Yeni Aston Martin Vantage, 665 PS gücüyle iddiasını artırıyor

İkonik bir tasarımı çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan Vantage, markanın 1950’lerden bu yana devam eden etkileyici mirasını yansıtıyor. Yüksek performanslı bir motor, mükemmel bir şasi ve akıllı adaptif teknolojiler gibi özelliklerle donatılmış olan Vantage, sürücülere maksimum performans ve sürüş keyfi sunmayı amaçlıyor.
Performans açısından Aston Martin tarihindeki en güçlü Vantage modeli olan otomobilde 665PS güç ve 800Nm tork üreten V8 motor, yüksek hız ve hızlanma performansı sağlıyor. Şasi ve dinamikler açısından ise Vantage, güçlü bir alüminyum yapıya, mükemmel ağırlık dağılımına ve akıllı adaptif amortisörlere sahip. Aktif Araç Dinamikleri kontrol sistemi, aracın tepkisini optimize etmeyi ve sürüş deneyimini iyileştirmeyi sağlıyor.
Yeni Vantage ile ilgili öne çıkanlar:
- 50:50 ağırlık dağılımı ve 4.0 V8 twin turbo motordan 665 PS/800 Nm'lik değerler
- Aktif Araç Dinamikleri, Bilstein DTX uyarlanabilir amortisörler, Elektronik arka diferansiyel (E-diff) ve AML'ye özel 21 inç Michelin Pilot S 5 lastikler
- 3,4 saniyede 0-100 km/s, 325 km/s azami hız
Görsel olarak, yeni Vantage kaslı ve kararlı bir duruşa sahip. Yeniden tasarlanmış ön ve arka tasarım öğeleri, aracın dikkat çekici bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. En yüksek kalitedeki malzemelerle tasarlanan iç mekan ise lüks ve teknolojiyi bir araya getiriyor.
Yeni Vantage'ın üretimi 2024’ün ilk çeyreğinde başlayacak ve ikinci çeyrekte teslimatlar yapılacak. Aston Martin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, Vantage’ın Aston Martin’in model gamında sportif ruhu ve agresif sürüş kalibiliyetleri ile 74 yıldır çok özel bir yeri olduğunu belirterek bunun da son yıllarda Formula 1 mühendisliği ve ortak çalışmaları ile tekrar perçinlendiğini, bu sebeple aynı ruhun temsilcileri olan 2024 Formula 1 takım aracı AMR24 ve safkan bir yarış otomobili olan Vantage GT3 birlikte tanıtıldığını söyledi.
Her üç aracın da kendi alanlarında çok başarılı olacaklarına inandığını belirten Nevzat Kaya “Formula 1 Ruhu yollarda olacak” dedi.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.