197 drone'dan oluşan hava gösterisiyle dünya rekoru kırıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör 26 Eylül'de, Çin'deki Shenzhen Körfezi Parkı'nda Ulusal Gün kutlamalarının başlangıcında muhteşem bir drone gösterisi gerçekleştirildi. 1 Ekim'deki bayrama kadar süren bu etkinlikte, 10.197 adet drone'dan oluşan gösteri iki dünya rekoru kırdı. Bu rekorlar arasında, tek bir bilgisayardan aynı anda havada uçan en fazla drone ve drone'lar tarafından oluşturulan en büyük hava görüntüsü yer alıyor.

Eşzamanlı olarak hareket drone sürüsü, izleyenleri hayrete düşüren karmaşık desenler oluşturdu. Gösterinin en önemli noktası, binlerce drone'un hassas bir koordinasyonla hareket ettiği görkemli "Gökyüzü Şehri" sahnesiydi. Drone gösterisinin ardından gökyüzü, organizatörlerin "siber havai fişekler" olarak adlandırdığı sanal havai fişekler ile aydınlatıldı.

Bu olağanüstü performans, Shenzhen'de bir haftalık kutlamanın sadece başlangıcıydı. 7 gün boyunca, 10.000'den fazla drone şehrin 5 bölgesinde gökyüzünü aydınlatacak.

Çin, drone teknolojilerinde öncü konumda

Sanat ve teknolojinin bu birleşimi olan bu gösteri, Çin'in drone teknolojilerinde geldiği yeri göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Bu drone gösterileri öncelikle eğlence için tasarlanmış olsa da, altta yatan teknolojinin çok geniş kapsamlı etkileri var. Binlerce küçük, ucuz ve çevik drone'u aynı anda tek bir bilgisayardan kontrol etme yeteneği, askeri alanda da çok önemli etkileri olan bir beceri.

100 km menzilli dünyanın ilk hidrojenle çalışan dronu havalandı 1 ay önce eklendi

Modern savaşlarda, koordineli hareket edebilen drone sürülerinin oldukça etkili olduğu biliniyor. Bu küçük insansız hava araçları (İHA'lar), yerleşik sistemler ve uzaktan sürü yapay zekasının bir kombinasyonu tarafından kontrol ediliyor ve 200 km/s üzerindeki hızlarda manevra yapabiliyor.

Çin'in çok pervaneli drone alanındaki hakimiyeti bilinen bir gerçek. Ülke, tüketici dronelarından endüstriyel sınıf makinelere kadar her şeyi üreten en büyük drone üretim tesislerine ev sahipliği yapıyor.

Bu son etkinlik, ayın başlarında gerçekleşen bir başka rekor kıran drone gösterisinin ardından gerçekleşti. 3 Eylül'de, 7.598 drone'un yer aldığı ışık gösterisi, Yanbian Kore Özerk Bölgesi'nin 72. yıl dönümünü kutlamaları kapsamında gerçekleştirildi. Bu gösteri drone'lar tarafından oluşturulan en büyük hava görüntüsü ile Guinness Dünya Rekoru'nu kırmıştı.

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Shenzen'de 10.197 adet drone ile dünya rekoru kırıldı