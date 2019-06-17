Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Yenilenen yüzü, ızgarası ve ön tamponuyla daha dinamik bir görünüme kavuşan yeni Tourneo Connect ve Transit Connect; güçlü motoru, yeni 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği ve gelişmiş teknolojileri ile dikkat çekiyor. Yeni nesil EcoBlue motor Tourneo ve Transit Connect’i daha çevreci ve verimli bir hale getirirken, Transit Connect’te standart olarak sunulan geri görüş kamerası gibi özellikler de konfor ve güvenliği bir üst seviyeye çıkarıyor.
Yeni Tourneo ve Transit Connect'in teknolojileri
Yeni Tourneo ve Transit Connect’in teknolojileri arasında start/stop sistemi, kablosuz şarj ünitesi, SYNC3 ve 6 inç dokunmatik ekran, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, aktif park asistanı, şerit takip sistemi, trafik levhası tanıma sistemi, akıllı hız sınırlandırma sistemi, çarpışma önleme yardımcısı ve LED gündüz farlarına sahip HID Bi-Xenon farlar bulunuyor.
Yeni Transit Connect, Trend paketiyle 1.5L Dizel 100PS motor ve manuel şanzıman seçeneğiyle sunulurken, kombi versiyonunda sadece kısa şasi ile sunulan yeni Tourneo Connect ise Deluxe ve Titanium paketleriyle karşımıza çıkıyor. Deluxe pakette 1.5L Dizel 100PS motor bulunurken, Titanium paket ise 1.5L Dizel 120PS 8 ileri otomatik ve 6 ileri manuel şanzıman seçenekleriyle satışa sunuluyor.
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Avrupanın misli ile üzerinde...
Ama Ehonomi Çoh Eyi...
Bence ford karşılığını en fazla veren araç. Dayanıklı, kemikli ve kaliteli.
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