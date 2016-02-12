Yeni BMW 760i xDrive daha teknolojik, güçlü ve hızlı





Yeni 760i xDrive, BMW’nin sahip olduğu en gelişmiş motorlarından birine sahip. V12 motor 590 beygir güç üretirken 760i xDrive’ı 0’dan 100 km hıza 3.9 saniyede ulaştırıyor. Spor otomobillerde görmeye alışık olduğumuz bu rakamlara, bu büyüklükte süper lüks bir sedanda ulaşmak, BMW için gövde gösterisi niteliğinde.

Firma 2015’de tanıttığı ve 2016 yılında satışa sunduğu 6.nesil 7 Serisi ile daha spor bir görünüm elde etmişti. Alman üretici 760i’de görünümün yanında araç sahiplerinin 590 beygirlik gücü daha iyi hissetmeleri için de spor egzoz kullanımını tercih etmiş.

İç mekanda yer alan V12 arması ile beraber en kaliteli malzeme kullanımının yanında en yüksek teknolojide sunuluyor. Bu seride yer alan en dikkat çekici teknolojiler arasında “Uzaktan Kumandalı Park işlevi” ve sanal 3D görünüm, sanal üstten görünüm ve panoramik görünüm sunması gösteriliyor.

Aracın yurt dışı satış fiyatı ile ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı.





http://mashable.com/2016/02/11/2016-bmw-760i-xdrive/#PbeXjhz_HEqQ