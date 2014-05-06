Yarın Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeyiz! Saat:14:00 Çayırova Yerleşkesi

Genel Yayın Yönetmeni
Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik, yarın Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından ilk kez düzenlenen Bilişim ve Teknoloji Günlerinde konuşmacı olarak yer alacak. Online yayıncılık ve online yayıncılığın geleceği temalı konuşmamıza katılmak isteyenler GYTE'nin Çayırova Yetleşkesine gelebilirler.
Etkinlikte yer alacak diğer konuşmacılara ve ulaşım bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ulaşım planı:
https://www.dropbox.com/s/h6mkvq75kemgnxj/GYTE_ULA%C5%9EIM.pdf
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