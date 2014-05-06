Yarın Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeyiz! Saat:14:00 Çayırova Yerleşkesi

Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik, yarın Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından ilk kez düzenlenen Bilişim ve Teknoloji Günlerinde konuşmacı olarak yer alacak. Online yayıncılık ve online yayı