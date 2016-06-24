Yeni DirectX 12 testi 3DMark Time Spy’dan ilk tanıtım videosu geldi

1998 yılından bu yana, DirectX teknolojilerindeki gerçek zamanlı grafik gelişmelerini görebilme imkanı tanıyan 3DMark testleri, sürekli bir gelişim gösteriyor. Futuremark’ın büyük yatırımlar yaptığı 3DMark platformu, şimdi Time Spy testine merhaba diyor.

Firmanın yeni DirectX 12 benchmark testi olan Time Spy; asenkron işlem, iki farklı kartı aynı anda kullanmayı sağlayan çoklu uyarlayıcı, birden çok alanda çalışılmasını sağlayan multi-threading gibi yeni özellikleri tam olarak desteklemesi için sıfırdan tasarlandı.

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Time Spy; AMD, Intel, Microsoft, NVIDIA gibi pek çok devin üye olduğu Futuremark Benchmark geliştirme programı kapsamında ele alınıyor. Time Spy, DirectX 12 gibi alt seviye API’ların etkileyici potansiyelini ortaya koymayı amaçlıyor.

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3DMark Time Spy, yakın gelecekte 3DMark testlerinin tüm Windows sürümlerine eklenmiş olacak. Hali hazırda 3DMark testlerini satın alanlar ise, çıktığı ilk gün Time Spy başlangıç versiyonuna ücretsiz sahip olabilecek. 3DMark testleri Steam üzerinde 4.99$’a düşmüş durumda.

Steam satış linki burada