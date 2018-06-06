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Yürüyen Kentler filminden ilk uzun fragman yayınlandı

Philip Reeves’in 2001 yılında piyasaya çıkan bilim-kurgu romanı Mortal Engines, uzun bir aradan sonra beyaz perdeye aktarıldı. Projenin arkasında Peter Jackson var.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Peter Jackson’un hem ortak senarist hem de yapımcı olarak karşımıza çıktığı Mortal Engines - Yürüyen Kentler distopik filmine ait ilk uzun fragman geldi. Fragmanda pek çok ayrıntı gün ışığına çıkıyor.

Büyük şehir küçük şehri yutar

Mad Max tarzına benzetilen Mortal Engines, kıyamet sonrası dünyayı konu alıyor. 60 Dakika Savaşı’ndan sonra yerle bir olan dünyada hayatta kalanlar hareket eden şehirler kurmuştur. Londra, Paris gibi pek çok şehir artık paletli dev makineler üzerinde seyahat etmektedir. En acısı da bu dev şehirlerin parça ve işçi temin etmek için daha küçük şehirleri yutarak yok etmesidir.

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Tom Natsworthy adındaki genç küçük Salthook şehrinin Londra tarafından yutulmasının ardından burada alt sınıf olarak yaşamaya başlar. Bir gün kaçak Hester Shaw ile karşılaştıktan sonra Londra şehrinin ne kadar büyük bir tehlike olduğunu anlar ve mücadele başlar. Fragmanda yürüyen şehirlerin yanında dev balonlar ve hava araçları da dikkat çekiyor.

Mortal Engines, Philip Reeves’in çok satan 4 kitaplık aynı adlı serisinin ilk romanı. Bu bakımdan ilgi görmesi durumunda 4 serilik bir yapıma dönüşeceğini söyleyebiliriz. Filmin yönetmeni ise uzun yıllar Peter Jackson’un yanında yer almış Christian Rivers. Filmde Hugo Weaving, Hera Hilmer, Robert Sheehan gibi isimler rol alıyor. Gösterim tarihi ise 18 Aralık 2018.





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olağan_şüpheli 11 ay
güzel gözüküyor.
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matador_mirkhan 11 ay
Aklıma Bioshock geldi bi an.
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firat_kilic 11 ay
batman ninjada(anime) buna benzer birşey vardı...
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Guest-753AA071F 11 ay
ajan smith reis değilmi ya o
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Yazmayı_Severim 11 ay Guest-753AA071F
Vallahi o helal olsun
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12 Angry Men 11 ay
Başlıktan zombie filmi zannetmiştim. :D
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ahrimar 11 ay
Kitaplarını okumuştum, enteresan bir dünya çizmiş yazar. Bol bol macera, üzüntü, heyacan var. Film de 4 -5 seri olacak muhtemelen. Amma velakin bu hikaye yerine unutulmuş diyarlar - drizzt in hikayeleri yada zaman çarkı gibi bir seriyi film yapsalar o kadar masrafa anca bunlar değer. Hikayeler uzun ve ayrıntılı oldukları için söylüyorum.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 11 ay
Miyazaki'nin filmleri geldi aklıma fragmanı izleyince
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a_y_k_u_t 11 ay
Bu sefer güzel bir türkçe isim seçimi olmuş. Ölümlü makineler-motorlar denilse daha garip olurmuş :) Yalnız yüzüklerin efendisi ne filmmiş ya tamam anladık sen yaptın yine, 3 kere bak yüzüklerin efendisinin yapımcısından izle bunu izleee diye empoze etmeleri çok saçma olmuş :D
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Serkan_Yılmaz 11 ay
ilgi çekici , bence farklı bir hikaye ve izlemeye değer
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brshr 11 ay
"A new epic saga"
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