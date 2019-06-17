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Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Yenilenen Ford Tourneo ve Transit Connect Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni EcoBlue motoru ve 8 ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle dikkat çeken Tourneo ve Transit Connect fiyatı ve özellikleri:
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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Ford’un ticari araç ailesindeki yenilenme süreci tam gaz devam ediyor. Yeni Ford Tourneo Connect ve Ford Transit Connect Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Ford Transit Connect fiyatı 119 bin TL’den, yeni Ford Tourneo Connect fiyatı 145 bin TL’den başlıyor.

Yenilenen yüzü, ızgarası ve ön tamponuyla daha dinamik bir görünüme kavuşan yeni Tourneo Connect ve Transit Connect; güçlü motoru, yeni 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği ve gelişmiş teknolojileri ile dikkat çekiyor. Yeni nesil EcoBlue motor Tourneo ve Transit Connect’i daha çevreci ve verimli bir hale getirirken, Transit Connect’te standart olarak sunulan geri görüş kamerası gibi özellikler de konfor ve güvenliği bir üst seviyeye çıkarıyor.

Yeni Tourneo ve Transit Connect'in teknolojileri 

Yeni Tourneo ve Transit Connect’in teknolojileri arasında start/stop sistemi, kablosuz şarj ünitesi, SYNC3 ve 6 inç dokunmatik ekran, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, aktif park asistanı, şerit takip sistemi, trafik levhası tanıma sistemi, akıllı hız sınırlandırma sistemi, çarpışma önleme yardımcısı ve LED gündüz farlarına sahip HID Bi-Xenon farlar bulunuyor.

Yeni Transit Connect, Trend paketiyle 1.5L Dizel 100PS motor ve manuel şanzıman seçeneğiyle sunulurken, kombi versiyonunda sadece kısa şasi ile sunulan yeni Tourneo Connect ise Deluxe ve Titanium paketleriyle karşımıza çıkıyor. Deluxe pakette 1.5L Dizel 100PS motor bulunurken, Titanium paket ise 1.5L Dizel 120PS 8 ileri otomatik ve 6 ileri manuel şanzıman seçenekleriyle satışa sunuluyor.


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medyxnet 1 hf. en beğenilen
Connect bile 120 binden başlıyor vay halimize...
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KaymaklıLokum 1 hf.
Şu piyasada her araç pahalı ama Ford parasının karşılığını en az verenlerden biri.
1 Yanıt Yanıtla +8
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bahoho 1 hf.
Madem bu kadar pahalı bu araçlarla nasıl hala satışta liderliğe oynayabiliyor ford? bayilerde indirim falan mı yakalıyorlar yoksa satılan 3bin aracın hepsini koç kendine mi alıyor bilemiyorum.
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Meticulous 1 hf.
o paraya giderim yeni kasa berlingo, combo veya rifter alırım.
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insanikamil 1 hf.
120 bin nedir insafsızlar
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neronidas 1 hf.
Koç grubu Ford'un araçlarına üvey evlat muamelesi yapıyor. Fiat'ın önünü kesmemek için her şeyi yapıyor. Ford'da varsa yoksa Transit minibüs.
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Chan ctin 1 hf.
Satmaz..
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aaguler 1 hf.
Makyaj öncesi Turneo Connect zaten satıştan kaldırılmıştı, makyajlı aracın akibeti de değişmeyecektir.
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pasa king 1 hf.
bu model ( Connect ) sadece ispanyada üretiliyor. türkiyede sadece Courier üretiliyor.
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artenis 1 hf.
Fiyatlara bir bakın Allah aşkına!
Avrupanın misli ile üzerinde...
Ama Ehonomi Çoh Eyi...
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KaymaklıLokum 1 hf.
Şu piyasada her araç pahalı ama Ford parasının karşılığını en az verenlerden biri.
1 Yanıt Yanıtla +8
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norton772 1 hf. KaymaklıLokum
KaymaklıLokum
Şu piyasada her araç pahalı ama Ford parasının karşılığını en az verenlerden biri.

Bence ford karşılığını en fazla veren araç. Dayanıklı, kemikli ve kaliteli.
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medyxnet 1 hf. en beğenilen
Connect bile 120 binden başlıyor vay halimize...
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