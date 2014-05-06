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Yarın Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeyiz! Saat:14:00 Çayırova Yerleşkesi

Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik, yarın Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından ilk kez düzenlenen Bilişim ve Teknoloji Günlerinde konuşmacı olarak yer alacak. Online yayıncılık ve online yayı
5 yıl
8,7b
1
45
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yarın Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeyiz! Saat:14:00 Çayırova Yerleşkesi
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Genel Yayın Yönetmenimiz Mesut Çevik, yarın Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından ilk kez düzenlenen Bilişim ve Teknoloji Günlerinde konuşmacı olarak yer alacak. Online yayıncılık ve online yayıncılığın geleceği temalı konuşmamıza katılmak isteyenler GYTE'nin Çayırova Yetleşkesine gelebilirler.

Etkinlikte yer alacak diğer konuşmacılara ve ulaşım bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Yarın Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeyiz! Saat:14:00 Çayırova Yerleşkesi
Ulaşım planı: 
https://www.dropbox.com/s/h6mkvq75kemgnxj/GYTE_ULA%C5%9EIM.pdf 

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Blood Money 5 yıl en beğenilen
Konuşmadan video atarsınız.
1 Yanıt Yanıtla +15
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crashday 5 yıl
Sunumunuz güzeldi,teşekkürler.
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Niklaus1864 5 yıl
Mesut hocam izmirede bekleriz :)
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boxor 5 yıl
her etkınlık guzelde bırde adam akıllı androıd uygulaması yapsanız super olacak
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rambocell 5 yıl
İTÜ'ye de bekleriz:)
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Topkara28 5 yıl
Konuşmanın birde videosu olsaydı
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zbilici 5 yıl
Mesut Bey'i görmek güzeldi. Bir de selfie çekildik beraber :) Ancak salon ve organizasyon kötüydü. Sarkan program nedeniyle erken çıkmak zorunda kaldım çünkü işyerinden programa göre araba ayarlamıştık. Sunum son derece güzeldi. Bu arada Donanımhaber TV geliyor yakında, benden duymuş olmayın :)
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Rodello 5 yıl
onu bide simage yapsan Ekranım patlayacak
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V2 5 yıl
Mesut Bey,sunumlarınız gerçekten dolu dolu geçiyor. Canlı izleyemesem de daha sonra videolardan tekrarını izlemeye çalışıyorum. Bu konferans kayıtlarını da yayınlarsanız sevinirim. Teşekkürler şimdiden.
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serdar.45 5 yıl
taaa urfadan nasıl gelem binlerce kilometre yol :) siz en iyisi videosunu yükleyin yada urfa taraflarındada böyle bir organizasyon yapın :)
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Şerbetçi 5 yıl
Katılımcılar iyiymiş güzel bir organizasyon olacaktır
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Setirekli 5 yıl
Yükleyinde izleyek
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