Yeni DirectX 12 testi 3DMark Time Spy’dan ilk tanıtım videosu geldi

1998 yılından bu yana, DirectX teknolojilerindeki gerçek zamanlı grafik gelişmelerini görebilme imkanı tanıyan 3DMark testleri, sürekli bir gelişim gösteriyor. Futuremark’ın büyük yatırımlar yaptığı 3DMark platformu, şimdi Time Spy testine merhaba diyor.
Firmanın yeni DirectX 12 benchmark testi olan Time Spy; asenkron işlem, iki farklı kartı aynı anda kullanmayı sağlayan çoklu uyarlayıcı, birden çok alanda çalışılmasını sağlayan multi-threading gibi yeni özellikleri tam olarak desteklemesi için sıfırdan tasarlandı.Ayrıca Bkz. "Sony PS4 Neo konsolu, Xbox Scorpio kadar güçlü değil"
Time Spy; AMD, Intel, Microsoft, NVIDIA gibi pek çok devin üye olduğu Futuremark Benchmark geliştirme programı kapsamında ele alınıyor. Time Spy, DirectX 12 gibi alt seviye API’ların etkileyici potansiyelini ortaya koymayı amaçlıyor.
3DMark Time Spy, yakın gelecekte 3DMark testlerinin tüm Windows sürümlerine eklenmiş olacak. Hali hazırda 3DMark testlerini satın alanlar ise, çıktığı ilk gün Time Spy başlangıç versiyonuna ücretsiz sahip olabilecek. 3DMark testleri Steam üzerinde 4.99$’a düşmüş durumda.
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Görmeyi unut zaten önce konsollar gelişecek ki çıkartsınlar DX11 de kötü değildi ama kötü olarak sürdüler pc ye iyi koysalar kim oynardı ki konsol oyunlarını yani DX12 de de böyle olacak sonrakilerde de ya yeni konsolları bekleyip alacaksın ya da boşa ekran kartı masrafına girmeyeceksin ben 6870 ile her oyunu açıyorum en yüksek ayarlarda hala şimdilik ufak bir kaç fan ve modifiye ile...
2 tane 2GB yerine 1 tane 3GB çok daha fazla puan alacak.
Gene de amd %7 fazla puan alır en az. Üst seviye kartlarda bu fark %15 e kadar çıkar.
Kısaca özetlememiz gerekirse Time Spy, Asynchronous Computing destekliyor.
Hatta 4k nin hakkını veren kaç oyun çıktıki.
Oyun yapımcıları asıl parayı konsollardan kazanıyor. Pc de maliyeti kurtarıp kurtaramayacağını meçhul o nedenle oyun motoruyla geliştirme yaparken konsolların gücü hedef alınıyor. Adam herhangi bir mekanda gerçek 4k detaylarıni çalışmıyor ki nasıl olsa önemli değil diye.
Dx 12 de aynı kaderi paylaşacak. En azından yeni konsollara kadar pc için gerek 4k gerek dx 12 nin hakkını verecek oyun görmek zor.
Son 1-2 yılda pc de optimizasyonu tam yapılmış, grafik olarak sonuna kadar zorlanmış oyun gördünüz mü?
aynen
adam mobil oyunlara pc için uğraşacağı emeğin 100 de birini harcayıp pc den kazanacağı paranın 100 katını kazanıyor
Yani demek İstediğim Büyük Bir Firmanın Bu Atılımı Yapması Lazım( Biliyorum DX12 Biraz Yazılımsal Bir Şey ama)
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