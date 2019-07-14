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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni 13 inç MacBook Pro önceki modele göre çok daha hızlı

Apple kısa süre önce yenilenmiş MacBook modellerini piyasaya sürmüştü. Yapılan performans testleri yeni 13 inç MacBook Pro'nun öncekine göre çok daha hızlı olduğunu ortaya koydu.
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple geçtiğimiz günlerde yeni 13 inç MacBook Pro modelini piyasaya sürmüştü. Dizüstü bilgisayarın önceki modele göre çok daha hızlı olduğu görülüyor.
Ayrıca Bkz. "Milyarderler, fabrikalarını uzaya taşıma konusuna sıcak bakıyorlar"
En son MacBook Pro, 8. nesil dört çekirdekli Intel Core işlemcilerle satışa sunulmuştu. Yapılan benchmark testleri yeni işlemcinin cihazda ciddi bir hız artışı sağladığını ortaya koydu.

Yeni model performansı katladı

MacRumors adlı internet sitesi yeni Macbook Pro'nun performansını değerlendirdi. Geekbench 4 sonuçları dizüstü bilgisayarda yüzde 83'e varan performans artışı olduğunu gösteriyor.
2017 yılında piyasaya sürülen önceki 13 inçlik model, 4.341 tek çekirdek, 9.084 çoklu çekirdek puanı elde edebildi. Yeni model ise 4.639 tek çekirdek, 16.665 çoklu çekirdek puanı almayı başardı. Dizüstü bilgisayarın ülkemizdeki başlangıç fiyatı 10.299 TL.

https://www.macrumors.com/2019/07/11/base-2019-13-inch-macbook-pro-benchmarks/ Yorum Yaz
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