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Yeni Google Glass üst seviye bir donanımla geliyor

Hayal kırıklığına rağmen ısrarla teknoloji sektöründe kalmaya devam eden Google Glass şimdiye kadar ki en güçlü donanımına kavuşmak üzere. Detaylar haberimizde.
5 ay
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1
4
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın büyük umutlarla geliştirdiği ancak bazı yetersizlikler nedeniyle son kullanıcıya sunamadığı Google Glass akıllı gözlüğü kurumsal pazarda kendisine alan bulmuş durumda. Google kurumsal pazar için yeni bir gözlük daha geliştiriyor.

Google Glass Enterprise Edition 2 özellikleri ve fiyatı

Google Glass Enterprise Edition 2 adıyla sertifika onaylarında görülen yeni gözlüğün donanımı da ortaya çıkmış durumda. Benchmark testlerine göre Snapdragon 710, 3GB RAM ve Android 8.1 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut.

Ayrıca Bkz. "5G abonelikleri 2024 yılında 1.5 milyar olacak"

Yeni Google Glass görüldüğü kadarıyla üst seviye bir akıllı telefon ile eşdeğer performansa sahip olacak. Bu sayede zengin gerçeklik ve diğer sektörel uygulamalarda daha verimli olacağı tahmin edilebilir.

Diğer taraftan ilk dönemin en büyük eleştiri konusu olan batarya ömrüne nasıl bir çare bulunduğu merak konusu. Tasarım tarafında büyük bir değişiklik olmadığı için bataryanın birkaç saatlik bir kullanım ömrü sunacağını söylemek yanlış olmaz.

Google Glass Enterprise Edition 2 modeli en erken gelecek yıl içerisinde piyasada olacak. Fiyat olarak ise önceki 1500$ seviyesini koruyacağı tahmin ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Google-Glass-Enterprise-Edition-2-benchmark-geeknbech_id111400 Yorum Yaz
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El_domingo 5 ay
google glass a hala niye bu kadar donanım koymaya calsıtıkları anlamıs değiim zaten bu ozellikler cep telefonunda var...goruntuleme ve ses iltimi iyi olan bir cihaz yap fiyatı da uygun olsun yeter...son kullanıcıya bu ürünü vermek istemiorlar herhal..;)
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DH Misafiri 5 ay
Bu kadar basit bir makaleyi yakistiramadim sizlere.
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OverClocK1ng 5 ay
Tek çekirdek skoru, bugün haberi yapılan ve 3 senelik işlemci takmışlar ayıp dediğim Samsung'un yeni M serisi telefonundaki işlemciden %50 daha iyi puan almış...
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Bay Robot 5 ay
Prize bağlı kullanmamızı isteyecek heralde o donanımla...
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