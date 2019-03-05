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Yeni Fiat Panda böyle olacak: İşte elektrikli Fiat Centoventi konsepti

Kuruluşunun 120. yılını kutlayan Fiat, Cenevre'de Fiat Panda'nın gelecekteki halini gösteren elektrikli Centoventi konseptini tanıttı. Fiat Centoventi'nin maksimum menzili 500 kilometre. İşte detaylar
2 ay
7,1b
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16
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Fiat Panda böyle olacak: İşte elektrikli Fiat Centoventi konsepti
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Otomotiv sektörünün asırlık çınarlarından biri olan Fiat bu yıl kuruluşunun 120. yılını kutluyor. İsviçre’de düzenlenen 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy gösteren şirket, yıl dönümünü yeni bir konseptle taçlandırarak Fiat Centoventi EV konseptini tanıttı. Elektrikli bir konsept olan Centoventi, Fiat Panda’nın gelecekteki haline ışık tutuyor.

İtalyanca “120” anlamına gelen Centoventi, pek çok kişiselleştirme seçeneği sunan farklı bir gövdeye sahip. Farklı kombinasyonların sunulduğu kabin tarafında da çeşitli aksesuarlar için özel bölmeleri olan bir konsol tasarımı mevcut. Örneğin; otomobilin ön yolcu koltuğu çıkarılıp yerine bebek koltuğu takılabiliyor. Fiat Centoventi konseptinde bunun gibi pek çok ilginç özellik mevcut.

Uzun menzil isteyenler fazladan batarya alacak 

Modüler bir sisteme sahip olan elektrikli Fiat Centoventi konseptinin bataryaları kolaylıkla çıkarılıp takılabiliyor. Küçük şehir aracını satın alan müşteriler sürüş menzilini arttırmak adına dilerse araca üç batarya hücresi daha takabiliyor. Fiat Centoventi konseptinin sürüş menzili, takılı olan batarya sayısına göre 100 km’den başlıyor ve maksimum 500 km’ye kadar yükseliyor. Bu da uzun menzil isteyen kullanıcıların ekstra batarya satın alması gerektiği anlamına geliyor.

Aracın neredeyse her parçası değiştirilebiliyor 

Fiat, “4U” adını verdiği kişiselleştirme programıyla müşterilerine çok fazla seçenek sunuyor. Müşteriler dört farklı tavan, dört farklı tampon, dört farklı jant ve renk seçenekleri arasından dilediğini tercih edebiliyor. Tavanı kolaylıkla çıkarılabilen araçta sunroof, soft-top, çatı bagaj rafı ve daha fazlası kullanılabiliyor. Akıllı telefonların dijital gösterge ekranı olarak kullanılabilmesi üzerine tasarlanan kabinde ayrıca 20 inçlik dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranı seçenekleri de sunuluyor.

Fiat Centoventi’nin üretim versiyonu, markanın gelecekteki Punto modeli ve 500 ailesinde de kullanılacak yeni bir platform üzerine inşa edilecek. Fiat’a ait elektrikli şehir aracının ne zaman üretime gireceği henüz belli değil fakat otomobil severler için oldukça ilginç bir seçenek olacak gibi görünüyor.


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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
120 yaşındaki firmaya bilindik dedi ya adam la. Ferrari Maserati Lancia alfa Romeo Iveco Chrysler ve içindekileri bilmiyor sanırım. Kelimenin merhemi olsa kafaya sürer hesabı.
120 yaşındaki firmaya bilindik dedi ya adam la. Ferrari Maserati Lancia alfa Romeo Iveco Chrysler ve içindekileri bilmiyor sanırım. Kelimenin merhemi olsa kafay...
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MHEC 2 ay
Ya bu elektrikli küçük araçlar hep mi tipsiz olmak zorunda yapın güzel birşeyler biraz agresif dursun bu nedir abi.
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shifisitert 2 ay
ncap puanına bakılırsa ılk kazada bataryayı bıze monte edıp yerden tasarruf edecegı kesın olan tek firma
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swordmaster 2 ay
üretildikten sonra görmek lazım. iç mekan bu kadar ferah olmayabilir. Dış tasarımı da günlük kullanıma uygun hale gelecektir. Ne var ki otomobil fiyatları gittikçe artıyor ve bu araca minimum 200 bin tl fiyat etiketi olacağı için tercih edilmeyebilir.
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ir10 2 ay
AHA FİAT KONUSU HEMEN GİRİP SALAKLANMAM LAZIM
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elcas 2 ay
bu be leynnn.
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homebird 2 ay
İkinci araba olarak 100 km kapasiteli model biçilmiş kaftan. Şehir içinde bununla gez, diğerini şehir dışında kullan. Mis.
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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
120 yaşındaki firmaya bilindik dedi ya adam la. Ferrari Maserati Lancia alfa Romeo Iveco Chrysler ve içindekileri bilmiyor sanırım. Kelimenin merhemi olsa kafaya sürer hesabı.
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DH Misafiri 2 ay
Bilindik fiat işte. fiattan ne beklenir ki zaten fiat tersine tersine gidiyor
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ceo-tr 2 ay
sade kapıları güzel olmuş.
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faniseyler 2 ay
Tamponlar fena durmuyor ama kullanışlı değil ya. kir pislik girince yıkımak yıllar sürer
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