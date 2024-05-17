Honda ve IBM, yeni nesil otomobiller için yapay zeka çipleri geliştirecek

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Tam Boyutta Gör Honda ve IBM yaptıkları açıklamada, geleceğin araçlarına yönelik çip ve yazılım gibi yeni nesil bilgi işlem teknolojileri için uzun vadeli araştırma ve geliştirme konusunda işbirliği yapmak üzere bir mutabakat anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Her iki şirket de bu ortaklığı yeni nesil araçlar için stratejik bir temelde görüyor.

Honda ve IBM'den kritik ortaklık

Şirketler tarafından yapılan açıklamada yapay zekanın otomobillere gelmesiyle birlikte araç üreticilerinin otonom sürüş teknolojisi için rekabet edeceği belirtiliyor. Bu süreçte ise SDV tabanlı (yazılım tarafından tanımlanmış -software-defined vehicles-, sadece yazılım tarafından geliştirilmek yerine yazılım tarafından çalıştırılan araçlar) araçların öneminin artacağının altı çiziliyor.

Dolayısıyla 2030 gibi yakın bir gelecekte yeni nesil araçlar, akıllı telefonlar gibi gelişmiş SDV özelliklerini uzaktan yapılan güncellemelerle alacak. Her iki şirket de SDV'lere yönelik talebin artmasını bekliyor. Ek olarak SDV’lerin geleneksel mobilite ürünlerine kıyasla yarı iletkenlerin tasarım karmaşıklığını, işlem performansını ve buna bağlı güç tüketimini önemli ölçüde artıracağı öngörülüyor.

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Bu tahmin doğrultusunda Honda ve IBM, ortaklık kapsamında otomobiller için yazılım yanında yeni nesil yapay zeka çipleri geliştirmeyi de amaçlıyor. Bu çiplerin işlem kapasitesinin daha yüksek olması, aynı zamanda daha az güç tüketmesi hedefleniyor.

Japon otomotiv sektörü elektrikliye geçiş sürecinde Çin ve ABD’nin biraz gerisinde kalmış durumda. ancak Honda gibi diğer üreticiler bu açığın kapatılması ve öne geçilmesinde hemfikir. Bununla birlikte Honda, önümüzdeki mali yılında Ar-Ge harcamalarını yüzde 23 artırarak 7,7 milyar dolar seviyesine çıkaracağının altını çiziyor. SDV'ler ve elektrikli araçlar plan kapsamındaki araştırma hedefleri arasında yer alıyor.

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Honda ve IBM, yeni nesil otomobiller için AI çipleri geliştirecek