Yapay zeka Japonya'da ofis çalışanlarının yerini almaya başlıyor

Japon basınında yer alan haberlere göre şirket ödeme biriminde çalışan 131 kişiden ilk etapta 34’ünü işten çıkararak yapay zekanın performansını test etme imkanı bulacak. Mart ayı sonuna kadar işine son verilecek olan çalışanlar her ne kadar bu durumu hoş karşılamayacak olsa da şirket söz konuşu değişimle maliyetlerden %30 tasarruf ederek yılda 1.2 milyon dolar kar sağlamayı planlıyor böylece kurulacak olan sistem 2 yılda kendini amorti etmiş olacak.
Yapay zeka için dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM’den destek alacak olan Fukoku Mutual; metin, görüntü, ses ve video da dahil olmak üzere bütün verileri analiz etme ve yorumlama yeteneğine sahip bir yapay zeka kullanmayı planlıyor. Bu sayede yapay zeka, kişilerin sağlık raporlarını, hastanede kalma sürelerini, operasyon maliyetlerini inceleyerek sigorta sahiplerine ödenecek miktarı belirleyecek.
Benzer Uygulamalar Var
Buna benzer bir uygulamayı daha önce yine Japon sigorta şirketi Dai-Ichi Hayat Sigorta yapmış ve çalışanların işine son vermeden ödeme hesaplamaları için IBM’nin Watson isimli yapay zeka bilgisayarına benzer bir sistem geliştirmişti. Fukoku Mutual’ın bu uygulamasını yakında takip ederek diğer şirketlerin de benzer yönde kararlar alabileceği düşünülüyor.
Japonya’da azalma eğilimi göstermeye başlayan nüfus ve genç nüfusun azlığı, önümüzdeki yıllarda yapay zekanın daha aktif bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir. 2015’te Nomura Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan rapora göre 2035 yılına kadar ülkedeki tüm işlerin yarısını robotlar yapar hale gelecek. Ayrıca önümüzdeki aydan itibaren ülkenin ekonomi, sanayi ve ticaret bakanları parlamento oturumları sırasında yanlarında kendilerine yardımcı olmak üzere yapay zeka robotları kullanmaya başlayacak.
Üniversiteli Yapay Zeka Yolda
Ülkede her alana yayılmaya başlayan yapay zekanın bir örneği de 2015 yılında ülkedeki üniversiteye giriş sınavlarında denenmişti. Bir grup Japon araştırmacı tarafından tasarlanan yapay zeka; matematik, fizik, Japonca ve İngilizce testlerinden oluşan sınavda 950 puan üzerinden 511 puan alarak öğrencilerin ortalama puanı olan 416 puanı geride bırakmıştı. Bu puan her ne kadar ülkenin önde gelen eğitim birimi olan Tokyo Üniversitesi’ne girmek için yetersiz olsa da araştırmacılar 2021 yılında yapay zekanın Tokyo Üniversitesi için yeterli puana ulaşacağını açıklamıştı.
https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/05/japanese-company-replaces-office-workers-artificial-intelligence-ai-fukoku-mutual-life-insurance Yorum Yaz Paylaş Tweetle
SON DAKİKA..
Sayın seyirciler, bi son dakika haberi ile yayına ara veriyoruz.
Dün akşam saatlerinde Bursa'daki OSB'nde yapay zeka ile doğal zeka personeli birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve akut ekibi sevk edildi. Olayda 4 yapay zeka çalışanı ağır yaralanırken, kaçan 8 doğal zeka çalışanını yakalama çabaları sürüyor. Şu dakikalarda ise YAPİŞSEN Başkanı ise konuyla ilgili basın açıklaması yaptığı esnada yumurtalı saldırıya uğradı. Evet şimdi sözü olay yeri muhabiri MR. HUMBLE'a bırakıyoruz.
işçi sınıfı işsiz kalacak. Bu kişilere geçinmeleri için gerekli parayı kim nasıl verecek, merak ettiğim konu bu.
Devletler sanırım başta yasalar çıkarır, en az %75 insan işçi çalıştırmak zorundasınız gibi. Tamam çok üst seviye bilgisi olan,
robotları ve yapay zekayı programlayan insanlar, bakım ve teknik hizmetini verenler işsiz kalmaz. Ama ya diğerleri?
Rutin temel seviye işler yapay zeka tarafından yapılabilir, hamallık, temizlik, garsonluk vb. fiziksel işler de robotlar tarafından yapılabilir.
Gerek mavi yaka gerek beyaz yaka olsun alt seviye işlerde çalışan insanlara ne olacak asıl problem bu.
Benim şahsi görüşüm bu bahsettiğimden de çok ileri tarihlerde artık kimse çalışmak zorunda kalmayacak, tüm temel hizmet ve fiziksel işleri yapay zeka
ve robotlar halledecek. Devletler robotların yaptığı tarımdan elde edilen toplumsal besin havuzundan vatandaşlarını besleyecek. Belki geleneksel tarıma
da ihtiyaç kalmadan 3d yazıcılar ile besin üretilebilecek, kim bilir. Elektrik ve o tarihte kullanılacak enerji birimleri sürdürülebilir kaynaklardan elde
edildiği ve santrallerin bakımı robotlar tarafından düzenli yapıldığı için elektrik enerjisi belki de çok düşük maliyetlere üretilecek ve devletler tarafından
bedelsiz sağlanacak. Bilim kurgu gibi gelse de bunlar gelecekte olması muhtemel şeyler. Günümüz dünya düzeniyle düşünürsek evet, insanlar işsiz kalır
ama insanların çalışarak kazandığı para ile elde ettiği herşeyi(yemek, enerji, barınma vs) robotlar önüne sunar ve hizmet ederse o zaman zaten çalışmaya gereksinim kalmaz.
Geçiş aşamasında insanların çalışmasına yine ihtiyaç olacaktır, fakat ileri gelecekte bunlar olası gibi.
dostum robotlar algoritmalar İA lar yapay zeka programları birleştiğinde gelecekte insanların yapabileceği her işi yapacak seviyeye elbet gelecektir.
ama kimse kimseye karşılıksız bir şeyler vermez Romantik olmayın biraz gerçekçi olun
1700 lü yıllarda para ve güç sahipleri yerli kölelerini Siyahi kölelerle değiştirmekte bir an bile tereddüt etmediler çünkü
bu ırka mensup köleler daha güçlü daha hızlı ve daha dayanıklıydı
kısaca daha verimliydi .
kıssadan hiise gerisini sen düşün