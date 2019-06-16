Tesla’nın gizli test aracı yeni bir Model S versiyonu olabilir

2012 yılındaki tanıtımdan bu yana oldukça tanıdık bir görünümü koruyan Tesla Model S, şimdiye kadar sadece 2016 yılında sahte havalandırma ızgaralarının kaldırılmasıyla fiziksel değişim yaşadı. Tesla’nın Fremont’daki merkezinde tespit edilen yeni bir araç ise, Model S’in yakında güncellenme ihtimalini akıllara getirdi.

Aracın ilk görünüşünden aktarılanlara göre daha büyük farlar ve stoplar dikkat çekti. Bu stop lambaları, iddiaya göre daha önce hiçbir Tesla modelinde görünmedi. Görünüşe göre bu araç, yeni Model Y de değil çünkü Model 3 ile benzerlik pek de dikkat çekmiyor.

https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/i-think-i-just-saw-a-prototype-for-the-redesigned-model-s.156270/#post-3754482

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Birkaç aydır ortalıkta dolaşan Model S ve Model X yenilemeleri, bu araçla birlikte biraz daha kızıştı. Tesla’nın yeni araçlar ortaya çıkardığı malum fakat eski ve hâlâ popüler modeller de eminiz güncellenecektir. Bu modellerin yenilenmesi ayrıca Audi ve Mercedes gibi üreticilerden gelen/gelecek rekabete karşı da güçlü bir koz olacaktır.