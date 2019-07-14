Kim Nerede? 167 Huawei, EMUI 9.1 güncellemesinin temel özelliklerini kısa bir videoyla özetledi 115 Xiaomi Mi A3 canlı olarak görüntülendi 111 Huawei Mate 30 Pro şelale ekran ve geniş çentikle gelecek
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Milyarderler, fabrikalarını uzaya taşıma konusuna sıcak bakıyorlar

Dünya üzerinde gittikçe azalan enerji kaynaklarına dikkat çeken bilim insanları, milyarderlerin farbrikalarını uzaya taşıma konusuna artık ciddi baktıklarını belirtiyorlar.
2 sa.
774
43
8
Uzay
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bilim kurgu gibi gelebilir ancak ağır sanayileri Dünya'dan taşıma fikri daha önce hiç olmadığı kadar yakın. Discover Magazine'in haberine göre Dünya üzerinde elimizde az miktarda kalan kaynakları kullanmak yerine, diğer gezegenlerden veya asteroitlerden kaynak toplamak, insanların hayatta kalmasını sağlamanın anahtarı olabilir.

İnsanlığın geleceği için yapılmalı

Central Florida Üniversitesi'nde gezegen bilimcisi Phil Metzger konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Güneş sistemimiz Dünya'da var olandan bir milyar kat daha fazla sanayiyi destekleyebilir." ifadelerini kullanırken, bu konunun ne kadar ciddi olduğuna dikkat çekiyor. Bilim insanlarının genel görüşü, Dünya kaynakları azaldıkça ve nüfus arttıkça, önümüzdeki dönemde Uzay'dan kaynak toplamaktan başka bir çözüm bulunamayacağı yönünde.
Örneğin, Planetary Resources Inc., asteroit madenciliği teknolojilerini geliştirmek için on milyonlarca dolar fon topladı. Ancak finansal sıkıntılar, şirketin ilk asteroit araştırma görevini süresiz olarak ertelemesine yol açmış durumda. Bu konuda çalışmalar yapan kişilerden biri olan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un konuyla ilgili düşüncesi ise: "Bence uzaya gitmemizin nedeni, benim görüşüme göre Dünya'yı kurtarmak. Çok temel ve uzun vadeli sorun, Dünya'da enerjimizin tükenmesi." şeklinde oldu. Azalan kaynaklar ve zaman, bizi ana gezegenimizin ötesine bakmaya zorlayan en önemli iki sebep.

http://blogs.discovermagazine.com/crux/2019/07/02/space-mining-off-planet-industry/#.XSrykugzaUk Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mrsmrc 41 sn.
Manşeti görür gibiyim. Uzaydan ithal edilen ürünlere ek vergi!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 38 dk.
Bu konuya sıcak bakan Milyarderlerin torunlarının torunları , hem uzaydan ham maddeyi teğmin edecek, hem de uzaydan teğmin ettiği ham maddeyi işleyip dünya da kullanacak öylemi.Ülkelerin maliyetlerin den ötürü uzay programlarını azalttığı şu zamanlar da, başlığı okuyunca sanki Milyarderler 5-10 yıl için de fabrikalarını, daha doğrusu üretim tesislerini uzaya taşıyacakmış ,konumlandıracakmış havası veren bir başlıkla ,uzaya geliş gidiş maliyetleri ile bu işler o kadar kolay değil.Ki artan maliyetler sonucu daha da milyarder olacakları ve herkesin de bu ham maddeler den üretilmiş ürünleri alamayacağı kesin.
Bazı Ülkeler daha kendi kaynaklarını, topraklarını kullanıp üretim yapamıyor, yaptırılmıyor iken,ürettiği ürünü 5-10 şehir öteye götürüp nakliyesini düşünüp, zararını düşündüğü zaman da, herkesin görmek ,okumak istediği konular.5 kuşak sonrası İnsanoğlu görür bu günleri belki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umgadre 1 sa.
Yani dünyayı hallettik biraz da uzayı halledek demişler. Başarılı bir fikir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 1 sa.
Çare thanos, dünya nüfusunun %75-80'i bir anda yok olmalı.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RickSanchezlol 1 sa. yeni yorumcu emre1393
İlk senden başlayalım ne dersin :)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaC53 1 sa.
Dünyadaki kaynaklar kritik düzeye inmeden bunu kimse hayata geçirmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 dk. Yeni 13 inç MacBook Pro önceki modele göre çok daha hızlı 1 sa. Oppo'nun 5.000 mAh pile sahip yeni telefonu ortaya çıktı 1 sa. Huawei, Harmony isminde yeni bir işletim sistemi için patent başvurusunda bulundu 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Milyarderler, fabrikalarını uzaya taşıma konusuna sıcak bakıyorlar Sonraki Microsoft Word, Android platformunda 1 milyar indirme sayısına ulaştı 4 sa. Facebook'a verilen 5 milyar dolar ceza, şirketin kasasına 10 milyar dolar girmesine neden oldu 5 sa. Sadettin Teksoy, Stanger Things 3’teki gizemin peşinde (Video) 5 sa. Kaşıntı için alternatif tedavi yöntemleri geliştiriliyor 5 sa. Hiç bitmeyen savaş! Dünden Bugüne Battlefield Serisi 6 sa. OurPact ebeveyn uygulaması App Store’a geri döndü 6 sa. Zengin gerçeklik odaklı Minecraft Earth kapalı betaya başladı 7 sa. HTC Wildfire geri dönüyor 8 sa. Bazı Pocophone F1 modellerinde dokunmatik arızası yaşanıyor 9 sa. Redmi 7A Türkiye fiyatı belli oldu! 10 sa. Overwatch maçları hile tespit edildiği anda sonlanacak 10 sa. Xiaomi Mi A3 canlı olarak görüntülendi 17 sa. İklim değişikliği, 2050’ye kadar birçok şehri fazlasıyla ısıtacak 19 sa. Hindistan, 2019 yılında çatı panelleriyle güneş enerjisi üretiminde rekor değerler elde etti 20 sa. Kansere iki farklı ilaçla saldıran bilim insanları, şaşırtıcı sonuçlar elde etti 21 sa. Yeni enjeksiyon felci önleyecek 23 sa. Huawei Mate 30 Pro şelale ekran ve geniş çentikle gelecek 23 sa. Langrisser Mobile, ülkemiz için yayınlandı 1 gün Harley-Davidson ilk elektrikli motosikleti için ücretsiz şarj hizmeti sunacak 1 gün Huawei, EMUI 9.1 güncellemesinin temel özelliklerini kısa bir videoyla özetledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Başörtüsü ilahi emir değil dedi Savcı Dava açtı!
DH Forum
Benzinli Arabanın İki Yılda Bu Kilometreye Gelmesi
DH Forum
Huawei Mate 30 Pro şelale ekran ve geniş çentikle gelecek
DonanımHaber
Furi Geliştiricisinin Macera Rol Yapma Oyunu Haven'dan İlk Oyn...
Bölüm Sonu Canavarı
Vane 23 Temmuz'da PC'ye Geliyor
Bölüm Sonu Canavarı
Fortnite'ın 9.30.3 Güncellemesi Yayınlandı: Oyuna Hava Saldırı...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim