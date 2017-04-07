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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Opel'in yeni büyük boy SUV'u ve Buick modelleri Almanya'da üretilecek

PSA çatısı altında ürün gamını yenilemeye hazırlanan Opel, GM'deki ortaklarından Buick'in modellerini de kendi tesislerinde üretmeye devam edecek. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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PSA Peugeot Citroen ile birleşmesi sonrası gelecek planları yapan Opel, bu planlar doğrultusunda bütün modellerini yenilemeye hazırlanıyor. Bu planın bir parçası olarak yeni SUV modellerini ürün gamına katacak olan üretici, raporlara göre bu araçları Almanya'da üretecek.
Automotive News Europe'a dayandırılan bilgiye göre Opel'in Almanya'da yer alan iki üretim tesisi uzun dönemde yeni modellerin üretimine ev sahipliği yapacak. GM, çatısı altında olan anlaşmalarından birisi olarak ise Alman üretici 2019 yılına kadar Buick modellerinin de üretimine devam edecek. Planlar doğrultusunda geçtiğimiz günlerde resmiyete kavuşan Buick Regal modelini Almanya'da üretecek olan firma, Ruesselsheim'daki bu fabrikada aynı platformu paylaşan Insignia modelinin de üretimini gerçekleştiriyor.
Yolda olan ve geçtiğimiz günlerde teaser görseli paylaşılan markanın Grandland X isimli modeli ise firmanın yeni sahibi PSA grubunun Sochaux, Fransa'daki tesisinde üretilecek. Firmanın sahipleri değişse bile kendi kendini yönetmeye devam edeceği belirtilirken, gelecek modellerle birlikte birkaç senelik dönemde GM platformlarının yerini PSA altyapısına bırakacağı söyleniyor.

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Kaiser75 2 yıl en beğenilen
Amerikada Buick, Avrupada Opel, İngilterede Vauxhall. Hepsi aynı modeller
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DolceVita. 2 yıl Ragnarok.
Sınıfında 3008'den daha iyi işçiliği olan bi araç göster desem konuya uğramazsın bi daha. İşiniz gücünüz trollük

Otomobil forumu değil mahalle kahvesi sanki, dağarcık aynı
Sınıfında 3008'den daha iyi işçiliği olan bi araç göster desem konuya uğramazsın bi daha. İşiniz gücünüz trollükOtomobil forumu değil mahalle ...
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Alex De Souza. 2 yıl
120 bin liradan aşağı olmaz kafasına tükürdüğüm vergileri yüzünden
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Experimentation 2 yıl
opel, astraya 160lık 1.6 dizeli türkiyeye getir
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axaxa 2 yıl
Fena değil
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Galathian 2 yıl
Internette çeşitli yabancı sitelerden okuduklarımı toparladığım zaman PSA'nın Opel'i almakla planladıkları şu şekilde:
1- Grup olarak üretim ve satış miktarını artırmak.
2- Avrupa'nın en büyük üreticisi konumuna gelmek.
3- Üretim maliyetlerini düşürmek.(ham madde alımları, yan sanayiiden alımlar daha yüksek montanlı olacağı için)
4- PSA'nın kendi bilgi birikimi, teknolojisi, argesi ile Opel gibi 100 yıllık köklü bir firmanın bilgi birikimi, argesi ve teknolojisini birleştirerek sinerji yaratmak. Opel fabrikaları ve mühendislerini bünyesine katmak.
5- Bu bana çok enteresan gelmişti, Grubun CEO'su Carlos Teveres diyor ki "Ne kadar mükemmel işler, yeni teknolojiler, başarılı ürünler ortaya koysak da sırf Fransız olduğu için ürünlerimize uzak duran ve ulaşamadığımız bir müşteri kitlesi var. Opel ile bu müşteri kitlesine ulaşmak istiyoruz. Bu yüzden Opel'in "Almanlığı" kuvvetlendirilecek. Grup içinde yer alan ama kendi içinde özgür bir marka olacak."
Bu son madde gerçekten önemli ve doğru. Sorunsuz benzinli ve dizel motor serileri, sorunsuz tam otomatik eat şanzıman serisi(6-8), i-cockpit, yeni hafif ve modüler platform, sürüş güvenliği teknolojileri, artırılan malzeme ve işçilik kalitesi gibi birçok pozitif etmene rağmen Peugeot-Citroen ve DS sırf Fransız markaları olduğu için yeminliymiş gibi almayan bir kesim var. İşte aynı teknolojiler kullanılarak ama Alman ruhu ve stili içinde Opel ile sunularak bu müşteriler kazanılmaya çalışılacak.
Opel Fransızlaşır mı acaba sorusunun cevabı açıkça "hayır" olarak verilmiş. Tam aksine her zamankinden daha "Alman" olacak.
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BekirTemel 2 yıl
Mokka ya bak şu araca bak, fark var.
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fullflavor1977 2 yıl
severim opel`i ama hep uvey evlat muamelesi gordu GM tarafindan, PSA ne yapacak tam olarak cozemedim. keske tek firma olarak birisi alip yoluna devam etseydi.
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DolceVita. 2 yıl Ragnarok.
Sınıfında 3008'den daha iyi işçiliği olan bi araç göster desem konuya uğramazsın bi daha. İşiniz gücünüz trollük

Otomobil forumu değil mahalle kahvesi sanki, dağarcık aynı
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haberelectro 2 yıl
Granland almanyada uretilemez temeli peugeot 3008. Ayni arabayi farkli fabrikada uretmenin mantigi yok.
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DolceVita. 2 yıl Ragnarok.
Sebep?
"Alman işçiliği abi yea" ekolü mü
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Ragnarok. 2 yıl DolceVita.
DolceVita.
Sebep?
"Alman işçiliği abi yea" ekolü mü


Evet.Pejo ve çitroyenler gibi çöp olacak
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haberelectro 2 yıl DolceVita.
PSA daki para imkan opelde olsa cok iyi isler yapardi. Insignia gibi orta segment peugeot cikmadi halen.
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Ragnarok. 2 yıl
Grandland almanya'da üretilseydi keşke
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