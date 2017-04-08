Yeni Aston Martin V8 Vantage Nürburgring'de görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda zorlu kış koşulları ve pist testleri esnasında görüntülenen yeni nesil Aston Martin Vantage, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın ünlü Nürburgring pistinde testler esnasında görüntülendi. Görsellerde pistin zorlu koşullarında sürücünün aracı zorlayarak limitlerinde kullandığı gözden kaçmıyor.

Firmanın bir diğer modeli DB11 ile aynı alüminyum platformu paylaşan araç, güncel nesile oranla daha geniş bir yapıda görünüyor. DB11'in altında konumlanan araç abisine göre biraz daha kısa bir kasaya sahip. Aston Martin'in yeni köşeli tasarım çizgisini taşıyan araç, çıkıntılı kaputuyla köpek balığını andıran bir burna sahip. Alçak ve arkaya doğru boydan boya eğimli uzanan tavan yapısı ise araca aerodinamik bir yapı katmış.

Yeni nesil ile birlikte Vantage modelini yüksek performanslı sport coupe olarak konumlandıran Aston Martin, DB11'i ise yüksek hızlı bir grand tourer olarak konumlandırıyor. Yeni Vantage'ın iç tasarımıyla ilgili henüz herhangi bir görsel yer almazken, DB11'e benzer bir kabine sahip olduğu iddia ediliyor.

Motor olarak Mercedes-AMG imzalı 4.0-litre biturbo V8 motora sahip olacak aracın beygir gücü kesin olarak bilinmiyor. Aynı motor Mercedes-AMG E63 S modelinde de kullanılırken, bu araç 603 beygir güç ve 850Nm tork değerine sahip.

V8 Vantage sonrası V12 Vantage modelini de piyasaya sürecek olan Aston Martin bu araçta ise DB11'de yer alan 5.2-litre biturbo V12 motora yer verecek.

Yeni V8 Vantage'ın sonbahar döneminde piyasaya çıkması beklenirken, aracın üstü açık Volante versiyonunun ise 2018 ortasında piyasada yer alması bekleniyor.