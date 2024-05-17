Honda ve IBM, yeni nesil otomobiller için yapay zeka çipleri geliştirecek

Honda ve IBM'den kritik ortaklık
Şirketler tarafından yapılan açıklamada yapay zekanın otomobillere gelmesiyle birlikte araç üreticilerinin otonom sürüş teknolojisi için rekabet edeceği belirtiliyor. Bu süreçte ise SDV tabanlı (yazılım tarafından tanımlanmış -software-defined vehicles-, sadece yazılım tarafından geliştirilmek yerine yazılım tarafından çalıştırılan araçlar) araçların öneminin artacağının altı çiziliyor.
Dolayısıyla 2030 gibi yakın bir gelecekte yeni nesil araçlar, akıllı telefonlar gibi gelişmiş SDV özelliklerini uzaktan yapılan güncellemelerle alacak. Her iki şirket de SDV'lere yönelik talebin artmasını bekliyor. Ek olarak SDV’lerin geleneksel mobilite ürünlerine kıyasla yarı iletkenlerin tasarım karmaşıklığını, işlem performansını ve buna bağlı güç tüketimini önemli ölçüde artıracağı öngörülüyor.
Bu tahmin doğrultusunda Honda ve IBM, ortaklık kapsamında otomobiller için yazılım yanında yeni nesil yapay zeka çipleri geliştirmeyi de amaçlıyor. Bu çiplerin işlem kapasitesinin daha yüksek olması, aynı zamanda daha az güç tüketmesi hedefleniyor.
Japon otomotiv sektörü elektrikliye geçiş sürecinde Çin ve ABD’nin biraz gerisinde kalmış durumda. ancak Honda gibi diğer üreticiler bu açığın kapatılması ve öne geçilmesinde hemfikir. Bununla birlikte Honda, önümüzdeki mali yılında Ar-Ge harcamalarını yüzde 23 artırarak 7,7 milyar dolar seviyesine çıkaracağının altını çiziyor. SDV'ler ve elektrikli araçlar plan kapsamındaki araştırma hedefleri arasında yer alıyor.Kaynakça https://www.techtimes.com/articles/304675/20240515/honda-ibm-building-ai-powered-chips-next-gen-cars.htm https://newsroom.ibm.com/2024-05-14-Honda-and-IBM-Sign-Memorandum-of-Understanding-to-Explore-Long-term-Joint-Research-and-Development-of-Semiconductor-Chip-and-Software-Technologies-for-Future-Software-Defined-Vehicles Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.