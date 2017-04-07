Opel'in yeni büyük boy SUV'u ve Buick modelleri Almanya'da üretilecek

PSA Peugeot Citroen ile birleşmesi sonrası gelecek planları yapan Opel, bu planlar doğrultusunda bütün modellerini yenilemeye hazırlanıyor. Bu planın bir parçası olarak yeni SUV modellerini ürün gamına katacak olan üretici, raporlara göre bu araçları Almanya'da üretecek.

Automotive News Europe'a dayandırılan bilgiye göre Opel'in Almanya'da yer alan iki üretim tesisi uzun dönemde yeni modellerin üretimine ev sahipliği yapacak. GM, çatısı altında olan anlaşmalarından birisi olarak ise Alman üretici 2019 yılına kadar Buick modellerinin de üretimine devam edecek. Planlar doğrultusunda geçtiğimiz günlerde resmiyete kavuşan Buick Regal modelini Almanya'da üretecek olan firma, Ruesselsheim'daki bu fabrikada aynı platformu paylaşan Insignia modelinin de üretimini gerçekleştiriyor.

Yolda olan ve geçtiğimiz günlerde teaser görseli paylaşılan markanın Grandland X isimli modeli ise firmanın yeni sahibi PSA grubunun Sochaux, Fransa'daki tesisinde üretilecek. Firmanın sahipleri değişse bile kendi kendini yönetmeye devam edeceği belirtilirken, gelecek modellerle birlikte birkaç senelik dönemde GM platformlarının yerini PSA altyapısına bırakacağı söyleniyor.