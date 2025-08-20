Elektrikli Mercedes C-Serisi test edilirken görüntülendi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Mercedes, elektrikli araç pazarında yeni nesil CLA ile başlattığı dönüşüm stratejisini farklı modellerle sürdürecek. Bu modellerden biri olan elektrikli Mercedes C-Serisi'nin prototipleri Nürburgring pistinde test edilirken görüntülendi.

Mercedes, yeni elektrikli modellerinde hem isimlendirme hem de tasarım noktasında farklı bir strateji izlemeye başladı. Artık EQE ve EQS gibi ön ekli isimlendirmeler yok. Bu kapsamda yeni modelin de "C-Class with EQ Technology" ismini taşıması bekleniyor.

Tasarım noktasında ise yine farklı bir adım olarak daha geleneksel bir yol izlenecek. Ürün gamındaki modellerin elektrikli ve içten yanmalı motora sahip versiyonları birbirine daha çok benzeyecek. Yeni Mercedes C-Serisi'nin Vision EQXX konseptiyle tanıtılan aerodinamik yeniliklerden faydalanacağı kesin ancak prototiplerin daha klasik bir tasarım çizgisine sahip olduğu da gözlerden kaçmıyor.

Tam Boyutta Gör Ürün gamında yeni CLA'nın üzerinde konumlanacak olan elektrikli C-Serisi, eylülde tanıtılması planlanan yeni GLC gibi MB.EA platformu üzerine inşa edilecek. Bu da 800V elektrik mimarisi ve 320 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği ile 15 dk'da 400 km menzil gibi gelişmiş özelliklere işaret ederken, CLA'da da kullanılan iki vitesli şanzıman C-Serisi'nde de yer alacak.

Silikon karbür çipli inverter ile donatılacak olan araçta tek motorlu arkadan itişli ve çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonlar sunulacak. Daha uygun fiyatlı LFP bataryanın WLTP'ye göre 500 kilometre civarında menzil sunacağı elektrikli modelde 94,5 kWsa kapasiteye sahip NMC batarya ise 800 kilometrenin üzerinde sürüş menzili vadediyor.

Elektrikli Mercedes C-Serisi, 2026 yılında piyasaya sürecek. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

