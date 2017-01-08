Uzayın yıldızı SpaceX, 14 Ocak'ta sahalara geri dönüyor

1 Eylül'deki talihsiz Falcon 9 patlamasından sonra tam 4 aydır tüm uçuşlarına ara vermek zorunda kalan SpaceX, soruşturmanın sonlamasıyla beraber nihayet uçuşlara geri dönmeye hazırlanıyor. Amerikan Federal Havacılık Kurulundan (FAA) gerekli olan izni de alan şirket, 14 Ocak'ta patlama sonrası ilk görevine çıkacak.



ABD'li iletişim şirketi Iridium'a ait 10 farklı uydunun alçak Dünya yörüngesine taşınacağı görev, SpaceX için hem maddi hem de manevi önemlere sahip. Iridium ve SpaceX arasındaki toplamda 8 farklı görevi içeren yaklaşık 470 milyon dolar değerindeki kontratın ilk ayağı olan bu görevle birlikte SpaceX, uzun bir sürenin ardından uçuşlara geri dönmenin yanında aynı zamanda gelecek planları için de(Interplanetary Transport System) önemli miktarda maddi gelir sağlamış olacak.



SpaceX'in hafta başında 8 Ocak olarak açıkladığı görev hava koşullarının elverişli olmaması nedeniyle 14 Ocak'a ertelenmişti. Şirket, patlamayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını geçtiğimiz hafta basına duyurmuş ve son olarak Federal Havacılık Kurulu'ndan gerekli olan izni de 6 Ocak'ta almıştı. Iridium-1 isimli görev önümüzdeki hafta Cumartesi günü TSİ 20.54'de başlayacak.

https://www.engadget.com/2017/01/08/spacex-delays-comeback-launch-to-january-14/