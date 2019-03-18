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Tesla, Model 3'lerin maksimum gücünü uzaktan güncellemeyle arttırdı

Elon Musk'ın geçtiğimiz ay sözünü ettiği uzaktan güncellemeler Model 3 sahiplerine ulaşmaya başladı. Güncelleme sonrası bazı araçların menzili artarken, tüm Model 3'lerin maksimum gücü arttırıldı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla, Model 3'lerin maksimum gücünü uzaktan güncellemeyle arttırdı
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ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, müşterilerine sunduğu bazı hizmetlerle ezber bozmaya devam ediyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla Model 3’lerin motor gücünü yükselten yeni bir güncelleme yayınlandı.

Geçtiğimiz ay Tesla tutkunlarının merakla beklediği 35 bin dolarlık Tesla Model 3’ü satışa sunan marka, yollardaki diğer Model 3’lere de bazı güncellemeler geleceğini duyurmuştu. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta tüm “uzun menzilli” Model 3’lerin sürüş menzili 25 km kadar arttırılmaya başlanmıştı. Verilen sözün ikinci aşaması olan “tüm Model 3’lerin maksimum gücü arttırılacak” kısmı da bugünkü güncellemeyle başladı.

Maksimum gücü %5 oranında arttırıldı 

Yayınladığı versiyon 2019.8.2 adındaki yazılım güncellemesiyle tüm Model 3’lerin maksimum gücünü arttırmaya başlayan Tesla, “Aracınızın maksimum gücü %5 oranında arttırıldı. Bu da hızlanma ve performansı iyileştirecek” notuyla kullanıcıların güncellemeden haberdar olmasını sağladı. Güncellemeyi alan Tesla Model 3 sahipleri araçlarının eskiye nazaran biraz daha ‘canlı’ olduğunu dile getirdi.


https://electrek.co/2019/03/18/tesla-remotely-increases-power-output-of-all-model-3-vehicles-through-software-update/#disqus_thread Yorum Yaz
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CoreXXX 2 ay en beğenilen
Apple olsa yavaşlatma güncellemesi atardı. Bahanesi ne olurdu acaba😀
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D.Baran 2 ay
Gündemde olmak/kalmak için güzel yöntem; de diğer yandan bütün markalarda bunu öğrense en azından kullanıcıları sevindirik olur.
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Askaparta 2 ay
Arabayı güncelleyerek performansı artırmak enteresan.
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kempooo 2 ay
geleceğin teknolojisi helal olsun elon musk amcaya adam otomotiv devlerini petrol şirketlerinin ekmeğine resmen kan doğruyor.
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xml-arif 2 ay
adamlar uzaktan yazılım atıyor vay be
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xxxx1 2 ay
Ubdateler genelde planlı eskitme olarak yapılıyor.Tesla hariç! (Elon) ile Tesla bu zaman dilimi ne ait değil.
Yüz yıllık araba üreticilerinin foyasını çıkardığın,hepsıne hizaya geçirdiğin ıcın tesekkurler Elon Musk...
Şu cömertliği bak, ubdate le performans artırımı.Etkılenmemek elde degıl.olsada sürüş yapsak,tabı TR gibi bir ülkede bu yüksek vergilerle belli bir zümreye hıtap edecek hep olduğu gıbı!
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CWaRRioR 2 ay
İlerde "Yazılım yüklerken aracım brick oldu, nasıl düzeltirim" soruları döner mi acaba? :)
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OverClocK1ng 2 ay
Sonra da Tesla batacak derler ya. Ne gülerim. Kullanıcı dostu şirket batmaz.
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AirSupport 2 ay OverClocK1ng
İleride görürürz

Her firma başlangıçta kullanıcıdan yana ama ne zaman yerini sağlamlaştırıyor sonra hepsi kapitalist nalet bir firmalara dönüşüyorlar. Umarım Tesla böyle şeyler yapmaz.
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ozakin70 2 ay
LOL
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murat8361 2 ay
Yarın araba sahipleri ekranda ;canım sıkıldı gücü %50 düşürdüm, yazısı görüebilir
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ali9949 2 ay
Hele bı gelsın bızımkıler chip ler zaten bunu
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CoreXXX 2 ay en beğenilen
Apple olsa yavaşlatma güncellemesi atardı. Bahanesi ne olurdu acaba😀
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Askaparta 2 ay
Arabayı güncelleyerek performansı artırmak enteresan.
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