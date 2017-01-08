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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İsviçreli ünlü saat üreticisi elektrikli araba işine giriyor

Dünyaca ünlü saat markası Swatch, hisslerinin çoğunluğuna sahip olduğu Belenos Clean Power şirketi aracılığıyla elektrik araç bataryası işine giriyor. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Araba üreticileri ile saat üreticilerinin geçmişte pek çok kez ortak çalışmalar gerçekleştirdikleri bilinen bir durum. Genel olarak ise bu çalışmaların limitli üretim pahalı özel saatler olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. İsviçreli saat üreticisi Swatch bu iki endüstri arasındaki ticaret açısından farklı bir kapı açmış olabilir. Saat odaklı web sitesi TwentyTwoTen tarafından hazırlanan bir rapor, şirketin elektrikli araçlar için kullanılacak yeni piller geliştirmeye çalıştığını açıkladı.
Aynı raporda, projenin aslında Swatch Group CEO'su Nick Hayek tarafından 2008'de kurulan ve Swatch'un %51 hisseyle çoğunluğuna sahip olduğu Belenos Clean Power şirketi tarafından öncülük edildiği belirtiliyor. Şirketin web sitesine göz atacak olursak BCP'nin temiz mobilite ve diğer uygulamalar için güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerjileri depolayıp sunma amacını güttüğü ve temiz enerji devrimini hızlandıran itici güç olarak betimlendiğini görüyoruz.
Elektrikli otomobillerin olası kullanımı için geliştirilen batarya teknolojisi açısından BCP'nin İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü ile ortak çalışıyor olduğu bildirilirken, ikilinin özel çelik alaşımlarının üretiminde yaygın olarak kullanılan, doğal olarak oluşan bir element olan vanadyum kullanılan pillerin gelişitirilmesi üzerine çalışmalar yaptığı belirtiliyor. Vanadyum elementinin pillerin ağırlığını azaltmasının yanında şarj sürelerini de önemli ölçüde düşüreceği söyleniyor.
Pilin gelişimi sorunsuz bir şekilde giderse, Hayek, Swatch'ın 2020 yılına kadar 15 milyar dolarlık pil satışı gerçekleştirmesini bekliyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/this-swiss-watch-maker-is-getting-into-the-electric-car-business-ar175551.html Yorum Yaz
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ilkerinanç 2 yıl en beğenilen
kesin swatchdır dedim öyle çıktı.swatch deyince de hep bu aklıma geliyo nedense


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alex59 2 yıl
Sıcak parayı beton yerine vaktinde şu yeni teknolojiye yatırsaydık şimdi öncü olup çok büyük bir gelir elde ederdik.
Ancak herşey de olduğu gibi bunda da geç kaldık.
Sıcak parayı beton yerine vaktinde şu yeni teknolojiye yatırsaydık şimdi öncü olup çok büyük bir gelir elde ederdik.Ancak herşey de olduğu gibi bunda da ge...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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tasshelhoff 2 yıl
Nasil haber bu ya. Swatch neredeyse 30 yildir araba uretiyor smart swatch mersedes ortak uretimidir.
en.m.wikipedia.org/...
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Experimentation 2 yıl
yeşil ışıklı casio geldi aklıma
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Bluflame 2 yıl
1) wikipedia’yı sağlam bir referans olarak kullanmak akıl işi değildir.
2) mercedes-swatch ortaklığı uzun süre önce bitti, iki şirket kendi yoluna gidiyor.
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aLLyC 2 yıl
Merhaba Editör,
Benden duymuş olma ama Araba işinde olan 1994'ten beri Smart Sadece Kuru Kahve yapmıyor. 2007'de ilk Elektrik Arabası olan SMART ED üretlidi, 2013'den beri 3.Nesili yollarda.
Smart, 1994 yılında Mercedes-Benz ve Swatch tarafından kurulan Alman otomobil markasıdır. Hâlâ Daimler AG bünyesindedir. Şu an üretilen modeli sadece ForTwo dur
The third-generation Smart electric drive was unveiled at the September 2011 Frankfurt Motor Show.[5] Key differences with the second-generation model include a more powerful electric motor, which improves acceleration and top speed; a new lithium-ion battery pack that will allow to increase the range to 140 kilometres (87 mi) and an option for quick-charge will be available; and other features include an enlarged grille opening, stylish LED daytime running lights, wider door sills, some minor modifications to the rear, fully automatic air conditioning with pollen filter and pre-air conditioning. Several features will be controlled remotely through a smart drive application for the iPhone.
In February 2014, Smart announced it would be offering the 2014 model year nationwide, not just in the CARB states as the 2013 model year was.
Power: peak power output of 55 kW (74 hp)[5][28]
Torque: 130 newton metres (96 lbf·ft)
Top speed of 125 km/h (78 mph)
0 to 100 km/h (0 to 60 mph) in 11.5[43] seconds and 0 to 60 km/h (0 to 37 mph) in 5 seconds
Battery capacity: 17.6 kW·h lithium-ion battery by Deutsche ACCUmotive[44]
Range: 145 km (90 mi)
Miles per gallon equivalent: 122 MPGe city, 93 MPGe highway, 107 MPGe combined[45]
Artificial warning sounds for pedestrians automatically activated in the U.S. and Japan, and manually activated in Europe.[46]

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Bluflame 2 yıl
elektrikli arabayı geçtim, bu ulkeden bir saat markası bile çıkaramadık.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bi sen eksiktin ; senden geldin tam olduk ! (M)ortal-(K)ombat :)
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kadirirdem 2 yıl
akıllı saat üreticisi bile elektrikli araba işine giriyor ama biz Türkiye olarak hala giremedik bir türlü...
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BekirHan 2 yıl
Milletimiz maalesef ancak dalga geçmeyi biliyor...
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davidoffvincent 2 yıl
smart arabalari zaten swatch ile mercedes isbirliginde uretilen mini arabalardi. Ilk kez girdigi bi sektor sayilmaz aslinda
(S)watch (M)ercedes ART = SMART
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DH Misafiri 2 yıl
adamlar araba pili uretmek icin harekete gecmisler. araba uretmeyecek. pil, pil okadar kisi yorum yapmis nekadar bos bir toplum olduk boyle.
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tasshelhoff 2 yıl
Nasil haber bu ya. Swatch neredeyse 30 yildir araba uretiyor smart swatch mersedes ortak uretimidir.
en.m.wikipedia.org/...
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