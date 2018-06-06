Yürüyen Kentler filminden ilk uzun fragman yayınlandı

Peter Jackson’un hem ortak senarist hem de yapımcı olarak karşımıza çıktığı Mortal Engines - Yürüyen Kentler distopik filmine ait ilk uzun fragman geldi. Fragmanda pek çok ayrıntı gün ışığına çıkıyor.

Büyük şehir küçük şehri yutar

Mad Max tarzına benzetilen Mortal Engines, kıyamet sonrası dünyayı konu alıyor. 60 Dakika Savaşı’ndan sonra yerle bir olan dünyada hayatta kalanlar hareket eden şehirler kurmuştur. Londra, Paris gibi pek çok şehir artık paletli dev makineler üzerinde seyahat etmektedir. En acısı da bu dev şehirlerin parça ve işçi temin etmek için daha küçük şehirleri yutarak yok etmesidir.

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Tom Natsworthy adındaki genç küçük Salthook şehrinin Londra tarafından yutulmasının ardından burada alt sınıf olarak yaşamaya başlar. Bir gün kaçak Hester Shaw ile karşılaştıktan sonra Londra şehrinin ne kadar büyük bir tehlike olduğunu anlar ve mücadele başlar. Fragmanda yürüyen şehirlerin yanında dev balonlar ve hava araçları da dikkat çekiyor.

Mortal Engines, Philip Reeves’in çok satan 4 kitaplık aynı adlı serisinin ilk romanı. Bu bakımdan ilgi görmesi durumunda 4 serilik bir yapıma dönüşeceğini söyleyebiliriz. Filmin yönetmeni ise uzun yıllar Peter Jackson’un yanında yer almış Christian Rivers. Filmde Hugo Weaving, Hera Hilmer, Robert Sheehan gibi isimler rol alıyor. Gösterim tarihi ise 18 Aralık 2018.







