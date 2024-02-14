Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Aston Martin Vantage, 665 PS gücüyle iddiasını artırıyor

    Makyaj operasyonuyla birlikte kapsamlı bir mekanik güncellemeden geçirilen Aston Martin Vantage, bu sayede 4.0 litre twin turbo V8 motorundan 665 PS maksimum güç alıyor.
    Yeni Aston Martin Vantage, 665 PS gücüyle iddiasını artırıyor Tam Boyutta Gör
    Aston Martin, Gaydon, İngiltere'de gerçekleştirilen etkinlikte efsanevi Vantage modelinin en yeni versiyonunu tanıttı. Yeni Vantage, markanın 74 yıllık tarihindeki en hızlı ve sürücü odaklı model olarak karşımıza çıkıyor.

    İkonik bir tasarımı çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan Vantage, markanın 1950’lerden bu yana devam eden etkileyici mirasını yansıtıyor. Yüksek performanslı bir motor, mükemmel bir şasi ve akıllı adaptif teknolojiler gibi özelliklerle donatılmış olan Vantage, sürücülere maksimum performans ve sürüş keyfi sunmayı amaçlıyor.

    Performans açısından Aston Martin tarihindeki en güçlü Vantage modeli olan otomobilde 665PS güç ve 800Nm tork üreten V8 motor, yüksek hız ve hızlanma performansı sağlıyor. Şasi ve dinamikler açısından ise Vantage, güçlü bir alüminyum yapıya, mükemmel ağırlık dağılımına ve akıllı adaptif amortisörlere sahip. Aktif Araç Dinamikleri kontrol sistemi, aracın tepkisini optimize etmeyi ve sürüş deneyimini iyileştirmeyi sağlıyor.

    Yeni Aston Martin Vantage, 665 PS gücüyle iddiasını artırıyor Tam Boyutta Gör

    Yeni Vantage ile ilgili öne çıkanlar:

    • 50:50 ağırlık dağılımı ve 4.0 V8 twin turbo motordan 665 PS/800 Nm'lik değerler
    • Aktif Araç Dinamikleri, Bilstein DTX uyarlanabilir amortisörler, Elektronik arka diferansiyel (E-diff) ve AML'ye özel 21 inç Michelin Pilot S 5 lastikler
    • 3,4 saniyede 0-100 km/s, 325 km/s azami hız

    Görsel olarak, yeni Vantage kaslı ve kararlı bir duruşa sahip. Yeniden tasarlanmış ön ve arka tasarım öğeleri, aracın dikkat çekici bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. En yüksek kalitedeki malzemelerle tasarlanan iç mekan ise lüks ve teknolojiyi bir araya getiriyor.

    Yeni Vantage'ın üretimi 2024’ün ilk çeyreğinde başlayacak ve ikinci çeyrekte teslimatlar yapılacak. Aston Martin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, Vantage’ın Aston Martin’in model gamında sportif ruhu ve agresif sürüş kalibiliyetleri ile 74 yıldır çok özel bir yeri olduğunu belirterek bunun da son yıllarda Formula 1 mühendisliği ve ortak çalışmaları ile tekrar perçinlendiğini, bu sebeple aynı ruhun temsilcileri olan 2024 Formula 1 takım aracı AMR24 ve safkan bir yarış otomobili olan Vantage GT3 birlikte tanıtıldığını söyledi.

    Her üç aracın da kendi alanlarında çok başarılı olacaklarına inandığını belirten Nevzat Kaya “Formula 1 Ruhu yollarda olacak” dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amoklavin ve alkol twitter profil güncellemesi başarısız ayt nasıl fullenir muhabbet kuşu yumurtaya kaç saat yatmazsa bozulur muhabbet kuşu maydanoz yermi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro
    Reeder P13 Blue Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515MA-EJ679W
    ASUS X515MA-EJ679W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız