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    Anlık Bildirim

    Honda ve IBM, yeni nesil otomobiller için yapay zeka çipleri geliştirecek

    Japon otomotiv devi Honda, IBM ile işbirliği yaptığını duyurdu. İşbirliği kapsamında iki dev şirket yeni nesil otomobiller için yapay zeka çipleri ve yazılım geliştirecek.
    Honda ve IBM, yeni nesil otomobiller için AI çipleri geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Honda ve IBM yaptıkları açıklamada, geleceğin araçlarına yönelik çip ve yazılım gibi yeni nesil bilgi işlem teknolojileri için uzun vadeli araştırma ve geliştirme konusunda işbirliği yapmak üzere bir mutabakat anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Her iki şirket de bu ortaklığı yeni nesil araçlar için stratejik bir temelde görüyor.

    Honda ve IBM'den kritik ortaklık

    Şirketler tarafından yapılan açıklamada yapay zekanın otomobillere gelmesiyle birlikte araç üreticilerinin otonom sürüş teknolojisi için rekabet edeceği belirtiliyor. Bu süreçte ise SDV tabanlı (yazılım tarafından tanımlanmış -software-defined vehicles-, sadece yazılım tarafından geliştirilmek yerine yazılım tarafından çalıştırılan araçlar) araçların öneminin artacağının altı çiziliyor.

    Dolayısıyla 2030 gibi yakın bir gelecekte yeni nesil araçlar, akıllı telefonlar gibi gelişmiş SDV özelliklerini uzaktan yapılan güncellemelerle alacak. Her iki şirket de SDV'lere yönelik talebin artmasını bekliyor. Ek olarak SDV’lerin geleneksel mobilite ürünlerine kıyasla yarı iletkenlerin tasarım karmaşıklığını, işlem performansını ve buna bağlı güç tüketimini önemli ölçüde artıracağı öngörülüyor.

    Bu tahmin doğrultusunda Honda ve IBM, ortaklık kapsamında otomobiller için yazılım yanında yeni nesil yapay zeka çipleri geliştirmeyi de amaçlıyor. Bu çiplerin işlem kapasitesinin daha yüksek olması, aynı zamanda daha az güç tüketmesi hedefleniyor.

    Japon otomotiv sektörü elektrikliye geçiş sürecinde Çin ve ABD’nin biraz gerisinde kalmış durumda. ancak Honda gibi diğer üreticiler bu açığın kapatılması ve öne geçilmesinde hemfikir. Bununla birlikte Honda, önümüzdeki mali yılında Ar-Ge harcamalarını yüzde 23 artırarak 7,7 milyar dolar seviyesine çıkaracağının altını çiziyor. SDV'ler ve elektrikli araçlar plan kapsamındaki araştırma hedefleri arasında yer alıyor.

    Kaynakça https://www.techtimes.com/articles/304675/20240515/honda-ibm-building-ai-powered-chips-next-gen-cars.htm https://newsroom.ibm.com/2024-05-14-Honda-and-IBM-Sign-Memorandum-of-Understanding-to-Explore-Long-term-Joint-Research-and-Development-of-Semiconductor-Chip-and-Software-Technologies-for-Future-Software-Defined-Vehicles
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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