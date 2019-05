Yaz boyunca devam edecek ücretsiz açık hava sineması bugün başlıyor

Tam Boyutta Gör

Turkcell TV+ ve Başka Sinema ortaklığıyla düzenlenen ücretsiz açık hava sineması başlıyor. Yaz aylarının keyifli etkinliklerinden “TV+ ile Açık Havada Başka Sinema” kapsamında sinemaseverler her hafta bir filmi ücretsiz olarak izleyebilecek.

Bugün başlayıp 12 Eylül’e kadar devam edecek etkinlik kapsamında her Çarşamba akşamı İstanbul Bomontiada’da bir film ücretsiz olarak perdeye yansıtılacak. Etkinliğin başlangıcı 6 Haziran saat 21.30’da ‘You Were Never Really Here - Hiçbir Zaman Burada Değildin’ filmiyle yapılacak.

Toplam 12 filmin sergileneceği “TV+ ile Açık Havada Başka Sinema” kapsamında iki film, vizyona girmeden önce Bomontiada’da izleyicilerle buluşacak.

Herhangi bir kayıt yaptırmadan Bomontiada Avlu’ya giderek filmleri ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Açık hava sinema programı şöyle:





6 Haziran You Were Never Really Here

13 Haziran Loveless

4 Temmuz Vertigo

11 Temmuz Good Time

18 Temmuz The Killing of a Sacred Deer

25 Temmuz The Other Side of Hope

1 Ağustos Las Herederas (vizyon öncesi)

8 Ağustos In the Fade

15 Ağustos Mug (vizyon öncesi)

29 Ağustos I, Tonya

5 Eylül How to Talk to Girls at Parties

12 Eylül Call Me By Your Name