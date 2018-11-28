Yeni Google Glass üst seviye bir donanımla geliyor

Google’ın büyük umutlarla geliştirdiği ancak bazı yetersizlikler nedeniyle son kullanıcıya sunamadığı Google Glass akıllı gözlüğü kurumsal pazarda kendisine alan bulmuş durumda. Google kurumsal pazar için yeni bir gözlük daha geliştiriyor.

Google Glass Enterprise Edition 2 özellikleri ve fiyatı

Google Glass Enterprise Edition 2 adıyla sertifika onaylarında görülen yeni gözlüğün donanımı da ortaya çıkmış durumda. Benchmark testlerine göre Snapdragon 710, 3GB RAM ve Android 8.1 işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut.

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Yeni Google Glass görüldüğü kadarıyla üst seviye bir akıllı telefon ile eşdeğer performansa sahip olacak. Bu sayede zengin gerçeklik ve diğer sektörel uygulamalarda daha verimli olacağı tahmin edilebilir.

Diğer taraftan ilk dönemin en büyük eleştiri konusu olan batarya ömrüne nasıl bir çare bulunduğu merak konusu. Tasarım tarafında büyük bir değişiklik olmadığı için bataryanın birkaç saatlik bir kullanım ömrü sunacağını söylemek yanlış olmaz.

Google Glass Enterprise Edition 2 modeli en erken gelecek yıl içerisinde piyasada olacak. Fiyat olarak ise önceki 1500$ seviyesini koruyacağı tahmin ediliyor.