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Yapay zeka Japonya'da ofis çalışanlarının yerini almaya başlıyor

Japon sigorta şirketi Fukoku Mutual, çalışanlarını işten çıkartıp yerini yapay zekayla doldurmaya başlayacağını duyurdu. Uzmanlara göre yapay zeka teknolojisi Japonya'da çok farklı noktalara gelebilir
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Yapay zeka Japonya'da ofis çalışanlarının yerini almaya başlıyor
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Yıllardır bilim kurgu filmlerinde işlenen insanların yerini yapay zekanın alması, henüz tam anlamıyla gerçekleşmiş değil. Japon sigorta şirketi Fukoku Mutual bu uygulamayı tam anlamıyla hayata geçiren ilk şirket olabilir. Şirketin açıklamasına göre mart sonuna kadar ödeme biriminde çalışanların %30’unun yerini yapay zeka alacak.

Japon basınında yer alan haberlere göre şirket ödeme biriminde çalışan 131 kişiden ilk etapta 34’ünü işten çıkararak yapay zekanın performansını test etme imkanı bulacak. Mart ayı sonuna kadar işine son verilecek olan çalışanlar her ne kadar bu durumu hoş karşılamayacak olsa da şirket söz konuşu değişimle maliyetlerden %30 tasarruf ederek yılda 1.2 milyon dolar kar sağlamayı planlıyor böylece kurulacak olan sistem 2 yılda kendini amorti etmiş olacak.

Yapay zeka için dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM’den destek alacak olan Fukoku Mutual; metin, görüntü, ses ve video da dahil olmak üzere bütün verileri analiz etme ve yorumlama yeteneğine sahip bir yapay zeka kullanmayı planlıyor. Bu sayede yapay zeka, kişilerin sağlık raporlarını, hastanede kalma sürelerini, operasyon maliyetlerini inceleyerek sigorta sahiplerine ödenecek miktarı belirleyecek.

Benzer Uygulamalar Var 

Buna benzer bir uygulamayı daha önce yine Japon sigorta şirketi Dai-Ichi Hayat Sigorta yapmış ve çalışanların işine son vermeden ödeme hesaplamaları için IBM’nin Watson isimli yapay zeka bilgisayarına benzer bir sistem geliştirmişti. Fukoku Mutual’ın bu uygulamasını yakında takip ederek diğer şirketlerin de benzer yönde kararlar alabileceği düşünülüyor.

Japonya’da azalma eğilimi göstermeye başlayan nüfus ve genç nüfusun azlığı, önümüzdeki yıllarda yapay zekanın daha aktif bir şekilde kullanılmasını sağlayabilir. 2015’te Nomura Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan rapora göre 2035 yılına kadar ülkedeki tüm işlerin yarısını robotlar yapar hale gelecek. Ayrıca önümüzdeki aydan itibaren ülkenin ekonomi, sanayi ve ticaret bakanları parlamento oturumları sırasında yanlarında kendilerine yardımcı olmak üzere yapay zeka robotları kullanmaya başlayacak.

Üniversiteli Yapay Zeka Yolda 

Ülkede her alana yayılmaya başlayan yapay zekanın bir örneği de 2015 yılında ülkedeki üniversiteye giriş sınavlarında denenmişti. Bir grup Japon araştırmacı tarafından tasarlanan yapay zeka; matematik, fizik, Japonca ve İngilizce testlerinden oluşan sınavda 950 puan üzerinden 511 puan alarak öğrencilerin ortalama puanı olan 416 puanı geride bırakmıştı. Bu puan her ne kadar ülkenin önde gelen eğitim birimi olan Tokyo Üniversitesi’ne girmek için yetersiz olsa da araştırmacılar 2021 yılında yapay zekanın Tokyo Üniversitesi için yeterli puana ulaşacağını açıklamıştı.


https://www.theguardian.com/technology/2017/jan/05/japanese-company-replaces-office-workers-artificial-intelligence-ai-fukoku-mutual-life-insurance Yorum Yaz
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EfeYakupKarahanlı 2 yıl

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SON DAKİKA..
Sayın seyirciler, bi son dakika haberi ile yayına ara veriyoruz.
Dün akşam saatlerinde Bursa'daki OSB'nde yapay zeka ile doğal zeka personeli birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve akut ekibi sevk edildi. Olayda 4 yapay zeka çalışanı ağır yaralanırken, kaçan 8 doğal zeka çalışanını yakalama çabaları sürüyor. Şu dakikalarda ise YAPİŞSEN Başkanı ise konuyla ilgili basın açıklaması yaptığı esnada yumurtalı saldırıya uğradı. Evet şimdi sözü olay yeri muhabiri MR. HUMBLE'a bırakıyoruz.

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kımyasal 2 yıl
Yapay zeka,insandan daha etkili olacaktır.Risk faktörlerini hesaplayan bir sistem çok daha verimli olacaktır.Şöyle hayal edin,askerler üzerine takılan çip ve mini bilgisayarlardan alınan veriler.Ayrıca deniz,hava ve kara savaş araçlarının üzerine takılan ekipmanlarla elde edilen gerçek zamanlı verileri işleyecek ve ona göre karar verecek bir yapay zeka.Napolyon yada cengiz han yerine yapay zeka ve süper bilgisayarlar ile kazanılmış savaşları konuşacağız.
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Paroksetin 2 yıl
Yapay zekanın ne yapacağı belli olmaz. Bu tehlikeli bir oyun.
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Kerim5100 2 yıl
Skynet is coming...
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kadirirdem 2 yıl
artık kullanıma geçmesi gayet güzel...
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Umutcan 2 yıl
Gelecekte ekonomi ve gelir dağılımı nasıl işleyecek çok merak ediyorum açıkcası. Sadece büyük şirket sahipleri gelir elde ederken,
işçi sınıfı işsiz kalacak. Bu kişilere geçinmeleri için gerekli parayı kim nasıl verecek, merak ettiğim konu bu.
Devletler sanırım başta yasalar çıkarır, en az %75 insan işçi çalıştırmak zorundasınız gibi. Tamam çok üst seviye bilgisi olan,
robotları ve yapay zekayı programlayan insanlar, bakım ve teknik hizmetini verenler işsiz kalmaz. Ama ya diğerleri?
Rutin temel seviye işler yapay zeka tarafından yapılabilir, hamallık, temizlik, garsonluk vb. fiziksel işler de robotlar tarafından yapılabilir.
Gerek mavi yaka gerek beyaz yaka olsun alt seviye işlerde çalışan insanlara ne olacak asıl problem bu.
Benim şahsi görüşüm bu bahsettiğimden de çok ileri tarihlerde artık kimse çalışmak zorunda kalmayacak, tüm temel hizmet ve fiziksel işleri yapay zeka
ve robotlar halledecek. Devletler robotların yaptığı tarımdan elde edilen toplumsal besin havuzundan vatandaşlarını besleyecek. Belki geleneksel tarıma
da ihtiyaç kalmadan 3d yazıcılar ile besin üretilebilecek, kim bilir. Elektrik ve o tarihte kullanılacak enerji birimleri sürdürülebilir kaynaklardan elde
edildiği ve santrallerin bakımı robotlar tarafından düzenli yapıldığı için elektrik enerjisi belki de çok düşük maliyetlere üretilecek ve devletler tarafından
bedelsiz sağlanacak. Bilim kurgu gibi gelse de bunlar gelecekte olması muhtemel şeyler. Günümüz dünya düzeniyle düşünürsek evet, insanlar işsiz kalır
ama insanların çalışarak kazandığı para ile elde ettiği herşeyi(yemek, enerji, barınma vs) robotlar önüne sunar ve hizmet ederse o zaman zaten çalışmaya gereksinim kalmaz.
Geçiş aşamasında insanların çalışmasına yine ihtiyaç olacaktır, fakat ileri gelecekte bunlar olası gibi.
1 Yanıt Yanıtla +1
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emir kustirika 2 yıl Umutcan
Umutcan

Gelecekte ekonomi ve gelir dağılımı nasıl işleyecek çok merak ediyorum açıkcası. Sadece büyük şirket sahipleri gelir elde ederken,
işçi sınıfı işsiz kalacak. Bu kişilere geçinmeleri için gerekli parayı kim nasıl verecek, merak ettiğim konu bu.
Devletler sanırım başta yasalar çıkarır, en az %75 insan işçi çalıştırmak zorundasınız gibi. Tamam çok üst seviye bilgisi olan,
robotları ve yapay zekayı programlayan insanlar, bakım ve teknik hizmetini verenler işsiz kalmaz. Ama ya diğerleri?
Rutin temel seviye işler yapay zeka tarafından yapılabilir, hamallık, temizlik, garsonluk vb. fiziksel işler de robotlar tarafından yapılabilir.
Gerek mavi yaka gerek beyaz yaka olsun alt seviye işlerde çalışan insanlara ne olacak asıl problem bu.

Benim şahsi görüşüm bu bahsettiğimden de çok ileri tarihlerde artık kimse çalışmak zorunda kalmayacak, tüm temel hizmet ve fiziksel işleri yapay zeka
ve robotlar halledecek. Devletler robotların yaptığı tarımdan elde edilen toplumsal besin havuzundan vatandaşlarını besleyecek. Belki geleneksel tarıma
da ihtiyaç kalmadan 3d yazıcılar ile besin üretilebilecek, kim bilir. Elektrik ve o tarihte kullanılacak enerji birimleri sürdürülebilir kaynaklardan elde
edildiği ve santrallerin bakımı robotlar tarafından düzenli yapıldığı için elektrik enerjisi belki de çok düşük maliyetlere üretilecek ve devletler tarafından
bedelsiz sağlanacak. Bilim kurgu gibi gelse de bunlar gelecekte olması muhtemel şeyler. Günümüz dünya düzeniyle düşünürsek evet, insanlar işsiz kalır
ama insanların çalışarak kazandığı para ile elde ettiği herşeyi(yemek, enerji, barınma vs) robotlar önüne sunar ve hizmet ederse o zaman zaten çalışmaya gereksinim kalmaz.
Geçiş aşamasında insanların çalışmasına yine ihtiyaç olacaktır, fakat ileri gelecekte bunlar olası gibi.

dostum robotlar algoritmalar İA lar yapay zeka programları birleştiğinde gelecekte insanların yapabileceği her işi yapacak seviyeye elbet gelecektir.

ama kimse kimseye karşılıksız bir şeyler vermez Romantik olmayın biraz gerçekçi olun

1700 lü yıllarda para ve güç sahipleri yerli kölelerini Siyahi kölelerle değiştirmekte bir an bile tereddüt etmediler çünkü

bu ırka mensup köleler daha güçlü daha hızlı ve daha dayanıklıydı

kısaca daha verimliydi .

kıssadan hiise gerisini sen düşün
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Mihrali Bey 2 yıl
Makineleşmeyi daha sindirememişken bir de yapay zeka çıktı karşımıza. Meslek seçimi arefesinde olan biri olarak çok korkuyorum gelecekten.
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ozbey08 2 yıl
kısa vadede şirketler kar eder,ama uzun vadede o robot çalıştıran firmalar iflas eder. çünkü vatandaşa maaş vermezsen ürettiğin televizyonu satın alacak müşteri bulamazsın,çünkü işsizlik artınca para sirkilasyonu durur ve ekonomi çöker.
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erasta 2 yıl
evrak işleri , vatandaşla uğraşmak gibi işleri kim yapacak. Şimdiden robotlaşmış memurlar ve çalışanlar yerine daha insan alınıp yapay zekaya iş yaptırabilir.
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mehmet4428 2 yıl
Şimdi dünyadaki mal varlıklarının %70 i sanırım çok az insanın elinde var peki bu iş ileride ilerler ise fazlalık olan insanlara ne olacak ?
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