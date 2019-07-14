Yeni 13 inç MacBook Pro önceki modele göre çok daha hızlı

Apple geçtiğimiz günlerde yeni 13 inç MacBook Pro modelini piyasaya sürmüştü. Dizüstü bilgisayarın önceki modele göre çok daha hızlı olduğu görülüyor.

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En son MacBook Pro, 8. nesil dört çekirdekli Intel Core işlemcilerle satışa sunulmuştu. Yapılan benchmark testleri yeni işlemcinin cihazda ciddi bir hız artışı sağladığını ortaya koydu.

Yeni model performansı katladı

MacRumors adlı internet sitesi yeni Macbook Pro'nun performansını değerlendirdi. Geekbench 4 sonuçları dizüstü bilgisayarda yüzde 83'e varan performans artışı olduğunu gösteriyor.

2017 yılında piyasaya sürülen önceki 13 inçlik model, 4.341 tek çekirdek, 9.084 çoklu çekirdek puanı elde edebildi. Yeni model ise 4.639 tek çekirdek, 16.665 çoklu çekirdek puanı almayı başardı. Dizüstü bilgisayarın ülkemizdeki başlangıç fiyatı 10.299 TL.

https://www.macrumors.com/2019/07/11/base-2019-13-inch-macbook-pro-benchmarks/