2019 Ford Tourneo Custom'ın hibrit versiyonu tanıtıldı

ABD’li otomotiv devi Ford, Hollanda’nın Amsterdam kentinde düzenlediği GoFurther etkinliğinde bir dizi önemli tanıtım gerçekleştirdi. Tanıtılan araçlardan biri de Tourneo Custom’ın elektriklendirilmiş versiyonuydu. 2019 Ford Tourneo Custom Plug-in Hybrid’in bu yıl bitmeden yollara çıkacağı belirtildi.

Sınıfının ilk PHEV modeli olarak tanıtılan 2019 Ford Tourneo Custom Plug-in Hybrid, 1.0 litre EcoBoost benzinli motor, küçük bir elektrik motoru ve 13.6 kWh’lık batarya kombinasyonu kullanıyor. Elektrik motorunun ön tekerleklere güç verdiği araçta benzinli motor da menzil arttırıcı olarak görev yapıyor. Yalnızca elektrikli sürüş modunda 50 km menzile sahip olacak Tourneo Custom PHEV’de bu değer, menzil arttırıcı motorla birlikte 500 km’ye yükselecek.

Hem frenlemeden enerji topluyor hem de şarj edilebiliyor

2019 Ford Tourneo Custom Plug-in Hybrid’in tahmin edilen yakıt tüketimi 3.3 lt / 100 km, CO2 salınımı da 75 g / km olarak açıklandı. Resmi değerlerin ilerleyen haftalarda duyurulacağı belirtildi. Rejeneratif frenlemeden enerji toplayan aracın bataryası sol farın altındaki şarj girişinden de doldurulabiliyor. 240 volt 10 amper güç kaynağı ile 5 buçuk saatte doldurulan bataryalarda bu süre, 240 volt 16 amper veya 32 amper güç kaynağı kullanılarak 3 saate kadar indirilebiliyor.

2019 Ford Tourneo Custom Plug-in Hybrid’in kompakt yapıdaki sıvı soğutmalı bataryası tabanın altına yerleştirildiği için, aracın iç mekanında elektrikli olmayan modele göre bir küçülme yaşanmamış. Modüler koltuk düzenleme sistemine sahip 8+1 minibüsteki yolcular karşılıklı oturabiliyor. İç mekanında standart modellere göre herhangi bir değişme yaşanmayan aracın yalnızca gösterge paneli güncellenmiş. Bu sayede hibrit sistemin durumu, şarj seviyesi ve batarya ömrü gibi bilgiler buradan takip edilebiliyor.

Tourneo Custom PHEV'de dört farklı sürüş modu bulunuyor

2019 Ford Tourneo Custom Plug-in Hybrid’de dört farklı sürüş modu bulunuyor. Bunlar EV Auto, EV Now, EV Later ve EV Charge. Bunlardan ilki, en uygun performans ve verimlilik için her iki motoru da kullanıyor. EV Now, bataryanın seviyesi minimuma düşene kadar yalnızca elektrikli motoru kullanıyor. EV Later, frenlemeden elde edilen elektrik enerjisini daha sonra kullanılmak üzere depoluyor. EV Charge ise bataryayı dolu tutmak için menzil arttırıcı motora öncelik veriyor.

2019 Ford Tourneo Custom Plug-in Hybrid’in müşteri teslimatlarının bu yıl bitmeden başlayacağı söyleniyor. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.

https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2019/04/02/ford-reveals-versatile-tourneo-custom-people-mover-with-zero-emi.html