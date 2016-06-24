Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Test Yazılımları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni DirectX 12 testi 3DMark Time Spy’dan ilk tanıtım videosu geldi

Firmanın yeni DirectX 12 benchmark testi olan Time Spy, yavaş yavaş görücüye çıkmaya başladı. Time Spy, DirectX 12 gibi alt seviye API’ların etkileyici potansiyelini ortaya koymayı amaçlıyor.
2 yıl
7,1b
1
18
Test Yazılımları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

1998 yılından bu yana, DirectX teknolojilerindeki gerçek zamanlı grafik gelişmelerini görebilme imkanı tanıyan 3DMark testleri, sürekli bir gelişim gösteriyor. Futuremark’ın büyük yatırımlar yaptığı 3DMark platformu, şimdi Time Spy testine merhaba diyor.

Firmanın yeni DirectX 12 benchmark testi olan Time Spy; asenkron işlem, iki farklı kartı aynı anda kullanmayı sağlayan çoklu uyarlayıcı, birden çok alanda çalışılmasını sağlayan multi-threading gibi yeni özellikleri tam olarak desteklemesi için sıfırdan tasarlandı.

Ayrıca Bkz. "Sony PS4 Neo konsolu, Xbox Scorpio kadar güçlü değil"

Time Spy; AMD, Intel, Microsoft, NVIDIA gibi pek çok devin üye olduğu Futuremark Benchmark geliştirme programı kapsamında ele alınıyor. Time Spy, DirectX 12 gibi alt seviye API’ların etkileyici potansiyelini ortaya koymayı amaçlıyor.

 

Yeni DirectX 12 testi 3DMark Time Spy’dan ilk tanıtım videosu geldi
Tam Boyutta Gör

3DMark Time Spy, yakın gelecekte 3DMark testlerinin tüm Windows sürümlerine eklenmiş olacak. Hali hazırda 3DMark testlerini satın alanlar ise, çıktığı ilk gün Time Spy başlangıç versiyonuna ücretsiz sahip olabilecek. 3DMark testleri Steam üzerinde 4.99$’a düşmüş durumda.

Steam satış linki burada 

Yeni DirectX 12 testi 3DMark Time Spy’dan ilk tanıtım videosu geldi
Tam Boyutta Gör
 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CaSsErDoDo 2 yıl en beğenilen
Çıksa ne olur çıkmasa ne olur. Bana ne katıyor ? Hiçbir şey. En fazla puan yarıştırırız. Hala adam gibi oyun dx12 kullanan oyun göremedik.
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
astralll 2 yıl
Pc ye çıkan oyunlar yeni ekran kartı\işlemci sattırmaya yarıyor başka bir şey degil... Dx12 yalan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sangreal_1905 2 yıl
Yeni battlefield DX11 ile mi geliyor acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R-10 2 yıl
Sidik yarışları başlıyacak desenize
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joyberk 2 yıl
evet, herkesin ortak görüşü aynı, dx12 oyunlarının yaygınlaşmadan ne bu testin ne de başka bir testin pek bir anlamı yok ama sırf gaza gelmek istiyorsanız rx480 gelince bir tane alırsınız ve puanınızı test edersiniz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Agent00 2 yıl
Bende ekran kartı desteklemediğinden 9 kurulu şu an, şimdikiler epey güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 2 yıl
CaSsErDoDo

Çıksa ne olur çıkmasa ne olur. Bana ne katıyor ? Hiçbir şey. En fazla puan yarıştırırız. Hala adam gibi oyun dx12 kullanan oyun göremedik.


Görmeyi unut zaten önce konsollar gelişecek ki çıkartsınlar DX11 de kötü değildi ama kötü olarak sürdüler pc ye iyi koysalar kim oynardı ki konsol oyunlarını yani DX12 de de böyle olacak sonrakilerde de ya yeni konsolları bekleyip alacaksın ya da boşa ekran kartı masrafına girmeyeceksin ben 6870 ile her oyunu açıyorum en yüksek ayarlarda hala şimdilik ufak bir kaç fan ve modifiye ile...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tugrul_512bit 2 yıl
Çoklu gpu desteklenmeyecek. Sadece asenkron olacak.

2 tane 2GB yerine 1 tane 3GB çok daha fazla puan alacak.

Gene de amd %7 fazla puan alır en az. Üst seviye kartlarda bu fark %15 e kadar çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 2 yıl
programi satin aldim 4.99 dolar degil daha ucuz 7.80 tl'ye aldim.orijinal olunca bir farki olur mu dedim ama korsanindan bir farki yok hatta korsani pro. yapiyor bu advanced ama yine de 4k testi filan yapabiliyorsunuz.her versiyon guncellemesinde 1.5gb indirmek baymisti iyi oldu haberi gordugum.peki niye fark olmadi cunku korsaninda exe'ye mudahale etmiyorsunuz key giriyorsunuz demek ki bu da farketmiyormus hani merak eden varsa.simdi bana bu testi mi verecekler sebil tarafindan.380'de var mi o async comp. dediginiz naneden?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YokCrysis 2 yıl
Konsollar olmasaydı exc ler PC ye çıksa efendime söylim PC ye Gamepad takıp bal gibi akardık CGI tadında oyunlarda. Nalet olasıca konsollar bizi 10 yıl geriye götüryor bir de port yapayım derken patlayan firmalar var konsollardan nefret etmemek elde değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 2 yıl
Futuremark'ın pazarlama yöneticisi James Gallgher yapılan röportajda AS ile ilgili sorulan sorulan soruya aşağıdaki gibi yanıt vermiş:

Time Spy uses asynchronous compute to overlap rendering passes. GPUs supporting async compute can process work from multiple queues in parallel. There are three types of queue: graphics, compute, and copy. A graphics queue executes rendering commands and can also handle other work types. A compute queue only accepts compute work, and a copy queue only accepts copy operations. The queues all race for the same resources so the overall benefit depends very much on the workload. We’ll be talking more about the technical side of Time Spy in the coming weeks.


Kısaca özetlememiz gerekirse Time Spy, Asynchronous Computing destekliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 2 yıl
Eski 3DMark'lardaki karakteri ve sahneleri kullanmaları çok nostaljik olmuş. İsmine de uygun, böyle çıkacaksa yaratıcı yapmışlar. Tech demo gibi izlemesi keyifli oluyor en azından puanlar pek bir anlam ifade etmese de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BatuhanXxX 2 yıl
Dx 12 çıktı ama dx 12 nin hakkını veren oyunlar çıkmadı.
Hatta 4k nin hakkını veren kaç oyun çıktıki.
Oyun yapımcıları asıl parayı konsollardan kazanıyor. Pc de maliyeti kurtarıp kurtaramayacağını meçhul o nedenle oyun motoruyla geliştirme yaparken konsolların gücü hedef alınıyor. Adam herhangi bir mekanda gerçek 4k detaylarıni çalışmıyor ki nasıl olsa önemli değil diye.
Dx 12 de aynı kaderi paylaşacak. En azından yeni konsollara kadar pc için gerek 4k gerek dx 12 nin hakkını verecek oyun görmek zor.
Son 1-2 yılda pc de optimizasyonu tam yapılmış, grafik olarak sonuna kadar zorlanmış oyun gördünüz mü?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonsterMMORPG 2 yıl BatuhanXxX
BatuhanXxX

Dx 12 çıktı ama dx 12 nin hakkını veren oyunlar çıkmadı.



Hatta 4k nin hakkını veren kaç oyun çıktıki.



Oyun yapımcıları asıl parayı konsollardan kazanıyor. Pc de maliyeti kurtarıp kurtaramayacağını meçhul o nedenle oyun motoruyla geliştirme yaparken konsolların gücü hedef alınıyor. Adam herhangi bir mekanda gerçek 4k detaylarıni çalışmıyor ki nasıl olsa önemli değil diye.





Dx 12 de aynı kaderi paylaşacak. En azından yeni konsollara kadar pc için gerek 4k gerek dx 12 nin hakkını verecek oyun görmek zor.







Son 1-2 yılda pc de optimizasyonu tam yapılmış, grafik olarak sonuna kadar zorlanmış oyun gördünüz mü?







aynen

adam mobil oyunlara pc için uğraşacağı emeğin 100 de birini harcayıp pc den kazanacağı paranın 100 katını kazanıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SONEKTRA 2 yıl
Dx 12 yle iyi kandırdılar iyi oyaladılar
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiilimAdamı 2 yıl
oyunlar gibi tutarsız sonuçlar vermezse, gerçekten dx12 performansını aktarırsa süper. fx işlemci kullananlar özellikle test etmeli bence.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 2 yıl en beğenilen
Çıksa ne olur çıkmasa ne olur. Bana ne katıyor ? Hiçbir şey. En fazla puan yarıştırırız. Hala adam gibi oyun dx12 kullanan oyun göremedik.
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yahyaardadur 2 yıl CaSsErDoDo
Hatırlıyor musun ? Bir ara Herkes dx10 kullanıyorken CryTec Büyük Bir Cesaret İle CryTec Yeni Oyunu Crysis da Dx 11 Kullanmıştı ve O günden Sonra Herkes dx11 platformunda dx 11 oyunlar oynadı
Yani demek İstediğim Büyük Bir Firmanın Bu Atılımı Yapması Lazım( Biliyorum DX12 Biraz Yazılımsal Bir Şey ama)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7064 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
futuremark, futuremark benchmark development program ve
4 etiket daha 3dmark time spy Test Yazılımları Yazılım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Huawei, Android-iOS tekelini kırmak için kendi işletim sistemini geliştiriyor 2 yıl Güneşin enerjisinin elektrik üretimindeki payı %13’e çıkacak 2 yıl Chevrolet Bolt mu yoksa LG Bolt mu? 2 yıl iPhone 7'nin yüksek çözünürlüklü görüntüleri sızdırıldı 2 yıl Yıllara göre akıllı telefon bataryalarında ilginç değişim 2 yıl Dünyanın en uzun rüzgar türbini pervanesi üretildi 2 yıl Brexit, teknoloji firmalarını da etkiledi 2 yıl Motorola önemli isimlerini kaybetmeye devam ediyor 2 yıl Samsung, akıllı telefon üreticilerine çift kamera modülü tedarik etmeye başlıyor 2 yıl İsveç tırlar için 2 km uzunluğunda elektrikli otoyolu kullanıma açtı 2 yıl 2si1 "Kotasız" Teknoloji ve Oyun Programı #akkolmasaydı 2 yıl Amazon Kindle artık daha hafif ve daha ince 2 yıl AMD Radeon RX480 ilk izlenim videosu 2 yıl Samsung’un yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayar modeli Notebook 7 Spin ile tanışın 2 yıl İngiltere’deki referandum Bitcoin’e yaradı 2 yıl Windows 10 lisansları artık Microsoft hesabına bağlanabiliyor 2 yıl TÜBİTAK ile ODTÜ, ilk milli türbinin geliştirilmesi için çalışacak 2 yıl ASELSAN bir günde üç büyük anlaşmaya imza attı 2 yıl SanDisk’ten depolama bellekli iXpand kılıflar 2 yıl MediaTek, 100 mühendisle 5G teknolojisi için çalışıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni DirectX 12 testi 3DMark Time Spy’dan ilk tanıtım videosu geldi Sonraki Xiaomi’den elektrikli bisiklet 2 yıl Darth Vader, Star Wars filmlerine geri dönüyor 2 yıl Crossy Road geliştiricisinden ilginç bir sonsuz koşu oyunu 2 yıl Casper VIA E1 "Segmentinde Farklılaşan" telefonu inceliyoruz 2 yıl BMW, i3 bataryasını kullanan enerji depolama çözümünü duyurdu 2 yıl Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming mercek altına "Hızlı ve Öfkeli" 2 yıl Elektrikli yarış aracı dünya hızlanma rekorunu kırdı 2 yıl Corsair Vengeance LED DDR4 RAM serisi satışa çıkıyor 2 yıl Solar Impulse 2 Atlas Okyanusu'nu geçerek büyük bir ilke imza attı 2 yıl Canlı oyun yayınları platformuna Mobcrush da katıldı 2 yıl Türksat, uydudan internet hizmeti vermeye hazırlanıyor 2 yıl iPhone 7 ile en büyük değişim ekran koruyucu aksesuarlarda olacak 2 yıl Apple'da çocuklar için yaz kampı başlıyor 2 yıl Turkcell'den Google Play Store'da geçerli 15TL hediye 2 yıl SLI yapıda 2 adet GTX 1080 ile 490W enerji tüketimi 2 yıl Tesla, SolarCity'yi almak istiyor 2 yıl “Adil Kullanım Kotasına Hayır!” kampanyası meclisten destek buldu 2 yıl Apple’ın Çin’deki davasında ilginç gelişmeler 2 yıl Kurucu Peter Chou, HTC’den ayrılıyor 2 yıl Bu oyun, geliştiricisine günde 100.000 Dolar kazandırıyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim