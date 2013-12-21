Yazı temelli yeni fotoğraf uygulaması: Fonta

Market içi diğer birçok uygulamanın da altında imzası bulunan ThirtyFive tarafından geliştirilen yazı tabanlı yeni fotoğraf uygulaması Fonta, iOS 7 sistemli iPhone ve iPod Touch ile uyumlu olarak kullanılabiliyor.





Temel olarak Apple'ın yeni işletim sisteminin çizgisine uygun bir tasarımla gelen Fonta, fotoğrafların üzerine şeffaflık değeri değiştirebilen yazılar ile dahili olarak gelen birçok şekli ekleyebiliyor ve bünyesinde farklı filtreler yer alıyor. Eklenen içeriklerin renklerini de değiştirilen Fonta, diğer benzerleri gibi hazırlanan içerikleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar üzerine de aktarabiliyor.





1,79 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Fonta uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.









https://itunes.apple.com/tr/app/id780458840?mt=8