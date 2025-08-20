Elektrikli Mercedes C-Serisi test edilirken görüntülendi

Mercedes, yeni elektrikli modellerinde hem isimlendirme hem de tasarım noktasında farklı bir strateji izlemeye başladı. Artık EQE ve EQS gibi ön ekli isimlendirmeler yok. Bu kapsamda yeni modelin de "C-Class with EQ Technology" ismini taşıması bekleniyor.
Tasarım noktasında ise yine farklı bir adım olarak daha geleneksel bir yol izlenecek. Ürün gamındaki modellerin elektrikli ve içten yanmalı motora sahip versiyonları birbirine daha çok benzeyecek. Yeni Mercedes C-Serisi'nin Vision EQXX konseptiyle tanıtılan aerodinamik yeniliklerden faydalanacağı kesin ancak prototiplerin daha klasik bir tasarım çizgisine sahip olduğu da gözlerden kaçmıyor.
Silikon karbür çipli inverter ile donatılacak olan araçta tek motorlu arkadan itişli ve çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonlar sunulacak. Daha uygun fiyatlı LFP bataryanın WLTP'ye göre 500 kilometre civarında menzil sunacağı elektrikli modelde 94,5 kWsa kapasiteye sahip NMC batarya ise 800 kilometrenin üzerinde sürüş menzili vadediyor.
Elektrikli Mercedes C-Serisi, 2026 yılında piyasaya sürecek. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
