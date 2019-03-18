Tesla, Model 3'lerin maksimum gücünü uzaktan güncellemeyle arttırdı

Geçtiğimiz ay Tesla tutkunlarının merakla beklediği 35 bin dolarlık Tesla Model 3’ü satışa sunan marka, yollardaki diğer Model 3’lere de bazı güncellemeler geleceğini duyurmuştu. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta tüm “uzun menzilli” Model 3’lerin sürüş menzili 25 km kadar arttırılmaya başlanmıştı. Verilen sözün ikinci aşaması olan “tüm Model 3’lerin maksimum gücü arttırılacak” kısmı da bugünkü güncellemeyle başladı.
Maksimum gücü %5 oranında arttırıldı
Yayınladığı versiyon 2019.8.2 adındaki yazılım güncellemesiyle tüm Model 3’lerin maksimum gücünü arttırmaya başlayan Tesla, “Aracınızın maksimum gücü %5 oranında arttırıldı. Bu da hızlanma ve performansı iyileştirecek” notuyla kullanıcıların güncellemeden haberdar olmasını sağladı. Güncellemeyi alan Tesla Model 3 sahipleri araçlarının eskiye nazaran biraz daha ‘canlı’ olduğunu dile getirdi.
https://electrek.co/2019/03/18/tesla-remotely-increases-power-output-of-all-model-3-vehicles-through-software-update/#disqus_thread Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yüz yıllık araba üreticilerinin foyasını çıkardığın,hepsıne hizaya geçirdiğin ıcın tesekkurler Elon Musk...
Şu cömertliği bak, ubdate le performans artırımı.Etkılenmemek elde degıl.olsada sürüş yapsak,tabı TR gibi bir ülkede bu yüksek vergilerle belli bir zümreye hıtap edecek hep olduğu gıbı!
Her firma başlangıçta kullanıcıdan yana ama ne zaman yerini sağlamlaştırıyor sonra hepsi kapitalist nalet bir firmalara dönüşüyorlar. Umarım Tesla böyle şeyler yapmaz.
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