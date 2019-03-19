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Yeni Fiat 500 yalnızca elektrikli olarak üretilecek

İtalyan üretici popüler şehir otomobili Fiat 500'ün üretimiyle ilgili radikal bir karar aldı. Buna göre, 2020'de yenilenmesi planlanan Fiat 500 yalnızca elektrikli motora sahip olacak.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Fiat 500 yalnızca elektrikli olarak üretilecek
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Günümüzde yükselişte olan trendlerden biri de elektrikli şehir otomobilleri. Hal böyle olunca değişime ayak uydurmak isteyen markaların sayısı da gittikçe artıyor. Bu markalardan biri de Fiat. İtalyan üretici, yeni nesil Fiat 500’ün yalnızca elektrikli olarak üretileceğini onayladı.

"Yeni Fiat 500 şehirli Tesla olacak" 

Bir diğer şehir otomobili Fiat Panda’yı yakın gelecekte elektriklendirmeyi planlayan şirket, bunun ön gösterimi olarak Cenevre’de Fiat Centoventi konseptini görücüye çıkarmıştı. Fuarda Auto Express’e konuşan pazarlamadan sorumlu gelen müdür Olivier Francois, “Yeni Fiat 500, tamamen yenilenmiş bir araç. Tamamen elektrikli. Bir nevi şehirli Tesla. Tasarımından İtalyanlık akacak, Centoventi’nin tam zıttı bir araç olacak” sözleriyle yeni 500’ün elektrikli olacağını duyurdu.

"Aynı ölçüler, fakat tamamen farklı bir otomobil" 

Elektrikli Fiat 500’ün Cenevre’de gösterilen Centoventi konseptinin üretim versiyonuyla herhangi bir parça paylaşımında bulunup bulunmayacağı açıklanmadı. Ancak yeni nesil 500’ün FCA tarafından geliştirilen elektrikli araç mimarisi üzerine inşa edileceği biliniyor. Francois bu durumu şu sözlerle açıkladı; “Elektriğe geçiş için tasarlanan yeni bir platform. Bu da araçta radikal değişimlere yol açacak. Aynı büyüklük, aynı ölçüler, fakat tamamen farklı bir otomobil. Bu, 500’ün geleceği

Tamamen yenilenen ve elektriklenen Fiat 500’ün fiyatı şimdiki modelden biraz daha yüksek olacak. Yeni nesilde yalnızca elektrikliye yer vermeyi planlayan Fiat, şimdiki modelin üretimine de bir süre daha devam edecek. Tıpkı Porsche’nin Macan modelinde yapmayı planladığı gibi. Her ülkenin elektrikliye geçiş için hazır olmadığını düşündüğümüzde bunun oldukça mantıklı bir karar olduğunu söyleyebiliriz.


https://www.autoexpress.co.uk/fiat/500/106228/confirmed-all-new-fiat-500-due-with-electric-power-only-in-2020 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MrKattchup 2 ay
Ne vardı bu araba bizim ülkemizde de öğrencilerin alabileceği seviyede olsa.
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esmerbuyucu 2 ay
Fiat Panda bin kat daha tatlı.
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erka1907 2 ay
şu bizim ufaklıklar bi büyüsün, bagaj derdinden kurtulalım, alacağım ilk araç yine budur.
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Fiat S.p.A. 2 ay
500l ve x elektrikli olacak mı peki?
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Fiat S.p.A. 2 ay
Tasarım böyle olmaz inşallah, mevcut 500 daha iyi, arabayı erkekleştireceklerine femineleştiriyorlar
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Moueson 2 ay Fiat S.p.A.
Niye öyle dedin dostum bence tatlı olmuş :)
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macropolo 2 ay Fiat S.p.A.
Mevcut 500 aileside maskülen değil zaten. Bence tipi güzel. Zaten ikonik model, çok satmak gibi bi dertleri olacağını sanmıyorum.
Mevcut 500 abarth a bile bilmem kaç hp koymuşlar ama şahsen kapımın önüne koymam...
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Moueson 2 ay
Çok tatlı araç yav
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WB 2 ay
Kendine guzel bir yer buldu, umarim elektrikli olunca fiyat artirmazlar
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