Milyarderler, fabrikalarını uzaya taşıma konusuna sıcak bakıyorlar

Bilim kurgu gibi gelebilir ancak ağır sanayileri Dünya'dan taşıma fikri daha önce hiç olmadığı kadar yakın. Discover Magazine'in haberine göre Dünya üzerinde elimizde az miktarda kalan kaynakları kullanmak yerine, diğer gezegenlerden veya asteroitlerden kaynak toplamak, insanların hayatta kalmasını sağlamanın anahtarı olabilir.

İnsanlığın geleceği için yapılmalı

Central Florida Üniversitesi'nde gezegen bilimcisi Phil Metzger konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Güneş sistemimiz Dünya'da var olandan bir milyar kat daha fazla sanayiyi destekleyebilir." ifadelerini kullanırken, bu konunun ne kadar ciddi olduğuna dikkat çekiyor. Bilim insanlarının genel görüşü, Dünya kaynakları azaldıkça ve nüfus arttıkça, önümüzdeki dönemde Uzay'dan kaynak toplamaktan başka bir çözüm bulunamayacağı yönünde.

http://blogs.discovermagazine.com/crux/2019/07/02/space-mining-off-planet-industry/#.XSrykugzaUk

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Örneğin,, asteroit madenciliği teknolojilerini geliştirmek içindolar fon topladı. Ancak finansal sıkıntılar, şirketin ilk asteroit araştırma görevini süresiz olarakyol açmış durumda. Bu konuda çalışmalar yapan kişilerden biri olan'un konuyla ilgili düşüncesi ise: "Bence uzaya gitmemizin nedeni, benim görüşüme göre Dünya'yı kurtarmak. Çok temel ve uzun vadeli sorun, Dünya'da enerjimizin tükenmesi." şeklinde oldu. Azalan kaynaklar ve zaman, bizi anabakmaya zorlayan en önemli iki sebep.