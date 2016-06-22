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Sony PS4 Neo konsolu, Xbox Scorpio kadar güçlü değil

Sony ve Microsoft’un yeni konsollarının kıyasıya bir güç savaşına tutuşacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sony, güçten ziyade daha erken piyasaya çıkmanın hesaplarını yapıyor.
2 yıl
10,3b
1
37
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek yıl itibariyle hem Sony PlayStation hem de Microsoft Xbox konsollarının daha sıkı bir rekabete girişmesi bekleniyor. Firmalar ilk ipuçlarını geçtiğimiz haftalarda vermişti ancak Sony biraz daha avantajlı duruma geçebilir.

Sektörden gelen bilgilere göre, Sony PS4 Neo kod adlı yeni konsol, Ekim ayında yani PS VR sanal gerçeklik gözlüğü ile aynı dönemde piyasaya çıkacak. Sony, Microsoft’tan daha erken piyasaya çıkarak zaman avantajını kullanmak istiyor. Zira Microsoft’un elinde çok önemli bir avantaj var.

Microsoft, Xbox Scorpio projesi için en güçlü konsol ifadesini kullanmış. Bu doğru bir tanımlama zira firma AMD’nin en güçlü Zen işlemcisi ve Polaris ekran kartını bir araya getirerek 4K oyun tecrübesi için en güçlüsünü sunmaya çalışacak. Sony tarafında ise işler biraz farklı.


Ayrıca Bkz. "Futbol oyunlarına Türk yorumu"
Sony PS4 Neo konsolu, gerçek  4K oyun oynatmaya uygun değil. Konsol, Full HD oyunların 4K seviyesine ölçeklenmesi mantığına dayanıyor. Bu bakımdan PS4 Neo için geliştirilecek oyunlar en az Full HD çözünürlüğü destekleyecek ve yukarı ölçeklendirme için de gerekli optimizasyonları yapmış olacak.

Sony PS4 Neo, yine Polaris 10 veya 11 tabanlı bir ekran kartı kullanacak ancak işlemci tarafında hızı biraz daha artırılmış Jaguar çekirdekleri olacak. 8GB GDDR5 bellek ise 218GB/s bant genişliği sunacak. Yani beklentilerin aksine konsol bu hali ile 4-5TFLOPS arasında değil, 2-2.5 veya 3TFLOPS arasında bir performans gösterecek. Xbox Scorpio ise 6TFLOPS sınırına dayanıyor. PS4 Neo için özel bir oyun olmayacak ve mevcut tüm PS4 oyunlarını çalıştırabilecek.
Diğer bir iddia ise, PS4 Neo'nun ardından daha güçlü bir PS modelinin gelecek yıl sonlarında piyasaya çıkacağı yönünde. Bu konsolda, daha önce dile getirilen 5.5TFLOPS civarında performansın yakalanacağı kaydediliyor. Bu anlamda Xbox Scorpio ile aynı çizgi yakalanmış olacak.  


Görüldüğü gibi, Sony güç tanımına oynamak yerine zamana oynayarak kazanmak istiyor. Xbox Scorpio’nun 2017 yılı ortalarında piyasaya sürülme ihtimali düşünüldüğünde, Sony en az 7-8 ay fark atmış olacak. Bu da yaklaşık 10-15 milyon civarında bir konsol satışı demek. Sony PS4 Neo konsolunun Eylül ayındaki Tokyo oyun fuarında tanıtılması bekleniyor.  

http://www.tweaktown.com/news/52709/sony-launch-ps4k-year-full-reveal-coming-september/index.html Yorum Yaz
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blackzeros 2 yıl en beğenilen
1-)verdiğiniz kaynakta yeni birşey yok
2-)2-2,5 tflops guc demissiniz , verdiginiz kaynakta bunla ilgili bir bilgi yok aksine eski bilgi olan 36 cu 911 mhz bilgisi var ki buda 4,2 tflops yapiyor...

yani merak etmekteyim bu 2-2,5 tflops guc nerden uyduruldu.


1-)verdiğiniz kaynakta yeni birşey yok2-)2-2,5 tflops guc demissiniz , verdiginiz kaynakta bunla ilgili bir bilgi yok aksine eski bilgi olan 36 cu 911 mhz...
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selcuksert38 2 yıl
PSN PLUS ZORUNLU OLDUĞU VE FAHİŞ FİYATA ÇIKTIĞI GÜN PS4 ÜMÜ SATTIM. PİŞMAN MIYIM?
ASLA...
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WHITE_Wolf 2 yıl
blackzeros
1-)verdiğiniz kaynakta yeni birşey yok 2-)2-2,5 tflops guc demissiniz , verdiginiz kaynakta bunla ilgili bir bilgi yok aksine eski bilgi olan 36 cu 911 mhz bilgisi var ki buda 4,2 tflops yapiyor... yani merak etmekteyim bu 2-2,5 tflops guc nerden uyduruldu.

Haberi yazana bakmıyorsun hocam Ekrem71.
blackzeros1-)verdiğiniz kaynakta yeni birşey yok 2-)2-2,5 tflops guc demissiniz , verdiginiz kaynakta bunla ilgili bir bilgi yok aksine eski bi...
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tutankenshta 2 yıl
MS botlarının hayali bilgilerini gerçek sanmış olmayasınız? xbone scorpio PS4 neodan daha güçlü olamaz...
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Source 2 yıl
Erken çıkması kısa vadade karlı olabilir ama uzun vadede güçlü donanım yarışta öne geçebilir birde Scorpio'nun Neo'dan ne kadar güçlü olacağıda önemli.
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St Batuhan 2 yıl
blackzeros
1-)verdiğiniz kaynakta yeni birşey yok 2-)2-2,5 tflops guc demissiniz , verdiginiz kaynakta bunla ilgili bir bilgi yok aksine eski bilgi olan 36 cu 911 mhz bilgisi var ki buda 4,2 tflops yapiyor... yani merak etmekteyim bu 2-2,5 tflops guc nerden uyduruldu.

Katılıyorum. 36CU denmiş bu da 2304 birim ediyor ve bahsedilen hızla çarpılıp 2 katı alınır hesaplamak için. O durumda da 4 tflop civarı bir değerden rahatlıkla bahsedilebilir. Kaldı ki polaris 10 tarafında da 4-5 tflop olması kesin gözüyle bakılan bir şey. İşlemci konusunda ise 0,5ghz bir kazanım belki kurtarabilir ama bu konsolun hakkı cidden yeni nesil işlemci. Umarım öyle bir hataya düşmezler. Erken gelmesi yine avantaj olabilir tabii ki. En azından yeni alacak olan ve VR düşünenler için. Bu durumla birlikte VR oyunlarının rahat çalışması bile zaten gayet yeterli olur. 4k yaygınlaşıyor olabilir ama adam gibi full hd'yi oynatsın da 4k kusur kalsın. Denildiği gibi upscale için özel bir sisteme oturtulur da sunulursa o bile yeterli bu konsol nesli için. Daha fazlasını da hakkıyla verecek şekilde yeni nesilde sunsunlar. Hakkıyla versin yeterli.
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konsoldede 2 yıl
senelerdir, pc konsol oyun larin icindeyim bir sey ögrendim ,GRAFIK GÜCÜ TABIKI ÖNEMLI lakin oyunlar daha cok önemli ,beni heyacanlandiracak mutlu edecek oyun olmadiktan sonra isterse konsol agzi ile kus tutsun ,pek bir sey ifade etmiyor benim icin ....hatirlayin ps1-2 zamanini rakiplerin makinalari güclü idi ama sony nin oyunlari cokdu ve millet gidip ps1-2 aliyordu ...kisaca ben bundan sonra konsol alirsam kesinlikle psneo alirim zaten elimde pcde var eee xbox un exleri daha önce yazdim pcyede geliyor
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BekirTemel 2 yıl
e3 de tanıtılan oyunlar sonyde oldukça biraz güçsüz olu versin ne olacak.
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Doom II 2 yıl
haber söylentiden öteyse ps bu güçle erken çıksa ne işe yarayacak, belki 1 sene rahat edecek ama xbox çok daha uzun gidip daha fazla satacaktır.
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DH Misafiri 2 yıl
tipik kazıkçı sony kafası işte. herşeyden kırpar ve çalar, rakiplerden daha düşük donanımı, daha pahalıya satmaya çalışır üstelik. ben böyle kazıkçı ve dandik bir firma görmedim. sorunsuz telefonu yok. sony sayfasına bi bakın. telefonları cepte bükülüyo-çatlıyo. z3c vardı. ön paneli attı. sarj kapagı kendi kendine atıyodu. işcilik yerlerde. ön kamera çamurun çamuruydu. çok büyük zararına sattım kurtuldum. bidahada asla sony ürünü almıcam.
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mehmedaltair 2 yıl
Diğer bir iddia ise, PS4 Neo'nun ardından daha güçlü bir PS modelinin gelecek yıl sonlarında piyasaya çıkacağı yönünde. Bu konsolda, daha önce dile getirilen 5.5TFLOPS civarında performansın yakalanacağı kaydediliyor.


Sony böyle bir şey yaparsa hala sony'yi savunan herkesi bloklayacam bilgisayar mı lan bu her sene güncellenecek
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OnLiNe MaNaGeR 2 yıl mehmedaltair
Adamlar isterse her gün çıkarır sanane bundan? Silah zoruyla satmıyorlar titreme bu kadar.
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ilkerinanç 2 yıl mehmedaltair
microsoftu savunanları bloklamayacak mısın?asıl bunu başlatan onlar.sonye kalsa 5 sene daha giderdi böyle,ki doğrusu da bu bence.
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veyrongt 2 yıl
xbox istediği kadar güçlü olsun, doğru düzgün oyun çıkmadıktan sonra ne işe yarar.fifa ve forza serisi dışında xbox'un bir albenisi yok...
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DarkHellKnightX 2 yıl
"PS4K will face off against Microsoft's new 4K video Xbox One S instead of the juggernaut Project Scorpio. This is exactly the position Sony wants to be in, as the PS4K offers much more potent specs than the Xbox One S.
What's more is the PS4 Neo doesn't support native 4K, whereas the Scorpio is fully optimized for "true 4K" gaming."
Kaynaktaki tahminlere göre Sony'nin hedefi daha farklı görünüyor.
Scorpio çıktıktan bir süre sonra daha güçlü yeni bir konsol daha tanıtabilirler belki.
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