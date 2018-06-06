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Yaz boyunca devam edecek ücretsiz açık hava sineması bugün başlıyor

Turkcell TV+ ve Başka Sinema ortaklığıyla düzenlenen ücretsiz açık hava sineması başlıyor. Her Çarşamba bir film ücretsiz olarak izlenecek. Gösterilecek filmlerden ikisi vizyondan önce yayınlanacak.
11 ay
12,1b
1
10
Dijital Perde
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yaz boyunca devam edecek ücretsiz açık hava sineması bugün başlıyor
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Turkcell TV+ ve Başka Sinema ortaklığıyla düzenlenen ücretsiz açık hava sineması başlıyor. Yaz aylarının keyifli etkinliklerinden “TV+ ile Açık Havada Başka Sinema” kapsamında sinemaseverler her hafta bir filmi ücretsiz olarak izleyebilecek.

Bugün başlayıp 12 Eylül’e kadar devam edecek etkinlik kapsamında her Çarşamba akşamı İstanbul Bomontiada’da bir film ücretsiz olarak perdeye yansıtılacak. Etkinliğin başlangıcı 6 Haziran saat 21.30’da ‘You Were Never Really Here - Hiçbir Zaman Burada Değildin’ filmiyle yapılacak.

Toplam 12 filmin sergileneceği “TV+ ile Açık Havada Başka Sinema” kapsamında iki film, vizyona girmeden önce Bomontiada’da izleyicilerle buluşacak.

Herhangi bir kayıt yaptırmadan Bomontiada Avlu’ya giderek filmleri ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Açık hava sinema programı şöyle:


  • 6 Haziran                    You Were Never Really Here
  • 13 Haziran                  Loveless
  • 4 Temmuz                  Vertigo
  • 11 Temmuz                Good Time
  • 18 Temmuz                The Killing of a Sacred Deer
  • 25 Temmuz                The Other Side of Hope
  • 1 Ağustos                    Las Herederas (vizyon öncesi)
  • 8 Ağustos                    In the Fade
  • 15 Ağustos                  Mug (vizyon öncesi)
  • 29 Ağustos                  I, Tonya
  • 5 Eylül                         How to Talk to Girls at Parties
  • 12 Eylül                       Call Me By Your Name

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ceh.meh 11 ay en beğenilen
Bu memlekette hiçbirşey bedava olmasın arkadaş bu nedir. Bedava tuvalet var desen ona bile gelir bu beleşçiler.
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ceh.meh 11 ay en beğenilen
Bu memlekette hiçbirşey bedava olmasın arkadaş bu nedir. Bedava tuvalet var desen ona bile gelir bu beleşçiler.
1 Yanıt Yanıtla +6
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capbuq 11 ay ceh.meh
Sınırsız mısır vardı hocam. 4-5 kutu yedik.
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Jazzalyn 11 ay
Turkcell
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berkayjan 11 ay
Türkiye İstanbul'dan mı ibaret arkadaş vallaha sinir oluyorum ya. Genç nüfus Ankara'da, Eskişehir'de, Bursa'da, Antalya'da, İzmir'de.
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capbuq 11 ay
İlk filmde yerimizi aldık. Hiç boş yer yok.
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Holy-Ghost 11 ay
Türkiyenin geri kalanı üvey evlat herhalde, o kadar turkcell’sin tv+’la övünüyosun, bari o gün bütün gün ya da seans gibi filmi belli saatte tv+’da yayınla.
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ufuk-34JD58 11 ay
ne büyük teknoloji hayran kaldım
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recplayer 11 ay
Geçen yıl tüm oturma yerleri açılır açılmaz doluyordu, ayakta izlemek isteyen varsa gidebilir
Daha çok bomontiada içindeki işletmeler iş yapsın diye yapılan bir etkinlik
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Johny Constantine 11 ay
Hangisini izleyeceğuh?
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Bamya Avcisi 11 ay
Vertigo derken 1960lardaki vertigo ise gidilebilir kaliteli goruntu ve ses vardir guzel nostalji de olur ama ulkede bedava olan hicbir sey bos kalmiyor sansimiza
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sinema, ücretsiz ve
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