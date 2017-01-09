Yapay zeka Japonya'da ofis çalışanlarının yerini almaya başlıyor

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Yıllardır bilim kurgu filmlerinde işlenen insanların yerini yapay zekanın alması, henüz tam anlamıyla gerçekleşmiş değil. Japon sigorta şirketi Fukoku Mutual bu uygulamayı tam anlamıyla hayata geçiren ilk şirket olabilir. Şirketin açıklamasına göre mart sonuna kadar ödeme biriminde çalışanların %30’unun yerini yapay zeka alacak.

Japon basınında yer alan haberlere göre şirket ödeme biriminde çalışan 131 kişiden ilk etapta 34’ünü işten çıkararak yapay zekanın performansını test etme imkanı bulacak. Mart ayı sonuna kadar işine son verilecek olan çalışanlar her ne kadar bu durumu hoş karşılamayacak olsa da şirket söz konuşu değişimle maliyetlerden %30 tasarruf ederek yılda 1.2 milyon dolar kar sağlamayı planlıyor böylece kurulacak olan sistem 2 yılda kendini amorti etmiş olacak.

Yapay zeka için dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM’den destek alacak olan Fukoku Mutual; metin, görüntü, ses ve video da dahil olmak üzere bütün verileri analiz etme ve yorumlama yeteneğine sahip bir yapay zeka kullanmayı planlıyor. Bu sayede yapay zeka, kişilerin sağlık raporlarını, hastanede kalma sürelerini, operasyon maliyetlerini inceleyerek sigorta sahiplerine ödenecek miktarı belirleyecek.

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Buna benzer bir uygulamayı daha önce yine Japon sigorta şirketi Dai-Ichi Hayat Sigorta yapmış ve çalışanların işine son vermeden ödeme hesaplamaları için IBM’nin Watson isimli yapay zeka bilgisayarına benzer bir sistem geliştirmişti. Fukoku Mutual’ın bu uygulamasını yakında takip ederek diğer şirketlerin de benzer yönde kararlar alabileceği düşünülüyor.

Japonya’da azalma eğilimi göstermeye başlayan nüfus ve genç nüfusun azlığı, önümüzdeki yıllarda yapay zekanın daha aktif bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir. 2015’te Nomura Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan rapora göre 2035 yılına kadar ülkedeki tüm işlerin yarısını robotlar yapar hale gelecek. Ayrıca önümüzdeki aydan itibaren ülkenin ekonomi, sanayi ve ticaret bakanları parlamento oturumları sırasında yanlarında kendilerine yardımcı olmak üzere yapay zeka robotları kullanmaya başlayacak.

Üniversiteli Yapay Zeka Yolda

Ülkede her alana yayılmaya başlayan yapay zekanın bir örneği de 2015 yılında ülkedeki üniversiteye giriş sınavlarında denenmişti. Bir grup Japon araştırmacı tarafından tasarlanan yapay zeka; matematik, fizik, Japonca ve İngilizce testlerinden oluşan sınavda 950 puan üzerinden 511 puan alarak öğrencilerin ortalama puanı olan 416 puanı geride bırakmıştı. Bu puan her ne kadar ülkenin önde gelen eğitim birimi olan Tokyo Üniversitesi’ne girmek için yetersiz olsa da araştırmacılar 2021 yılında yapay zekanın Tokyo Üniversitesi için yeterli puana ulaşacağını açıklamıştı.

https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/05/japanese-company-replaces-office-workers-artificial-intelligence-ai-fukoku-mutual-life-insurance