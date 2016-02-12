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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni BMW 760i xDrive daha teknolojik, güçlü ve hızlı

Chicago Auto Show büyük markaların en son modellerine misafirlik etmeye devam ediyor. BMW’in 7 serisinde M performansı sunduğu amiral gemi modeli 760i xDrive da bunlardan biri.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Yeni BMW 760i xDrive daha teknolojik, güçlü ve hızlı
 
Yeni 760i xDrive, BMW’nin sahip olduğu en gelişmiş motorlarından birine sahip. V12 motor 590 beygir güç üretirken 760i xDrive’ı 0’dan 100 km hıza 3.9 saniyede ulaştırıyor. Spor otomobillerde görmeye alışık olduğumuz bu rakamlara, bu büyüklükte süper lüks bir sedanda ulaşmak, BMW için gövde gösterisi niteliğinde. 
Yeni BMW 760i xDrive daha teknolojik, güçlü ve hızlı
 
Firma 2015’de tanıttığı ve 2016 yılında satışa sunduğu 6.nesil 7 Serisi ile daha spor bir görünüm elde etmişti. Alman üretici 760i’de görünümün yanında araç sahiplerinin 590 beygirlik gücü daha iyi hissetmeleri için de spor egzoz kullanımını tercih etmiş.  
Yeni BMW 760i xDrive daha teknolojik, güçlü ve hızlı
 
İç mekanda yer alan V12 arması ile beraber en kaliteli malzeme kullanımının yanında en yüksek teknolojide sunuluyor. Bu seride yer alan en dikkat çekici teknolojiler arasında “Uzaktan Kumandalı Park işlevi” ve sanal 3D görünüm, sanal üstten görünüm ve panoramik görünüm sunması gösteriliyor.  
Aracın yurt dışı satış fiyatı ile ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı.


http://mashable.com/2016/02/11/2016-bmw-760i-xdrive/#PbeXjhz_HEqQ Yorum Yaz
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fatsa52 3 yıl en beğenilen
Bize komple sanal görünüm :)
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kadirirdem 3 yıl
anca 25 yıl sonra alabiliriz...
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Seefoo 3 yıl
Patronlar vergileri 3,9 saniyede kaçıracak yani.
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S.Soylu 3 yıl
O sınıftaki bir araç için 0-100 gerçekten mükemmel bir değer. V12'nin o sesi duymak isterdim :)
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13men13 3 yıl
20 yıl sonra alırım
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fatsa52 3 yıl en beğenilen
Bize komple sanal görünüm :)
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