İsviçreli ünlü saat üreticisi elektrikli araba işine giriyor

Araba üreticileri ile saat üreticilerinin geçmişte pek çok kez ortak çalışmalar gerçekleştirdikleri bilinen bir durum. Genel olarak ise bu çalışmaların limitli üretim pahalı özel saatler olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. İsviçreli saat üreticisi Swatch bu iki endüstri arasındaki ticaret açısından farklı bir kapı açmış olabilir. Saat odaklı web sitesi TwentyTwoTen tarafından hazırlanan bir rapor, şirketin elektrikli araçlar için kullanılacak yeni piller geliştirmeye çalıştığını açıkladı.

Aynı raporda, projenin aslında Swatch Group CEO'su Nick Hayek tarafından 2008'de kurulan ve Swatch'un %51 hisseyle çoğunluğuna sahip olduğu Belenos Clean Power şirketi tarafından öncülük edildiği belirtiliyor. Şirketin web sitesine göz atacak olursak BCP'nin temiz mobilite ve diğer uygulamalar için güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerjileri depolayıp sunma amacını güttüğü ve temiz enerji devrimini hızlandıran itici güç olarak betimlendiğini görüyoruz.

Elektrikli otomobillerin olası kullanımı için geliştirilen batarya teknolojisi açısından BCP'nin İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü ile ortak çalışıyor olduğu bildirilirken, ikilinin özel çelik alaşımlarının üretiminde yaygın olarak kullanılan, doğal olarak oluşan bir element olan vanadyum kullanılan pillerin gelişitirilmesi üzerine çalışmalar yaptığı belirtiliyor. Vanadyum elementinin pillerin ağırlığını azaltmasının yanında şarj sürelerini de önemli ölçüde düşüreceği söyleniyor.

Pilin gelişimi sorunsuz bir şekilde giderse, Hayek, Swatch'ın 2020 yılına kadar 15 milyar dolarlık pil satışı gerçekleştirmesini bekliyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/this-swiss-watch-maker-is-getting-into-the-electric-car-business-ar175551.html