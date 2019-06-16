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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla’nın gizli test aracı yeni bir Model S versiyonu olabilir

Tesla'nın merkezi Fremont'da görülen yeni bir araç, yakın zamanda güncellenmesi beklenen Model X ve S'ten birine ait olabilir. Aracın tasarımında büyük farlarla dikkat çekiyor.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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2012 yılındaki tanıtımdan bu yana oldukça tanıdık bir görünümü koruyan Tesla Model S, şimdiye kadar sadece 2016 yılında sahte havalandırma ızgaralarının kaldırılmasıyla fiziksel değişim yaşadı. Tesla’nın Fremont’daki merkezinde tespit edilen yeni bir araç ise, Model S’in yakında güncellenme ihtimalini akıllara getirdi.
Aracın ilk görünüşünden aktarılanlara göre daha büyük farlar ve stoplar dikkat çekti. Bu stop lambaları, iddiaya göre daha önce hiçbir Tesla modelinde görünmedi. Görünüşe göre bu araç, yeni Model Y de değil çünkü Model 3 ile benzerlik pek de dikkat çekmiyor.
Birkaç aydır ortalıkta dolaşan Model S ve Model X yenilemeleri, bu araçla birlikte biraz daha kızıştı. Tesla’nın yeni araçlar ortaya çıkardığı malum fakat eski ve hâlâ  popüler modeller de eminiz güncellenecektir. Bu modellerin yenilenmesi ayrıca Audi ve Mercedes gibi üreticilerden gelen/gelecek rekabete karşı da güçlü bir koz olacaktır.

https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/i-think-i-just-saw-a-prototype-for-the-redesigned-model-s.156270/#post-3754482 Yorum Yaz
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labtek38 6 gün en beğenilen sml_akyz
En güzel halini alalım diye bekletiyorlar bizi 😄. Final sürümü alacağız.
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DH Misafiri 4 gün
Mercedes S-Klasse varken kim takar Tesla'yı
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DH Misafiri 5 gün
Makyaj makyaj bir yere kadar. Tesla artık yenileyin şu aracı gına geldi hep makyaj hep makyaj sıktı artık
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sml_akyz 6 gün
Kaçıncı makyajı yapacaklar hala biz buradan bakabiliyoruz
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labtek38 6 gün sml_akyz
En güzel halini alalım diye bekletiyorlar bizi 😄. Final sürümü alacağız.
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