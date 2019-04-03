Yeni Ford Puma'dan ilk resmi görsel geldi: Bu yıl satışa sunulacak

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Amsterdam’da düzenlediği GoFurther etkinliğinde 16 elektrikli araç modelinin duyurusunu yapan ABD’li otomotiv devi, yeni crossover’ı Ford Puma’nın da ilk görüntülerini paylaştı. 90’lı yılların spor coupe’siyken SUV esintileri taşıyan bir crossover’a evrilen Ford Puma’nın bu yıl tanıtılması bekleniyor.

Avrupa’da SUV ve türevlerine ağırlık vermeye başlayan otomotiv devinin yeni modeli Ford Puma, şirketin ürün gamındaki EcoSport ve Kuga modelleri arasında kendine yer bulacak. 2019 yılı bitmeden satışa sunulacağı açıklanan Ford Puma, şirketin Romanya’da bulunan Craiova Fabrikası’nda üretilecek. Şimdilik yalnızca ipucu görseli ve bazı özellikleri paylaşılan araç, iddiaya göre sınıfının en kullanışlı ve büyük bagajına sahip olacak.

Ford Puma’nın paylaşılan ipucu görselinden aracın detayları anlaşılamıyor. Fakat ön taraftaki kendine özgü yüksek konumlandırılan farlar ilk bakışta dikkat çekiyor. Entegre LED gündüz farlarının da “G” harfine benzediği görülüyor. Kuga’dakine benzer bir radyatör ızgarasına sahip olacağı az da olsa belli olan Ford Puma’nın arkaya doğru yükselen omuz çizgisi de camları biraz küçültmüş gibi görünüyor.

Sınıfının en kullanışlı ve en büyük bagajına sahip olacak

Müşteri geri bildirimleri dikkate alınarak geliştirildiği söylenen Ford Puma’nın kabin tasarımına dair henüz bir bilgi yok. Fakar ABD’li üretici, aracın yüksekliğine dikkat çekmek adına bagaja iki adet golf çantasının dikey olarak yerleştirilebildiğini söylüyor. Ayrıca, kullanıcı beklentilerini karşılamak için yenilikçi çözümlerle tasarlanan bagajın 456 litre hacim sunacağı da verilen bilgiler arasında.

Ford Puma, 48 Volt'luk hafif hibrit sistemle sunulacak

Ford Puma, EcoBoost Hybrid teknolojisi adı verilen 48 Volt hafif hibrit sisteme sahip olarak gelecek. Bu sistemde 1.0 litre EcoBoost benzinli motor, entegre kayış tahrikli marş motoru/jeneratör ve 48 Volt’luk hava soğutmalı lityum iyon batarya mevcut. Frenleme sırasında bataryayı dolduran bu sistem, hızlanma gibi durumlarda da benzinli motora ilave tork desteği sağlıyor. Böylece yakıt verimliliği ve performans bir arada sunuluyor. Ford Puma’nın beklenen yakıt tüketimi 5.4 lt/100 km, CO2 salınımı ise 124 g/km olarak açıklandı.

Yeni Ford Puma crossover'ın 2019 yılı bitmeden satışa sunulacağı söyleniyor. 2020 yılının ilk yarısında Türkiye'ye gelmesi de muhtemel. Aracın fiyat bilgisi ve diğer tüm detayları lansmanda belli olacak.