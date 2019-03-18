Tesla, Model 3'lerin maksimum gücünü uzaktan güncellemeyle arttırdı

Tam Boyutta Gör

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, müşterilerine sunduğu bazı hizmetlerle ezber bozmaya devam ediyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla Model 3’lerin motor gücünü yükselten yeni bir güncelleme yayınlandı.

Geçtiğimiz ay Tesla tutkunlarının merakla beklediği 35 bin dolarlık Tesla Model 3’ü satışa sunan marka, yollardaki diğer Model 3’lere de bazı güncellemeler geleceğini duyurmuştu. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta tüm “uzun menzilli” Model 3’lerin sürüş menzili 25 km kadar arttırılmaya başlanmıştı. Verilen sözün ikinci aşaması olan “tüm Model 3’lerin maksimum gücü arttırılacak” kısmı da bugünkü güncellemeyle başladı.

Maksimum gücü %5 oranında arttırıldı

Yayınladığı versiyon 2019.8.2 adındaki yazılım güncellemesiyle tüm Model 3’lerin maksimum gücünü arttırmaya başlayan Tesla, “Aracınızın maksimum gücü %5 oranında arttırıldı. Bu da hızlanma ve performansı iyileştirecek” notuyla kullanıcıların güncellemeden haberdar olmasını sağladı. Güncellemeyi alan Tesla Model 3 sahipleri araçlarının eskiye nazaran biraz daha ‘canlı’ olduğunu dile getirdi.

https://electrek.co/2019/03/18/tesla-remotely-increases-power-output-of-all-model-3-vehicles-through-software-update/#disqus_thread