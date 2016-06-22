Sony PS4 Neo konsolu, Xbox Scorpio kadar güçlü değil

Ayrıca Bkz.

"Futbol oyunlarına Türk yorumu"

http://www.tweaktown.com/news/52709/sony-launch-ps4k-year-full-reveal-coming-september/index.html

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Gelecek yıl itibariyle hem Sony PlayStation hem de Microsoft Xbox konsollarının daha sıkı bir rekabete girişmesi bekleniyor. Firmalar ilk ipuçlarını geçtiğimiz haftalarda vermişti ancak Sony biraz daha avantajlı duruma geçebilir.Sektörden gelen bilgilere göre, Sony PS4 Neo kod adlı yeni konsol, Ekim ayında yani PS VR sanal gerçeklik gözlüğü ile aynı dönemde piyasaya çıkacak. Sony, Microsoft’tan daha erken piyasaya çıkarak zaman avantajını kullanmak istiyor. Zira Microsoft’un elinde çok önemli bir avantaj var.Microsoft, Xbox Scorpio projesi için en güçlü konsol ifadesini kullanmış. Bu doğru bir tanımlama zira firma AMD’nin en güçlü Zen işlemcisi ve Polaris ekran kartını bir araya getirerek 4K oyun tecrübesi için en güçlüsünü sunmaya çalışacak. Sony tarafında ise işler biraz farklı.Sony PS4 Neo konsolu, gerçek 4K oyun oynatmaya uygun değil. Konsol, Full HD oyunların 4K seviyesine ölçeklenmesi mantığına dayanıyor. Bu bakımdan PS4 Neo için geliştirilecek oyunlar en az Full HD çözünürlüğü destekleyecek ve yukarı ölçeklendirme için de gerekli optimizasyonları yapmış olacak.Sony PS4 Neo, yine Polaris 10 veya 11 tabanlı bir ekran kartı kullanacak ancak işlemci tarafında hızı biraz daha artırılmış Jaguar çekirdekleri olacak. 8GB GDDR5 bellek ise 218GB/s bant genişliği sunacak. Yani beklentilerin aksine konsol bu hali ile 4-5TFLOPS arasında değil, 2-2.5 veya 3TFLOPS arasında bir performans gösterecek. Xbox Scorpio ise 6TFLOPS sınırına dayanıyor. PS4 Neo için özel bir oyun olmayacak ve mevcut tüm PS4 oyunlarını çalıştırabilecek.Diğer bir iddia ise, PS4 Neo'nun ardından daha güçlü bir PS modelinin gelecek yıl sonlarında piyasaya çıkacağı yönünde. Bu konsolda, daha önce dile getirilen 5.5TFLOPS civarında performansın yakalanacağı kaydediliyor. Bu anlamda Xbox Scorpio ile aynı çizgi yakalanmış olacak.Görüldüğü gibi, Sony güç tanımına oynamak yerine zamana oynayarak kazanmak istiyor. Xbox Scorpio’nun 2017 yılı ortalarında piyasaya sürülme ihtimali düşünüldüğünde, Sony en az 7-8 ay fark atmış olacak. Bu da yaklaşık 10-15 milyon civarında bir konsol satışı demek. Sony PS4 Neo konsolunun Eylül ayındaki Tokyo oyun fuarında tanıtılması bekleniyor.